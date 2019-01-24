Российский рекорд Федорова пал, но Овечкин снова проиграл. Обзор дня НХЛ

Хоккей 24 января 2019 13:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Славин Виталий

Александр Овечкин забивает 37-й гол в сезоне и становится лучшим российским бомбардиром НХЛ за все времена, но «Вашингтон» опять получает авоську шайб и терпит седьмое поражение кряду – в традиционном обзоре дня в центре внимания снова великая восьмерка.

КАПИТАН УСТАЛ

– Это ушло, вот и все, – констатировал Овечкин после разгрома в Торонто. – Впереди пауза (на Матч звезд. – Прим. ред.). Будем двигаться дальше. Я думаю, все мы допускаем слишком много ошибок. Знаем систему, играем по ней, но пытаемся сделать слишком много. Сейчас нам необходим брейк. Мы получили его. Расслабимся, проведем время в кругу семьи и с друзьями, и с новыми силами продолжим чемпионат.

Да, это точно. Но кому больше всех нужен перерыв, так это – именно капитану. Продлятся его каникулы до 3 февраля, когда в столицу США пожалует «Бостон». Ибо матч «столичных» 1 февраля с «Калгари» Александр пропустит по дисквалификации за отказ приехать в Сан-Хосе на Матч звезд.

В общем-то я разобрался, почему действующий обладатель Кубка Стэнли впал в ступор. Мало того, что соперники прекрасно изучили «Вашингтон» и против чемпиона всегда выходят с особым настроем. Видно, что, несмотря на, как всегда, отменную результативность, Александр Великий не совсем тот, к которому привык весь хоккейный мир. Нет той страсти, с которой он сражался сам и заводил всю команду во время его похода за первым Кубком Стэнли. Порой не хватает Овечкину и элементарной концентрации, отсюда детские ляпы в простейших ситуациях.

Судя по всему, Саша попросту устал. Ибо пресытиться хоккеем он не может по определению.

Возможно, ему стоило пропустить этот матч в Торонто и тем самым отбыть дисквалификацию. Тем более игра проходила на следующей день после невероятной голевой феерии в Вашингтоне. Хозяева вели за 10 минут до конца 6:4, но позволили «Сан-Хосе» за секунду до сирены сравнять счет и уступили в овертайме. Ови сделал хет-трик, однако оказался напрямую причастен к двум решающим голам «Шаркс».

ПРОНЕСЛО!

Сразу было видно, что на игру с «кленовыми» Алекс вышел неготовым – плохо размялся, что ли? В самом дебюте он получил шайбу в одиночестве на среднем пятаке, но не сумел ее обработать, да еще и плюхнулся на лед. После чего полетел за шайбой к своей скамейке и на всем ходу врезался в партнера по звену Оши. Американец после стыка тут же вскочил на ноги, а вот Овечкин долго не мог подняться, держась за голову. Возникло даже подозрение на сотрясение мозга, и лидер гостей минут на 15 ушел в раздевалку.

К счастью, все обошлось. Александр вернулся до перерыва и даже успел поучаствовать в комбинации, когда гости в большинстве открыли счет. Великолепный пас на Бекстрема выдал Кузнецов, а вот Зайцев сплоховал – пустил шведа за спину и не перекрыл передачу. Впрочем, Никита позже реабилитировался: забросил первую шайбу в сезоне после изумительного зрячего броска в неприкрытый угол. Но из-под кого? Овечкина!

Похоже, он продолжал праздновать свой 644-й гол в карьере, позволивший по очкам (1179) догнать и перегнать Сергея Федорова – у трехкратного обладателя Кубка Стэнли меньше заброшенных шайб – 483. Хотя этот 37-й гол в сезоне получился очень красивым: экс-омич Кемпни бросил в провыв того самого Оши, американец откинул шайбу на едва не выведенного из строя россиянина, а тот фирменным щелчком вколотил ее в дальний угол. О-о-о! Вот за что мы любим хоккей и персонально Александра Великого.

Ну а на 36-й минуте я не поверил своим глазам. У красной линии Овечкин зачем-то толкнул клюшкой в спину Капанена. Все произошло как-то чрезвычайно буднично. Я еще успел подумать: «А что, так можно? За это не штрафуют?» Но нет. Конечно, штрафуют. И за эту беспечность и расхлябанность Мэттьюс наказал уже через 44 секунды – 3:2.

БЭБКОК И РИРДЕН

Это был приговор. В такое сложно поверить, но «Торонто» выиграл все 23 матча сезона, если вел в счете после двух периодов. И вот тут пришла пора поговорить о тренерах.

В чем основная беда «Вашингтона»? Команда не умеет играть по счету, удерживать добытое преимущество. А это дела прежде всего тренерские. Вы не забыли, кто руководит «Торонто»? Двукратный победитель Олимпиады, обладатель Кубка мира, экс-чемпион мира и НХЛ Майк Бэбкок! А напротив него – недавний дебютант Тодд Рирден. Ну как можно было отдать уже выигранный матч «Сан-Хосе»! Почему не удержали минимальный перевес в Торонто, когда Кадри за 26 секунд до первого перерыва сравнял счет. Да и после результативного выстрела Овечкина игра была в руках гостей, но…

Почему вся надежда на ударное звено и прежде всего большинство? Почему нет голевой отдачи от остальных? Почему резко сдал лучший бомбардир Кубка Стэнли-2018 – в последних 23 матчах Кузнецов забил лишь два гола?! Все это опять же вопросы к Рирдену.

Оппоненты, к слову, давно раскусили козырь «Вашингтон» и стараются удаляться как можно реже. «Кленовые» вообще сфолили лишь однажды, за что тут же были наказаны.

Под занавес, когда гости сняли вратаря, наш Александр еще раз «отличился»: выложил шайбу на клюшку Марнеру, и канадец забил, наверное, самый легкий гол в карьере.

Да, Саше и всему «Вашингтону» необходима перезагрузка. А оттолкнуться надо от отрезка на 57-й минуте, когда Овечкин в своей зоне смачно размазал о борт Тавареса, через 7 секунд уже в центре поля снес Райли, а еще через 15 секунд Нисканен сделал счет 3:5…

ТОП-8 СНАЙПЕРОВ СЕЗОНА

Клуб И Ш Александр Овечкин Вашингтон 50 37 Джефф Скиннер Баффало 48 30 Джон Таварес Торонто 49 30 Брайден Пойнт Тампа 49 30 Габриель Ландеског Колорадо 50 29 Патрик Кейн Чикаго 50 29 Коннор Макдэвид Эдмонтон 49 29 Джонни Годро Калгари 51 29

ТОП-15 СНАЙПЕРОВ ЗА ВСЕ ВРЕМЕНА

И Ш Уэйн Гретцки 1487 894 Горди Хоу 1767 801 Яромир Ягр 1733 766 Бретт Халл 1269 741 Марсель Дионн 1348 731 Фил Эспозито 1282 717 Майк Гартнер 1432 708 Марк Мессье 1756 694 Стив Айзерман 1514 692 Марио Лемье 915 690 Теему Селянне 1451 684 Люк Робитайл 1431 668 Брендан Шенахен 1524 656 Александр Овечкин 1053 644 Дейв Андрейчук 1639 640

ТОП-8 БОМБАРДИРОВ-РОССИЯН ЗА ВСЕ ВРЕМЕНА

И О (Ш+П) Александр Овечкин 1053 1179 (644+535) Сергей Федоров 1248 1179 (483+696) Александр Могильный 990 1032 (473+559) Алексей Ковалев 1316 1029 (430+599) Евгений Малкин 832 982 (384+598) Павел Дацюк 953 918 (314+604) Вячеслав Козлов 1182 853 (356+497) Илья Ковальчук 856 838 (426+412)

ТАБЛО

Торонто – Вашингтон – 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)

Кадри (3), ЗАЙЦЕВ, Меттьюс, Марнер – Бекстрем (КУЗНЕЦОВ), ОВЕЧКИН, Нисканен

Монреаль – Аризона – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Друен, Райлли – Гарленд

Колорадо – Миннесота – 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)

Седерберг, Берри – Стаал (2), Сперджен, Койл, Сутер

Вегас – Нэшвилл – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Пачиоретти – Джохансен, Бонино

Анахайм – Сент-Луис – 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Спронг – ТАРАСЕНКО, Сенфорд, Сундквист, Бозак, Блейз

Ванкувер – Каролина – 2:5 (0:0, 2:5, 0:0)

Ливо, Берчи – Нидеррайтер (2), Маккегг, Хемилтон, Терявяйнен

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