Мистер Беттман, вы издеваетесь? Обзор дня НХЛ

Хоккей 22 января 2019 13:25 Источник: «Советский спорт» Автор: Славин Виталий

Личный рекорд Ивана Барбашева, великолепный хит и ленивая победа в драке Никиты Задорова, Семен Варламов под огнем критики, очередной безочковый матч Ильи Ковальчука – в традиционном обзоре дня НХЛ.

РАЗВЕ ТОЛЬКО ВАРЛИ ВИНОВАТ?

«Колорадо» Варламова и Задорова отчаянно цепляется за восьмую – последнюю кубковую строку на Востоке, деля ее сейчас с «Далласом» и «Ванкувером» (по 52 очка). На расстоянии одного шага – «Миннесота» (53 балла) и «Анахайм» (51). Естественно, все в клубе на взводе, тем более что «Лавина» потерпела уже 11-е поражение в 14 последних матчах. Но почему-то больше всего достается российскому голкиперу.

- У меня нет проблем с тем, как мы сыграли против «Нэшвилла», - констатировал тренер «Эвеланш» Джаред Беднар. - Мы совершили несколько просчетов, соперники их использовали. Гости тоже много ошибались, но мы их простили. На мой взгляд, разница была только в том, что у них на воротах Ринне.

При этом местный денверский журналист Джей Хейфли в твиттере гневно добавил:

- В очередной раз ему забивают гол из-за ворот. Очевидно, что Варли — единственный голкипер во всей лиге, который пропускает подобные шайбы.

Да, Семен не успел переместиться от ближней штанге к дальней, когда швед Арвидссон молнией пролетел по правому флангу, виртуозно исполнил за воротами россиянина кораблик в стиле Барабанова и, как мы говорим, по-бобровски сделал счет 0:2.

Однако это только одна пропущенная шайба, на которую вратарь всегда имеет право. Две другие привезли партнеры Варламова (четвертая залетела в пустые ворота). Открыли счет гости после роскошного подарка Задорова. Никита в своей зоне в простейшей ситуации зачем-то решил отпасовать через центр и выложил шайбу на клюшку Ярнкроку. Ну а когда швейцарец Йози довел результат до 3:1, в средней зоне застрял напарник Задорова канадец Барберио.

Если сюда добавить феерический провал ударного финско-канадо-шведского трио хозяев Рантанен – Маккиннон – Ландеског с их совокупной полезностью «минус 6», то какие претензии к Варламову?!

Что касается Задорова, его явно выбил из колеи эпизод на 12-й минуте. Никита на красной линии чисто поймал на корпус того самого Ярнкрока, который плюхнулся спиной на лед. Судьи никак не отреагировали. Тем не менее Уотсон тут же кинулся мстить за шведского лидера «Нэшвилла». Никите ничего не оставалось, как сбросить перчатки, и парой ленивых ударов уложить американца на лопатки. За пять минут спровоцированной оппонентом отсидки в штрафном боксе россиянин, привыкший проводить почти по полматча на льду, выпал из игрового ритма. Отсюда детские ляпы в дальнейшем.

ПРОРЫВ БАРБАШЕВА

Там же, на Востоке, в подвале таблицы трепещутся «Лос-Анджелес» Ковальчука (44 очка) и «Сент-Луис» Тарасенко с Барбашевым (47). Конечно, шансы на плей-офф у них есть – до финиша регулярки более 30 туров. Но слабая игра лидеров обеих команд, в том числе - а может, и в первую очередь! – опытных россиян, заставляет усомниться в перспективах этих клубов. К примеру, Ковальчука вновь перевели в третье звено – Илья нанес три броска при отрицательном показателе полезности «-1».

Правда, к середине января «короли» вроде как проснулись. Одержали три победы в четырех матчах, при этом капитан «Лос-Анджелеса» Копитар, равно как Тоффоли в игре с «Блюз» отметились двумя очками (1+1), а двукратный олимпийский чемпион защитник Даути забил гол. Но вот незадача: калифорнийцы уходят в отпуск – вы не поверите! – до 2 февраля, когда встретятся в Нью-Йорке с «Айлендерс». Дома же «Лос-Анджелес» теперь сыграет только 14 февраля!

И после этого вы верите россказням Беттмана, дескать, главная причина его империи не участвовать в Олимпиадах – невозможность выкроить окно в календаре НХЛ?!

У «Сент-Луиса» до паузы на Матч звезд НХЛ еще визит в Анахайм, где мы будем с особым интересом следить за третьей звездой игры в Лос-Анджелесе Иваном Барбашевым. Три тура 23-летний россиянин откатал вхолостую, а тут впервые в сезоне набрал сразу два очка, поучаствовав в двух первых результативных атаках гостей. Способствовало этому возвращение Ивана на позицию центрфорварда. Всего у него стало 14 (6+8) очков в 46 матчах. В прошлом сезоне было 13 (7+6) в 53 играх. Да, результативность Барбашева растет, но мы ждем от него, конечно, большего. Равно как от Тарасенко, который пока забросил лишь 16 шайб при личном рекорде 40 (сезон-2015/16).

ПОДКОЛЗИН ПОКА ХУЖЕ ХЬЮЗА И КАККО

За бесконечной каруселью туров в НХЛ не забывают о будущем. Центральное скаутское бюро лиги опубликовало очередной промежуточный рейтинг лучших молодых игроков Северной Америки и Европы, выходящих на драфт-2019. Это издание особенно ценно тем, что выпущено с учетом выступления кандидатов на молодежном чемпионате мира в Ванкувере.

Особых изменений, тем не менее, не произошло. По-прежнему вне конкуренции форвард Джек Хьюз, со сборной США занявший на МЧМ-2019 второе место. Нашему Василию Подколзину среди европейцев не удалось обойти финна Каапо Какко. Что не удивительно: петербуржский форвард так и не отличился голами в Ванкувере, в то время как именно шайба Какко принесла Суоми золото. Скауты отмечают, что финн более зрелый, физически сильный хоккеист, чем россиянин. К тому же и намного габаритнее. Какко уже сейчас выступает на равных среди взрослых в национальной топ-лиге – 22 (11+11) очка в 29 играх за ТПС, а Подколзин пока к КХЛ и близко не подошел.

Зато рейтинг вратарей возглавляет голкипер ХК «Сочи» Петр Кочетков, признанный лучшим в амплуа на МЧМ-2019. В топ-5 игроков Старого Света входит также ярославский центрфорвард Илья Николаев.

Следующей возможностью юниоров повысить свои акции будет чемпионат мира для 18-летних, который пройдет в апреле в Швеции.

ТАБЛО

Колорадо – Нэшвилл – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Керфут – Бонино, Арвидсон, Йози, Эллис.

К: в Варламов (23-26, 88.5%, 58.47)

Лос-Анджелес – Сент-Луис – 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)

Тоффоли, Даути, Копитар, Ладю – Макикерн (БАРБАШЕВ), Сундквист (БАРБАШЕВ), О’Райлли (ТАРАСЕНКО)

Вегас – Миннесота – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Так, Пачиоретти – Фолиньо, Стаал, Койл, Койву

Флорида – Сан-Хосе – 6:2 (1:0, 1:2, 4:0)

Экблад, Мэтисон (ДАДОНОВ), Яндл, Трочек, Ватрано (ДАДОНОВ), Бьюгстад – Кутюр, Майер