Ови перегонит Федорова. И на этом не остановится

Хоккей 24 января 2019 15:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Гол Александра Овечкина в матче с «Торонто» позволил капитану «Вашингтона» повторить рекорд результативности для российских игроков в НХЛ Сергея Федорова. Какие еще рекорды-достижения по плечу Овечкину, контракт которого со «Столичными» заканчивается в 2021 году?



Теперь на бомбардирском счету Александра Великого 1179 (644+535) баллов. Он провел на 195 матчей меньше, чем Федоров.

– Я с детства мечтал сыграть в одной команде с Федоровым, – не раз говорил Овечкин.

Его мечта осуществилась не только в «Вашингтоне» (куда его обменяли перед дедлайном в 2008 году), но и на золотом для России ЧМ-2008 в Квебеке. Потом был олимпийский Ванкувер-2010, который совсем не хочется вспоминать. Наконец, ЧМ-2010 в Кельне, последний в яркой карьере Федорова.

Наши добрались до финала и неожиданно уступили чехам с Ягром. Ни Овечкину, ни Федорову отличиться не удалось. Впрочем, запомнился силовой прием, примененный Александром Великим против… своего кумира. У него после этого столкновения долго гудела голова и ныло тело.

Вряд ли Федоров огорчится, уступив первенство в бомбардирской гонке россиян в сильнейшей лиге мира.

Догнать в общем рейтинге Гретцки – утопия. А потеснить из топ-10 СуперМарио с его 690 голами – вполне реально. При набранном-то темпе штамповки шайб. Главное – избежать травм.

Титул лучшего снайпера регулярного чемпионата может стать и, надеемся, станет для Ови восьмым в карьере. Семь «Ришаров» только у Бобби Халла, первого миллионера в истории хоккея. У Гретцки – только пять.

Реактивный Майк Гартнер, седьмой снайпер в истории НХЛ, отыгравший на заре карьеры без малого десять лет за «Вашингтон», первые 15 сезонов поражал ворота не менее 30 раз в регулярном чемпионате. Скорее всего, Овечкин догонит одноклубника весной 2020-го. И через год вполне способен перегнать.

Голы в большинстве – вот еще одна снайперская цель Ови. Пока он с 239 шайбами шестой. До Фила Эспозито – клюшкой подать, каких-то семь неотразимых бросков. Сейчас их в активе капитана «Вашингтона» десять. Да и лидера этого рейтинга Дэйва Андрейчука (274) Александр должен через пару лет опередить.

Овечкин шесть сезонов становился главным прокурором для нарушителей правил в лиге. Эспозито – пять, Гретцки – лишь единожды, а Ягр – вообще ни разу.

Чтобы двинутся вверх по победным голам, нужны успехи команды. «Вашнгтон» никак не выберется из черной полосы, потерпев 7 поражений подряд. У Ягра таких шайб 135, у Ови – 104 и восьмая позиция. Есть уверенность, что в топ-тройку Александр со временем ворвется.

ТОП-15 СНАЙПЕРОВ ЗА ВСЕ ВРЕМЕНА

И Ш Уэйн Гретцки 1487 894 Горди Хоу 1767 801 Яромир Ягр 1733 766 Бретт Халл 1269 741 Марсель Дионн 1348 731 Фил Эспозито 1282 717 Майк Гартнер 1432 708 Марк Мессье 1756 694 Стив Айзерман 1514 692 Марио Лемье 915 690 Теему Селянне 1451 684 Люк Робитайл 1431 668 Брендан Шенахен 1524 656 Александр Овечкин 1053 644 Дейв Андрейчук 1639 640

ТОП-8 БОМБАРДИРОВ-РОССИЯН ЗА ВСЕ ВРЕМЕНА