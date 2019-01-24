Ови перегонит Федорова. И на этом не остановится - Советский спорт
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Хоккей24 января 2019 15:30Источник: «Советский спорт»Автор: Домрачев Владислав

Ови перегонит Федорова. И на этом не остановится

Гол Александра Овечкина в матче с «Торонто» позволил капитану «Вашингтона» повторить рекорд результативности для российских игроков в НХЛ Сергея Федорова. Какие еще рекорды-достижения по плечу Овечкину, контракт которого со «Столичными» заканчивается в 2021 году?

Теперь на бомбардирском счету Александра Великого 1179 (644+535) баллов. Он провел на 195 матчей меньше, чем Федоров.

– Я с детства мечтал сыграть в одной команде с Федоровым, – не раз говорил Овечкин.

Его мечта осуществилась не только в «Вашингтоне» (куда его обменяли перед дедлайном в 2008 году), но и на золотом для России ЧМ-2008 в Квебеке. Потом был олимпийский Ванкувер-2010, который совсем не хочется вспоминать. Наконец, ЧМ-2010 в Кельне, последний в яркой карьере Федорова.

Наши добрались до финала и неожиданно уступили чехам с Ягром. Ни Овечкину, ни Федорову отличиться не удалось. Впрочем, запомнился силовой прием, примененный Александром Великим против… своего кумира. У него после этого столкновения долго гудела голова и ныло тело.

Вряд ли Федоров огорчится, уступив первенство в бомбардирской гонке россиян в сильнейшей лиге мира.

Догнать в общем рейтинге Гретцки – утопия. А потеснить из топ-10 СуперМарио с его 690 голами – вполне реально. При набранном-то темпе штамповки шайб. Главное – избежать травм.

Титул лучшего снайпера регулярного чемпионата может стать и, надеемся, станет для Ови восьмым в карьере. Семь «Ришаров» только у Бобби Халла, первого миллионера в истории хоккея. У Гретцки – только пять.

Реактивный Майк Гартнер, седьмой снайпер в истории НХЛ, отыгравший на заре карьеры без малого десять лет за «Вашингтон», первые 15 сезонов поражал ворота не менее 30 раз в регулярном чемпионате. Скорее всего, Овечкин догонит одноклубника весной 2020-го. И через год вполне способен перегнать.

Голы в большинстве – вот еще одна снайперская цель Ови. Пока он с 239 шайбами шестой. До Фила Эспозито – клюшкой подать, каких-то семь неотразимых бросков. Сейчас их в активе капитана «Вашингтона» десять. Да и лидера этого рейтинга Дэйва Андрейчука (274) Александр должен через пару лет опередить.

Овечкин шесть сезонов становился главным прокурором для нарушителей правил в лиге. Эспозито – пять, Гретцки – лишь единожды, а Ягр – вообще ни разу.

Чтобы двинутся вверх по победным голам, нужны успехи команды. «Вашнгтон» никак не выберется из черной полосы, потерпев 7 поражений подряд. У Ягра таких шайб 135, у Ови – 104 и восьмая позиция. Есть уверенность, что в топ-тройку Александр со временем ворвется.

ТОП-15 СНАЙПЕРОВ ЗА ВСЕ ВРЕМЕНА

И

Ш

Уэйн Гретцки

1487

894

Горди Хоу

1767

801

Яромир Ягр

1733

766

Бретт Халл

1269

741

Марсель Дионн

1348

731

Фил Эспозито

1282

717

Майк Гартнер

1432

708

Марк Мессье

1756

694

Стив Айзерман

1514

692

Марио Лемье

915

690

Теему Селянне

1451

684

Люк Робитайл

1431

668

Брендан Шенахен

1524

656

Александр Овечкин

1053

644

Дейв Андрейчук

1639

640

ТОП-8 БОМБАРДИРОВ-РОССИЯН ЗА ВСЕ ВРЕМЕНА

И

О (Ш+П)

Александр Овечкин

1053

1179 (644+535)

Сергей Федоров

1248

1179 (483+696)

Александр Могильный

990

1032 (473+559)

Алексей Ковалев

1316

1029 (430+599)

Евгений Малкин

832

982 (384+598)

Павел Дацюк

953

918 (314+604)

Вячеслав Козлов

1182

853 (356+497)

Илья Ковальчук

856

838 (426+412)

#нхл#овечкин александр#хк вашингтон кэпиталз#федоров сергей
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