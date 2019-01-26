Скабелка лишил Армию Никитина лидерства. Как ЦСКА уступил «Барысу»

Хоккей 26 января 2019 19:28 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Потерпев два поражения подряд – в Ярославле (0:1) и дома от «Барыса» (2:4), московские армейцы уступили первое место питерским армейцам.

Владимир Копать – в тренерском штабе «Барыса» Андрея Скабелки. Шведский вратарь ЦСКА Ларс Юханссон – на трибуне. В запас армейцы раздели 19-летнего Кожанова, третьего номера «Красной Армии».

Кто такой Копать? Чем прославился? Это защитник сборной Белоруссии, который в четвертьфинале Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити забил победный гол «Тре Крунур», считавшимися едва ли не главными фаворитами. Сборная Владимира Крикунова победила 4:3, вратарю проигравших Томми Сало на родине устроили обструкцию, травили даже его племянников.

О шведском вратаре ЦСКА я вспомнил, когда в начале второго периода «Барыс» повел 4:0. Армейцы пропускали шайбы на любой вкус – из раздевалки в раздевалку. Уже на 19-й секунде капитан гостей Боченски открыл счет после провала защитника Мэта Робинсона, с которым недавно продлили контракт еще на два сезона. Канадец же ответил небрежным выполнением своих прямых обязанностей. Второй гол в ворота лидера в Ярославле родился в результате потери Робинсона (его обокрал железнодорожник Егор Коршков).

Когда в начале второй 20-минутки гости повели 4:0, напрашивалась вратарская рокировка. Думается, Сорокин чувствовал себя не лучше Сало в Соль-Лейке. Но наставник хозяев Игорь Никитин ограничился тайм-аутом, не рискнув бросить в бой дублера из молодежной команды.

Удивительно, что хозяева почти не создавали остроты у владений Хенрика Карлссона – все вокруг да около, хромало не все клюшки большинство.

Гости не уступали в движении, хотя в четверг провели энергозатратный матч в Питере. Поражения от СКА по буллитам они явно не заслуживали. Если бы молодой нападающий Антон Сагадеев не сунул клюшку под безобидный, на первый взгляд, дальний бросок Гаврикова, ловушка Карлссон наверняка засосала бы шайбу. Но коварный рикошет обезоружил вратаря. Как же он тогда негодовал!

Когда Кирилл Капризов на 34-й минуте реализовал численное преимущество, перед хозяевами забрезжила надежда. В старании им не откажешь. Вперед шли даже получившие ушибы от падания шайбы Иван Телегин и защитник Класс Дальбек.

Однако казахстанские «барсы» не пожелали наступать на старые грабли – 15 января они дома ухитрились уступить «Спартаку» 4:5, ведя 3:0.

На этот раз в заявке Астаны не оказалось чешского вратаря-бедолаги Доминика Граховины, подарившего красно-белым победный гол. А Карлссон в третьем периоде капитулировал лишь единожды. Его пробил Слепышев, который при счете 0:4 не сумел забить в пустой угол. Итог 2:4.

После двух поражений подряд ЦСКА уступил лидерство СКА, разгромившего Ригу.

Но, как заявил Никитин в интервью «Советскому спорту», для него не принципиально выиграть регулярный чемпионат. Куда важнее последние перед плей-офф матчи провести на пределе, как в Кубке Гагарина.

«Барыс» же готов к прыжку на второе место в Восточной конференции. Отставание казахстанцев от «Авангарда» минимальное, а в запасе целых пять (!) матчей.