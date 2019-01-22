«Игроков из Румынии брать не боялись!» Разин и Щедрин – о феномене «Северстали»

Хоккей 22 января 2019 21:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Главный тренер череповчан Андрей Разин и генменеджер клуба Михаил Щедрин – о серии из семи побед, которую «Северсталь» выдала в январе.

– Провели очень хороший первый период. Превзошли соперника в движении, – говорит о матче с московским «Динамо» (2:1 ОТ) главный тренер «Северстали» Андрей Разин, описывая седьмую победу своей команды. – Хотя тогда, к сожалению, не забили. Во втором и третьем периоде игра шла на равных. Только концовку мы немного смазали, но выстояли. А в овертайме забили победный гол.

– Чем вы сами объясните феноменальную серию побед «Северстали» после Нового года?

– А что тут феноменального? Другие команды КХЛ и по 18 подряд выигрывают!

– Но для Череповеца вы уже установили клубный рекорд КХЛ.

– Спасибо. Будем работать дальше. Ну как я могу вам назвать причину? Может, нам просто везет.

– Семь раз подряд?

– Везет тому, кто везет. Значит мы это заслужили.

– Почему заменили опытного Фурха на дебютанта Коробова?

– Это решение останется внутри команды. Я вам все секреты не могу открывать.

– Но Доминик болен или здоров?

– Не могу ответить на этот вопрос.

– Как оцените игру Коробова?

– Дебютировал хорошо, молодец. Но иногда можно сыграть просто на эмоциях. Хорошо бы, что у него и дальше все удачно сложилось.

Изложить свою версию успеха череповчан в новом году «Советский спорт» предложил и генменеджеру «Северстали» Михаилу Щедрину, который внес большой вклад в формировании новой команды.

– Мы действительно внесли много изменений в состав. Но при этом постарались сделать так, чтобы новички как можно быстрее адаптировались, – говорит Щедрин. – Сейчас у нас сформировалась команда, которая понимает требования главного тренера. Дело ведь не только в победной серии. Мы и перед этим играли неплохо по содержанию. Хотя и уступили подряд в пяти матчах, но могли бы уже и там собрать очки. Так что у нынешней победы три составляющих – твердая рука Разина, селекционная работа и хороший коллектив.

– Вы действительно поменяли в команде около 15 человек. Эти игроки приглашались именно под концепцию и тактику Андрея Разина?

– Мы с Андреем Владимировичем работаем в плотном контакте. И, естественно, подбирали новичков, которые соответствуют нашему пониманию хоккея. Проработали весь рынок на тот момент. Были разные варианты… Но в целом сработали неплохо.

– Не страшно было брать игроков из далеко не самых сильных лиг? Вон Алексей Михнов вообще начинал сезон в Румынии!

– Нисколько. Потому что мы прекрасно знаем возможности этого форварда. Он и у Андрея Владимировича в «Автомобилисте» играл. Да и я Алексея давно знаю и понимаю, что это за игрок. Он молодчик! И уже принес нам результат в нескольких матчах. А кроме того, Михнов и в коллективе нам здорово помогает. Исходя из этого мы пригласили в состав еще несколько опытных игроков.

– Как говорят в хоккее, на роль «дядек»?

– Да. Они как бы наше продолжение внутри команды.

– Как отнеслись к этим достаточно глобальным переменам старожилы «Северстали»? Вот к примеру, ее капитан Юрий Трубачев?

– Костяк команды мы не трогали. А перед Трубачевым я могу только шляпу снять. Он выкладывается на площадке, как настоящий лидер. Показывает себя с очень хорошей стороны. Перемены капитан воспринял положительно. И дальше мы уже идем вместе.

– Наверняка вы слышали разговоры о том, что «Северсталь» собираются убрать из КХЛ. Что надо сделать, чтобы этого не произошло?

– Рейтинг показал, что одним из главных показателей, по которому мы просели в первой половине сезона был спортивный результат. Поэтому сейчас мы на победные серии не оглядываемся. А бьемся за очки в каждом отдельном матче. Нам надо доказать, что мы достойны находиться в лиге. Постараемся это сделать.