Фазеля должен сменить наш человек из Санкт-Петербурга. Колонка Виталия Славина

Хоккей 21 января 2019 21:19 Источник: «Советский спорт» Автор: Славин Виталий

На Матче звезд КХЛ в Казани президент ИИХФ Рене Фазель дал интервью российским СМИ. Это были слова жутко уставшего человека, которому нужно покидать пост прямо сейчас, а не через полтора года.

На все актуальные вопросы швейцарец ответил предельно уклончиво, по сути отмахнувшись от репортеров:

- удивлен и разочарован отменой Кубка мира, но так бывает;

- есть ощущение, что непросто будет договориться об участии НХЛ в Олимпиаде в Пекине, но надеюсь, это удастся сделать;

- я особо не занимаюсь Лигой чемпионов, но будем стараться, чтоб обладатель Кубка Гагарина сыграл в турнире;

- не думаю, что чемпионат мира надо проводить в Северной Америке, потому что он по срокам совпадает с Кубком Стэнли, плюс разница во времени с Европой…

То есть 68-летнего босса все устраивает. Просто плывет по течению до 2020-го – года перевыборов.

Хотя взять тот же ЧМ-2008 в Квебеке. Турнир на родине хоккея прошел с большим успехом: по посещаемости - 477 тысяч зрителей стал на тот момент третьим в истории ЧМ. На интерес местных франкофонов никак не повлиял тот факт, что «Монреаль» дошел до второго раунда плей-офф. И это НХЛ надо беспокоиться о том, что ее плей-офф проходит в разгар ЧМ. Все последние телерейтинги четко показывают: полуфинал, финал ЧМ с участием «Кленовых» канадцам куда любопытнее разборок американских клубов в Кубке Стэнли. И разница во времени никак не влияет. Потому НХЛ и не пускает ЧМ, в отличие от молодежных ЧМ, на свою территорию – это же заведомо проигранная для НХЛ прямая конкуренция!

Ну да ладно, с ЧМ в Канаде вариантов нет. Но за приезд НХЛ в Пекин ИИХФ надо биться уже сегодня, а не отделываться «надеюсь, это удастся сделать». Игроки двумя руками «за». Осталось убедить владельцев клубов, а для этого, коли МОК не хочет платить, нужно срочно изыскивать деньги на страховки, перелеты и прочее. Почему бы не попробовать договориться с хозяевами: если китайцы захотят увидеть у себя все сливки мирового хоккея, деньги у них наверняка найдутся. Мы-то взяли на себя большую часть расходов по привлечению НХЛ на Игры в Сочи.

Такой же инфантилизм у Фазеля относительно Лиги чемпионов, а про клубные контакты ИИХФ – НХЛ никто уже и не заикается.

Очевидно, ИИХФ необходим молодой амбициозный руководитель, полный сил и идей. Однако среди преемников называют разве что 65-летнего канадца Боба Николсона, хотя Фазель вступил в должность в 44 года.

По мне, наиболее подходящая кандидатура – первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. В 2020-м ему стукнет 39. Опыта вице-президенту СКА не занимать, есть и заслуги - питерский клуб стал самым популярным в Европе, сборная вернула олимпийское золото, работа федерации отлажена и т.д.

Президент ИИХФ желателен из нейтральной страны? Но канадцы и американцы уже по два раза возглавляли международную федерацию. Почему бы этот пост впервые не доверить представителю России?