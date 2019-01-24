Ови перегонит Федорова. И на этом не остановится

Гол Александра Овечкина в матче с «Торонто» позволил капитану «Вашингтона» повторить рекорд результативности для российских игроков в НХЛ Сергея Федорова. Какие еще рекорды-достижения по плечу Овечкину, контракт которого со «Столичными» заканчивается в 2021 году?
Теперь на бомбардирском счету Александра Великого 1179 (644+535) баллов. Он провел на 195 матчей меньше, чем Федоров.
– Я с детства мечтал сыграть в одной команде с Федоровым, – не раз говорил Овечкин.
Его мечта осуществилась не только в «Вашингтоне» (куда его обменяли перед дедлайном в 2008 году), но и на золотом для России ЧМ-2008 в Квебеке. Потом был олимпийский Ванкувер-2010, который совсем не хочется вспоминать. Наконец, ЧМ-2010 в Кельне, последний в яркой карьере Федорова.
Наши добрались до финала и неожиданно уступили чехам с Ягром. Ни Овечкину, ни Федорову отличиться не удалось. Впрочем, запомнился силовой прием, примененный Александром Великим против… своего кумира. У него после этого столкновения долго гудела голова и ныло тело.
Вряд ли Федоров огорчится, уступив первенство в бомбардирской гонке россиян в сильнейшей лиге мира.
Догнать в общем рейтинге Гретцки – утопия. А потеснить из топ-10 СуперМарио с его 690 голами – вполне реально. При набранном-то темпе штамповки шайб. Главное – избежать травм.
Титул лучшего снайпера регулярного чемпионата может стать и, надеемся, станет для Ови восьмым в карьере. Семь «Ришаров» только у Бобби Халла, первого миллионера в истории хоккея. У Гретцки – только пять.
Реактивный Майк Гартнер, седьмой снайпер в истории НХЛ, отыгравший на заре карьеры без малого десять лет за «Вашингтон», первые 15 сезонов поражал ворота не менее 30 раз в регулярном чемпионате. Скорее всего, Овечкин догонит одноклубника весной 2020-го. И через год вполне способен перегнать.
Голы в большинстве – вот еще одна снайперская цель Ови. Пока он с 239 шайбами шестой. До Фила Эспозито – клюшкой подать, каких-то семь неотразимых бросков. Сейчас их в активе капитана «Вашингтона» десять. Да и лидера этого рейтинга Дэйва Андрейчука (274) Александр должен через пару лет опередить.
Овечкин шесть сезонов становился главным прокурором для нарушителей правил в лиге. Эспозито – пять, Гретцки – лишь единожды, а Ягр – вообще ни разу.
Чтобы двинутся вверх по победным голам, нужны успехи команды. «Вашнгтон» никак не выберется из черной полосы, потерпев 7 поражений подряд. У Ягра таких шайб 135, у Ови – 104 и восьмая позиция. Есть уверенность, что в топ-тройку Александр со временем ворвется.
И
Ш
Уэйн Гретцки
1487
894
Горди Хоу
1767
801
Яромир Ягр
1733
766
Бретт Халл
1269
741
Марсель Дионн
1348
731
Фил Эспозито
1282
717
Майк Гартнер
1432
708
Марк Мессье
1756
694
Стив Айзерман
1514
692
Марио Лемье
915
690
Теему Селянне
1451
684
Люк Робитайл
1431
668
Брендан Шенахен
1524
656
Александр Овечкин
1053
644
Дейв Андрейчук
1639
640
И
О (Ш+П)
Александр Овечкин
1053
1179 (644+535)
Сергей Федоров
1248
1179 (483+696)
Александр Могильный
990
1032 (473+559)
Алексей Ковалев
1316
1029 (430+599)
Евгений Малкин
832
982 (384+598)
Павел Дацюк
953
918 (314+604)
Вячеслав Козлов
1182
853 (356+497)
Илья Ковальчук
856
838 (426+412)