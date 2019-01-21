Седьмое чудо Разина! Как «Северсталь» стала лучшей командой КХЛ

Хоккей 21 января 2019 22:43 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

«Северсталь» одержала седьмую победу кряду, одолев в Москве в понедельник бело-голубых – 2:1 ОТ. Команда Андрея Разина ни разу не уступила в новом году.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Череповчане пожаловали в Москву в роли самого успешной команды 2019 года! В январе «Северсталь» одержала шесть побед в шести матчах! Причем, только два из них были одержаны дома, четыре же – в гостях. И пусть соперники были не слишком сильные, для череповчан, борющихся за выживание в лиге, и они - в кассу! Тем более, что в тяжелом турне по Дальнему Востоку и лидеры чемпионата теряют победы регулярно. Все победные матчи «сталеваров» завершились по-боевому, с разницей в одну-две шайбы. Не стал исключением и матч против куда более матерого «Динамо». Снова боевая победа! Хотя на этот раз только в овертайме – 2:1.

ПРЕМИЯ

После победы над «Адмиралом», который продлил удачную серию «Северстали» до шести матчей, тренерский штаб пообещал игрокам сюрприз. И после возвращения в Череповец сдержал слово!

В субботу, перед матчем с «Динамо» команда в полном составе отправилась отмечать Крещенье купанием в проруби. Каждый игрок и тренер трижды окунулись в ледяную воду и перекрестились.

Не уклонился от древнего православного обычая и главный тренер команды Андрей Разин. Хотя еще несколько дней назад валялся с настолько высокой температурой, что в Шанхае даже не смог руководить командой во время матча с «Куньлунем».

Вот такая премия была выписана для команды, борющейся за сохранение места в КХЛ! И, судя по результату, она сработала!

ДЕБЮТАНТ

В матче с московским «Динамо» в составе «Северстали» оказался неожиданный дебютант. Ворота череповчан защищал Сергей Коробов. И это была премьера 22-летнего голкипера в КХЛ. Начал он сезон в «Ижстали». А до этого выступал в ВХЛ за СКА-Неву и «Молот-Прикамье».

Бело-голубые, впрочем, показали себя разумными хозяевами. И в первом периоде всего лишь два раза потревожили новичка бросками в створ. А всего он отразил в этом матче 28 бросков, пропустив всего одну шайбу.

ТРАДИЦИЯ

До нынешней встречи москвичи в этом сезоне встречались с череповчанами трижды. И каждый раз бело-голубые брали верх в очной ставке – 2:1, 3:1, 5:3. Причем, в каждом из этих матчей результативные очки набирали лучшие бомбардиры «Динамо» - Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий.

При этом оба известных форварда – воспитанники «Северстали». И оба впервые громко заявили о себе именно, как лидеры череповецкого клуба.

Однако в этой встрече Шипачев и Кагарлицкий, еще накануне зажигавшие на Матче звезд КХЛ в финале, остались без набранных очков. А гола защитника Виталия Меньшикова, мощным и точным реализовавшего большинство, для победы оказалось мало.

Череповчане сломали неприятную для себя традицию и продолжили побеждать!