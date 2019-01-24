Сергей Федоров: Овечкин в 2008-м и сейчас – два разных хоккеиста - Советский спорт
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Хоккей24 января 2019 20:45Источник: «Советский спорт»Автор: Домрачев Владислав

Сергей Федоров: Овечкин в 2008-м и сейчас – два разных хоккеиста

Обозреватель «Советского спорта» поговорил с Сергеем Федоровым о снайперском достижении Александра Овечкина в НХЛ – 1179 очков.

– Овечкин догнал вас в бомбардирской гонке среди российских игроков в НХЛ. Не обидно?
– Если говорить банально, то не жалко. Тем более что я давно не действующий хоккеист. А рекорды и создаются, чтобы их били. Вот и Александр скоро превзойдет мое достижение. В этом красота хоккея, да спорта в целом. Овечкин молодец, играет великолепно, поддерживает марку российского хоккея, да бог ему здоровья и установления рекордов и покорения новых вершин.

– Рекорд всех времен и народов Уэйна Гретцки Овечкину реально побить?
– Этот вопрос мне задают постоянно. И я не хочу это комментировать. У меня нет такого качества, как прозорливость. Но сейчас, когда Саша выиграл Кубок Стэнли и гора с его плеч размером с Эверест свалилась, можно на эту тему пофантазировать. И сказать: все возможно. Но лучше вернуться к этому вопросу года через год-два-три. Главное для спортсмена здоровье. Все остальное Саша знает. Знает, что делать и как делать. И делает, раз столько командных и индивидуальных призов собрал. Видна мудрость в его игре. Результаты налицо. У него по-прежнему такой же мощный и точный бросок.

– Когда в НХЛ было сложнее забивать – в вашу эпоху или сейчас?
– Я на ваш вопрос отвечу так. Было три эпохи в НХЛ, правила менялись: первая – с пиджачками, вилами, паровозиками, обнимашками, вторая – когда нельзя было даже коньком цеплять площадь ворот и гол не засчитывали, а третья – сейчас, когда вообще нельзя накладывать клюшку. Саша застал все эти эпохи. В первый свой сезон он забил намного больше среднего бомбардира лиги (на его счету 52 гола и 54 передачи – прим. ред.).

– «Нью-Джерси» вряд ли бы в современной системе координат одолел в финале Кубка Стэнли ваш «Детройт» со счетом 4-0, как в 1995 году, когда на льду процветала грязь.
– Да, согласен. Они шли от обороны к атаке, с очень хорошим вратарем. Мы же были остроатакующей командой.

– Нынешний Овечкин отличается от того, с которым вы успели в «Вашингтоне» поиграть после обмена в 2008-м из «Коламбуса»?
– Да. Это разные хоккеисты. Игрокам такого калибра свойственно эволюционировать. Это другая фигура, другой менталитет, другое отношение к хоккею. Он многое понял, осознал, многое принял на вооружение, многому научился.

– Можно сказать, что тогда он больше работал на свою статистику, а теперь превратился в командного игрока, «колхозничка», как любил говорить Анатолий Тарасов?
– Если говорить банально, то да. Все мы были молодыми и совершали ошибки, потом перешли в средний возраст и стали ветеранами, – смеется Федоров. – Саша не исключение. Еще раз пожелаю ему здоровья и чтобы у него все получилось и в этом сезоне. Хотя «Вашингтон» пока не показывает игры, которая позволила бы второй раз поднять Кубок Стэнли. Если бы в чемпионате было бы 62 игры, то команда Овечкина вряд ли бы начала первый раунд плей-офф. А когда проводишь 82, то появляется шанс исправить негатив, превратить его в нужный опыт. Это как лыжная гонка на 50 километров. Объем работы никто не отменял. Поверьте, это ликование, счастье, когда понимаешь над головой трофей, стоит того, чтобы пахать весь сезон.

ТОП-15 СНАЙПЕРОВ ЗА ВСЕ ВРЕМЕНА

И

Ш

Уэйн Гретцки

1487

894

Горди Хоу

1767

801

Яромир Ягр

1733

766

Бретт Халл

1269

741

Марсель Дионн

1348

731

Фил Эспозито

1282

717

Майк Гартнер

1432

708

Марк Мессье

1756

694

Стив Айзерман

1514

692

Марио Лемье

915

690

Теему Селянне

1451

684

Люк Робитайл

1431

668

Брендан Шенахен

1524

656

Александр Овечкин

1053

644

Дейв Андрейчук

1639

640

ТОП-8 БОМБАРДИРОВ-РОССИЯН ЗА ВСЕ ВРЕМЕНА

И

О (Ш+П)

Александр Овечкин

1053

1179 (644+535)

Сергей Федоров

1248

1179 (483+696)

Александр Могильный

990

1032 (473+559)

Алексей Ковалев

1316

1029 (430+599)

Евгений Малкин

832

982 (384+598)

Павел Дацюк

953

918 (314+604)

Вячеслав Козлов

1182

853 (356+497)

Илья Ковальчук

856

838 (426+412)

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