Владимир Крикунов: Шипачева и Кагарлицкого вызвали в сборную не в лучший момент!

Хоккей 26 января 2019 08:02 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал победу над «Спартаком» и вызов в сборную трех своих лидеров.

– Нам очень хотелось и наконец удалось нарушить эту неприятную традицию, – заявил Крикунов после победы над «Спартаком». – Мы ведь, оказывается, уже не один год «Спартаку» проигрывали. Ребята старались и выкладывались. Хотя первый период был за соперниками. Мы тогда пропустили много бросков по воротам. Во втором сыграли лучше. Потом повели 2:0, и надо было просто довести матч до конца. Но мы же так не можем! Нам надо создать себе проблему. В концовке нам просто повезло – особенно при последнем вбрасывании за 12 секунд. Хорошо, что все закончилось в нашу пользу. Но ребята все равно молодцы. Боролись и сломали спартаковский стереотип.

– После предыдущего матча вы сделали сразу несколько перестановок. И судя по голам «Динамо», они сработали. А сами вы довольны звеньями?

– Отчасти изменения были вынужденными. Пришлось ставить молодого Михайлова вместо травмированного Кулемина. Индрашиса вернули в ударное звено, потому что в прошлых матчах он немножко ползал. А тут было несколько дней, чтоб его подтянуть. Макарова, соответственно, вернули в свое второе звено. Так что больших перемен, можно сказать, не было.

– Шипачев далеко не всегда удачно играет на вбрасываниях. Но в решающие моменты при счете 2:1 вы выпускаете на лед именно его. Почему?

– Это наше ударное звено. С них и спрос особый. Во всех командах есть тройки, которые в трудные моменты должны сыграть надежно.

– Сразу три игрока «Динамо» – Шипачев, Кагарлицкий и Миронов – вызваны в сборную России на Шведские игры. Для вашей команды это плюс или минус?

– Момент для отъезда лидеров, конечно, не самый лучший. Идет же борьба за плей-офф. А хоккеисты после турнира в составе сборной пару матчей потом играют нормально. А вот потом идет провал. Поэтому будем стараться готовить их по-другому, нежели всех остальных.

Главный тренер «Спартака» Игорь Уланов после поражения был явно не слишком доволен действиями судей в концовке встречи. Хотя и старался держаться в рамках регламента КХЛ.

– «Динамо» одержало волевую победу, – признал Уланов. – А мы сделали две ошибки, за которые нас наказали. Что первый гол, что второй – потеряли шайбу в своей зоне. Уж в меньшинстве это точно делать нельзя. Особенно в таких ключевых матчах. Конечно, ребята наелись из-за целой серии игр через день. А «Динамо» отдохнуло и хорошо подготовилось к дерби. Мы маленько не дотерпели. Хотя шанс сравнять счет был. Но определенная группа не дала нам этого сделать.

– Определенная группа – это вы о судьях? Про момент с толчком Хиетанена, который остался без внимания?

– Без комментариев.

– А когда было обоюдное удаление, арбитры вам объяснили свое решение?

– Нет, объяснений тогда не было. Но был другой эпизод. Когда наш игрок вылезает на ворота и падает. Судьи не свистнули, сказали, что была «рыбка». Но ведь тогда за нее удалять надо?

– Вас удивил вызов в сборную Никонцева?

– Мне кажется, Анатолий это заслужил. Он сейчас хорошо играет и забивает решающие голы. За последние полтора месяца Никонцев стал в «Спартаке» ключевым игроком. Игра в сборной пойдет ему на пользу.