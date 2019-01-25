Сергей Федоров: Из-за Кубка мира сильно переживать не буду

Хоккей 25 января 2019 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Член наблюдательно совета ХК ЦСКА Сергей Федоров – о Кубке мира, Олимпиаде в Пекине и ярославском комплексе московских армейцев.

– В НХЛ зажглась еще одна яркая звезда – Никита Кучеров, лидирующий в бомбардирской гонке сезона. Его вы, помнится, напутствовали, когда он уезжал из ЦСКА в систему «Тампа-Бэй». Появился продолжатель бомбардирского дела Овечкина?

– Дай бог, чтобы Никита пошел по пути Саши. Настроен Кучеров правильно, решительно. Он уже почувствовал вкус финала и не намерен в плей-офф сбавлять темп. Во многих ситуациях Никита разбирается здорово, у него хорошие партнеры. Надеюсь, он сохранит в плей-офф этот пыл. Пожелаю ему удачи, терпения, веры в то, что задумал.

– Кучеров выстрелил на Кубке мира-2016. Недавно НХЛ объявила об отмене турнира с участием лучших хоккейных сил, запланированного на 2020 год.

– Я сильно не буду переживать из-за Кубка мира. Потому что это очень серьезный турнир. Играли лучшие. Но это было до марафона в 82 матча. Поэтому мы не увидели лучший хоккей, как хотели. Зрители от этого потеряли. Многие хоккеисты сильно напряглись, особенно те, кто играл в финале Кубка Стэнли. Как Женя Малкин. Хотя Сидни Кросби здорово себя проявил, сборная Европы выстрелила. И все-таки в Торонто был летний турнир со всеми вытекающими.

– Поедет ли НХЛ на Олимпиаду-2022?

– А где она пройдет? В Пекине? В прессе проскакивало, что НХЛ заинтересована в освоении китайского рынка. Видя наши моменты, команду «Куньлунь», посещаемость, кто в ней играет, за океаном несколько раз подумают прежде, чем отправиться в Пекин. Желание игроков из НХЛ понятно, но эта лига – большой бизнес, все детали в ней просматриваются под микроскопом.

КОМПЛЕКС – ЭТО В ФИЗКУЛЬТУРНОМ ЗАЛЕ

– Перейдем к делам в КХЛ. ЦСКА трижды уступил «Локомотиву», и сразу заговорили о том, что железнодорожникам по силам вмешаться в спор двух армейских команды за первенство на Западе…

– Три поражения – печально для ЦСКА. Первое поражение наша команда потерпела по делу, не хватило собранности. Второй матч показал, что этот соперник на нас настраивается специально, а третий матч мы провели не лучшим образом, хотя ребята старались. Зная Дмитрия Вячеславовича Квартальнова, его методы работы, могу сказать: «Локомотив» всегда будет нашим конкурентом, это факт. Что будет дальше – посмотрим. Для нас главное подойти в плей-офф в тонусе, чтобы первые матчи провести без раскачки.

– Верите ли в проклятие победителя регулярного чемпионата, который не выигрывает Кубок Гагарина?

– Не знаком с точной статистикой, но не верю. Как не верю в слово «комплекс». Правильно Игорь Валерьевич Никитин сказал после поражения: надо было работать и пахать не меньше «Локомотива». Движение, объем работы никто не отменял. А комплекс существует в зале – три круга, 13 точек и веса самые разные, которые ты поднимешь по 15-20, а то и по 30 раз.

– Стало быть, четыре поражения СКА от ЦСКА – тоже не комплекс?

– Это вам журналистам судить, комплекс это или не комплекс. Еще хочу подчеркнуть: для ЦСКА важно не столько выиграть регулярный чемпионат, сколько провести его последние матчи так, как будем начинать в плей-офф. Хотя история говорит о неравенстве сил на старте между первой командой и восьмой, второй и седьмой… А вот во втором раунде все будет по-другому. Поэтому ЦСКА надо следить за собой, за своим состоянием. Потому что соперники играют без шайбы на больших площадках практически стандартно. Да и мы сами.

– Намекаете, что пора переходить на узкие коробки? Во время МЧМ-2019 в Ванкувере ИИХФ обсуждали этот вопрос.

– Если это не суперзатратно для нашей лиги, то надо переходить. Это будет очень интересное зрелище, которое понравится болельщикам. Хоккей станет намного быстрее и динамичнее, с постоянной угрозой для ворот. Вратарям первых несколько сезонов я не позавидую. Мы сразу увидим много интересных игроков, которые в сжатом пространстве покажут мастерство и быстроту мышления.