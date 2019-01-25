Армейцы взяли в сборной выходной! Чем удивил состав россиян на Шведских играх

Хоккей 25 января 2019 20:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

В пятницу тренерский штаб сборной России объявил состав на Шведские игры. В ней оказалось всего два игрока ЦСКА и три – СКА.

Двойственные чувства испытываешь, глядя на этот состав. С одной стороны, как не порадоваться за Шипачева и Кагарлицкого на которых в сборной, наконец-то, обратили внимание. С ними вместе пригласили и еще одного динамовца – защитника Миронова.

Плюс – три игрока из нашей бронзовой молодежки – голкипер Кочетков и нападающие Денисенко и Слепец. Ну это же классно – дорогу молодым!

Да и вообще состав сборной явно экспериментальный. Игроки из самых разных клубов собраны. Ну тот же Анатолий Никонцев из «Спартака».

Я сначала не понял – что поменялось вдруг в мыслях о национальной команды у ее главного тренера Ильи Воробьева. Но потом увидел, сколько в сборной армейцев и все стало ясно. Из СКА – три человека. Из ЦСКА – два.

Ну мы же жаловались на засилье армейцев в сборной? Вот и получите! Теперь довольны?

Воробьев решил устроить смотр ближайшим кандидатам в национальную команду? Думаю, главная причина не в этом. На носу плей-офф. И СКА с ЦСКА в паузе решили плотно поработать с клубными командами. Заодно и подергать возможных конкурентов по первым раундам.

А остальные армейские сборники на этот раз получили на Евротуре выходной. Чтобы вернуться в состав уже на чемпионате мира.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ШВЕДСКИХ ИГРАХ

Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Игорь Бобков («Авангард»), Петр Кочетков («ХК Сочи»).

Защитники: Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Артем Зуб (СКА), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба — «Металлург»), Андрей Миронов («Динамо» М), Алексей Василевский («Автомобилист»), Рушан Рафиков, Александр Елесин (оба — «Локомотив»), Андрей Педан («Ак Барс»), Николай Демидов («Сибирь»).

Нападающие: Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачев (оба — «Динамо» М), Анатолий Никонцев («Спартак»), Сергей Шумаков, Денис Зернов, Илья Михеев (все — «Авангард»), Андрей Кузьменко, Алексей Кручинин (оба — СКА), Андрей Светлаков, Константин Окулов (оба — ЦСКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба — «Салават Юлаев»), Григорий Денисенко, Денис Алексеев, Кирилл Слепец (все — «Локомотив»).