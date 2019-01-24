Сергей Федоров: Овечкин в 2008-м и сейчас – два разных хоккеиста

Хоккей 24 января 2019 20:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Обозреватель «Советского спорта» поговорил с Сергеем Федоровым о снайперском достижении Александра Овечкина в НХЛ – 1179 очков.

– Овечкин догнал вас в бомбардирской гонке среди российских игроков в НХЛ. Не обидно?

– Если говорить банально, то не жалко. Тем более что я давно не действующий хоккеист. А рекорды и создаются, чтобы их били. Вот и Александр скоро превзойдет мое достижение. В этом красота хоккея, да спорта в целом. Овечкин молодец, играет великолепно, поддерживает марку российского хоккея, да бог ему здоровья и установления рекордов и покорения новых вершин.

– Рекорд всех времен и народов Уэйна Гретцки Овечкину реально побить?

– Этот вопрос мне задают постоянно. И я не хочу это комментировать. У меня нет такого качества, как прозорливость. Но сейчас, когда Саша выиграл Кубок Стэнли и гора с его плеч размером с Эверест свалилась, можно на эту тему пофантазировать. И сказать: все возможно. Но лучше вернуться к этому вопросу года через год-два-три. Главное для спортсмена здоровье. Все остальное Саша знает. Знает, что делать и как делать. И делает, раз столько командных и индивидуальных призов собрал. Видна мудрость в его игре. Результаты налицо. У него по-прежнему такой же мощный и точный бросок.

– Когда в НХЛ было сложнее забивать – в вашу эпоху или сейчас?

– Я на ваш вопрос отвечу так. Было три эпохи в НХЛ, правила менялись: первая – с пиджачками, вилами, паровозиками, обнимашками, вторая – когда нельзя было даже коньком цеплять площадь ворот и гол не засчитывали, а третья – сейчас, когда вообще нельзя накладывать клюшку. Саша застал все эти эпохи. В первый свой сезон он забил намного больше среднего бомбардира лиги (на его счету 52 гола и 54 передачи – прим. ред.).

– «Нью-Джерси» вряд ли бы в современной системе координат одолел в финале Кубка Стэнли ваш «Детройт» со счетом 4-0, как в 1995 году, когда на льду процветала грязь.

– Да, согласен. Они шли от обороны к атаке, с очень хорошим вратарем. Мы же были остроатакующей командой.

– Нынешний Овечкин отличается от того, с которым вы успели в «Вашингтоне» поиграть после обмена в 2008-м из «Коламбуса»?

– Да. Это разные хоккеисты. Игрокам такого калибра свойственно эволюционировать. Это другая фигура, другой менталитет, другое отношение к хоккею. Он многое понял, осознал, многое принял на вооружение, многому научился.

– Можно сказать, что тогда он больше работал на свою статистику, а теперь превратился в командного игрока, «колхозничка», как любил говорить Анатолий Тарасов?

– Если говорить банально, то да. Все мы были молодыми и совершали ошибки, потом перешли в средний возраст и стали ветеранами, – смеется Федоров. – Саша не исключение. Еще раз пожелаю ему здоровья и чтобы у него все получилось и в этом сезоне. Хотя «Вашингтон» пока не показывает игры, которая позволила бы второй раз поднять Кубок Стэнли. Если бы в чемпионате было бы 62 игры, то команда Овечкина вряд ли бы начала первый раунд плей-офф. А когда проводишь 82, то появляется шанс исправить негатив, превратить его в нужный опыт. Это как лыжная гонка на 50 километров. Объем работы никто не отменял. Поверьте, это ликование, счастье, когда понимаешь над головой трофей, стоит того, чтобы пахать весь сезон.

ТОП-15 СНАЙПЕРОВ ЗА ВСЕ ВРЕМЕНА

И Ш Уэйн Гретцки 1487 894 Горди Хоу 1767 801 Яромир Ягр 1733 766 Бретт Халл 1269 741 Марсель Дионн 1348 731 Фил Эспозито 1282 717 Майк Гартнер 1432 708 Марк Мессье 1756 694 Стив Айзерман 1514 692 Марио Лемье 915 690 Теему Селянне 1451 684 Люк Робитайл 1431 668 Брендан Шенахен 1524 656 Александр Овечкин 1053 644 Дейв Андрейчук 1639 640

ТОП-8 БОМБАРДИРОВ-РОССИЯН ЗА ВСЕ ВРЕМЕНА