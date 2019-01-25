Хоккейное «Динамо» вернулось в Петровский парк. Но скоро уедет в Балашиху

Хоккей 25 января 2019 15:30 Автор: Анисимов Вадим

Корреспондент «Советского спорта» – о ситуации московского «Динамо», которое за один сезон сыграет уже на третьей арене.

Не успело московское «Динамо» обрести дом на новой хоккейной арене, как клуб и фанатов уже выгоняют в Подмосковье. Пусть не навсегда, пусть пока что на одну игру, но факт остается фактом. Матч регулярки КХЛ против «Адмирала» 2 февраля бело-голубые сыграют в «Балашихе». И знаете почему? Просто на «Центральном стадионе им. Льва Яшина» состоится концерт группы Twenty One Pilots, на который уже нет билетов. Хоккей у нас не в приоритете? Кому это выгодно? Давайте обо всем по порядку.

«Арена Балашиха» – хоккейный мотель

По-другому этот стадион и не назовешь. Вот честно. Его история с 2007 года настолько иронична, что хоть создавай аккаунт на «букинге». Все началось со строительства арены для ХК МВД. Но в 2010-м полицейская команда фактически умерла, спасая старшего «брата» – «Динамо», объединившись в ОХК «Динамо». Болельщики бело-голубых до сих пор нехотя вспоминают те дни. Кто-то даже говорил, что не будет ходить на стадион, пока у клуба сохраняется приставка ОХК. Стерпели. Затем в Балашиху заехал фарм-клуб ОХК «Динамо» и молодежная команда под названием ХК МВД. Игрались там и «Турниры четырех наций», и предсезонный турнир «Кубок Чернышева». Даже съемки фильма «Молодежка» проходили на «Арене Балашиха». Хочется добавить: «Арена для некурящих, личная ванная комната».

Но это еще не все! В этом сезоне произошло вообще удивительное событие. В Подмосковье переехал «Авангард» прямиком из Омска. «Арена-Омск» оказалась вдруг непригодна для проведения матчей КХЛ. Поближе к дому найти ничего не смогли, поэтому «ястребов» переселили все в ту же Балашиху. А там рады каждому новому гостю. Вот только из-за того, что подмосковная арена вмещает только 6 тысяч, да и «благодаря» самому переезду, «Авангард» значительно потерял в посещаемости. Если верить официальной статистике КХЛ, то показатели омского клуба снизились на 38,3 процента. И даже с этим российские любители хоккея смогли с горем пополам свыкнуться.

Обрести новый дом и быть там гостями

Главным событием первых дней 2019-го должно было стать возвращение хоккейного «Динамо» на Ленинградский проспект, 36. Ведь именно там в 1946 году в первом чемпионате СССР бело-голубые сыграли первый свой матч под руководством легендарного тренера Аркадия Чернышева. Кто-то еще помнит, когда бело-голубые выходили на лед в Петровском парке? Я думаю, что уже никто – прошло слишком много времени. За последние 60 с лишним лет команда исколесила всю Москву и ближайшее Подмосковье. Вспомните, играли даже в УДС «Крылья Советов». Да что говорить, и в спартаковских «Сокольниках» проводили свои матчи.

Наконец-то клуб вернулся домой спустя более чем полвека. Многострадальные болельщики «Динамо» аншлагами отметили первые матчи на новой «ВТБ-Арене», которая на билетах красиво и сентиментально называется «Центральным стадионом им. Льва Яшина». Ультрас подготовили красочный и масштабный перформанс. Ну чем, не лирическая проза отечественного хоккея – хоть слезу пускай!

Но, как говорил один из героев моей любимой детской книжки: «У нас во дворе никогда ничего не проходит гладко». Будто тот двор находился где-то в московском «Динамо». Тонкость в том, что новая арена фактически клубу-то и не принадлежит. Владелец комплекса – «ВТБ Арена Парк» – управляющая компания «Динамо», которая делегирует право бело-голубым играть на стадионе. Кстати, у футбольного клуба такая же проблема. Там долгое время не могли договориться об аренде стадиона – слишком большую плату хотят получить владельцы.

«Им на нас плевать, они хотят отбить деньги»

Желание настоящих хозяев «ВТБ Арена Парка» отбить деньги за динамовский долгострой понятно – деньги не пахнут. Не потому ли хоккейный клуб «Динамо» в срочном порядке пытаются вновь отдать в руки структурам Аркадия Ротенберга? По последней информации из источников в клубе, переговоры находятся на продвинутой стадии. Так что, ждем.

Впрочем, проведение концертов в Петровском парке началось задолго до выхода на лед хоккеистов. Сначала там устраивали новогодние шоу, а теперь вот приезжает американский дуэт. Впереди еще много выступлений поп и рок-музыкантов – можете загуглить. Как все это будет влиять на проведение хоккейный и футбольных матчей? Ведь все-таки это спортивный объект! Обещали, что не помешает. Но обещать-то – не значит сделать.

Пока что мы видим, как «Динамо» тонко намекают на толстые обстоятельства: «Идите в другой двор шайбами окна бить». «Извините, ребят, но тут уже арендовано», – именно так я представляю себе реплику владельце арены. Увы, но юридически-то – все справедливо. Правда, в таких случаях забывают, насколько это все бьет серпом по… сердцам болельщиков «Динамо», чьи реплики даже приходится изменять, чтобы они выглядели цензурно. «Да им просто … (плевать) на нас – болельщиков. … (офигевшие) твари хотят отбить деньги за стадион», – не скрывал своих эмоций в разговоре со мной давний болельщик хоккейного и футбольного «Динамо» Станислав С. «Спасибо, что хоть в Балашиху едем, а не в Омск. Хотя, чему удивляться с такой … (ненормальной) организацией в нашем хоккее», – продолжает разъяренный болельщик. Занавес!

Кстати, об «Авангарде». Фактически, именно этот клуб, который сам в Балашихе на птичьих правах и приютит бродяг-динамовцев 2 февраля. Не последнюю роль, наверняка, в этом сыграл нынешний президент омского клуба Максим Сушинский, выступавший за бело-голубых. Что тут скажешь? Сюрреализм нашего хоккея во всей красе: клуб из Омска позволяет сыграть на арендованной в Подмосковье арене клубу из Москвы, для которого построили новый стадион, но он занят проведением концерта, чтобы отбить деньги за его строительство. Так и хочется добавить «… в доме, который построил Джек».