«Спартак» гонят из дому? Красно-белые не знают, где сыграют в плей-офф

Хоккей 24 января 2019 14:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

За месяц до начала плей-офф «Спартак» все еще не определился, где проведет домашние матчи Кубка Гагарина. Есть вероятность переезда.

Это кажется невероятным, что московская команда, уже второй год выступающая на арене в Парке Легенд вдруг оказалась в таком подвешенным состоянии накануне плей-офф.

И еще более невероятны слухи о том, что «Спартак» отправится на первый раунд чуть ли не в Таллин, где «гладиаторы» в этом сезоне играли против «Йокерита» выставочный матч.

Таллин – это, конечно, чушь. А вот то, что у «Спартака» пока нет гарантии, что он проведет домашние кубковые матчи на «ЦСКА Арене» уже правда.

Как показало предпринятое «Советским спортом» расследование, переговоры между клубом и ареной сейчас находятся в активной стадии. Дело в том, что договор «Спартака» об аренде не предусматривает матчи плей-офф. То, что команда проведет их в том же дворце, где и весь чемпионат, как бы подразумевается. Но юридически это не оформлено и деньги не заплачены.

По моим сведениям, все идет к тому, что стороны договорятся. Но гарантировать это пока нельзя. А времени до плей-офф все меньше. Нельзя исключать и прохладное отношение нового владельца арены ЦСКА к нежелательному соседу. Однако тут же надо отметить и факт, что публично руководство ЦСКА никогда не высказывались против того, чтобы «Спартак» выступал в Кубке Гагарина в Парке Легенд.

Конечно, красно-белым сперва надо думать о том, чтобы официально выйти в плей-офф. Однако, это вообще может быть определено за считанные дни до финиша регулярки. А тянуть до последнего нельзя.

Конечно, перезаливать лед несколько раз, меняя логотипы клуба и рекламу не слишком удобно. Это лишние расходы. Тем более, что «Спартак» идет по сезону неплохо и имеет шансы пройти во второй раунд.

Но разговоры о том, что перезаливка льда невозможна технически в сжатые сроки – неправда. Тут как раз ответственные за это люди заявляют прямо: мы справимся без проблем. В конце концов и опыт такой есть. Ведь буквально в январе «Спартак» дома играл 9-го, а ЦСКА-11-го. И лед для армейцев был готов накануне встречи. Но что, конкретно, за причина мешает «Спартаку» уже сегодня подписать договор с «ЦСКА Ареной» официальные лица говорить отказываются.

Повторюсь, я думаю, что вопрос будет решен для красно-белых положительно. Но, на всякий случай решил прозондировать и запасные варианты. Предположим клуб не договориться с ареной. Что тогда?

На ум первым делом приходит «Мегаспорт», где красно-белые вроде бы собираются провести будущий сезон (что, кстати, не факт. Потому что буквально на днях «Спартак» получил предложение и от другого дворца). Или арена в Мытищах, где «гладиаторы» сыграли в декабре два домашних матчах.

Однако оба дворца в марте будут заняты под баскетбол. Это решено уже давно. А вот МСА «Лужники» по информации «Советского спорта» в марте теоретически может найти окна под матчи «Спартака». На мой взгляд это самый реальный «запасной аэродром» для красно-белых на сегодняшний день.

При этом, скажу честно: мне бы хотелось, чтобы «Спартак» остался в плей-офф на обжитом месте. И дело не в том, что это намного лучше для команды, у которой на «ЦСКА Арене» и обжитая раздевалки, и все другие комплексы необходимые для качественного проведения хоккейного матча.

Такой скоропостижный переезд – удар по имиджу лиги. Это попросту несерьезно. Да и для болельщиков с абонементами – очередная головная боль и геморрой.