Удар в сердце! Как неожиданная травма голкипера подкосила лидера Востока

Хоккей 27 января 2019 18:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Потеряв в середине матча своего голкипера Якуба Коваржа, которому шайба попала в грудь, «Автомобилист» уступил «Магнитке» – 3:6.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

До нынешнего матча матерый «Металлург» ровно ничего не мог поделать с новым лидером Востока – «Автомобилистом». В первых двух поединках екатеринбуржцы решали судьбу поединка если не в первом, то во втором периоде.

В воскресенье команды встречались в третий раз. И на этот раз «Магнитка» явно настроилась дать бой! После стремительной атаки Денниса Расмуссена магнитогорцы впервые в этом сезоне повели в счете в матче с «Автомобилистом».

Правда, ликовали их болельщики недолго. Еще в первом периоде гости забросили две шайбы за 21 секунду! Команды ушли на перерыв при счете 1:2. Но на самом деле, первый период был настолько искрометным и богатым на опасные моменты, что куда логичнее на табло смотрелось бы 2:5. За более пристойные цифры – спасибо вратарям, штангам и бросающимся под шайбы полевым игрокам.

Однако основные события, как выяснилось, были впереди…

ЛИДЕР ДОУС

Пожалуй, имея в составе такого голеодора, как Найджел Доус устраивать такие нокдауны для соперников «Автомобилисту» не так уж трудно. Канадец, к слову забросил в воскресенье свою 25 шайбу в нынешнем сезоне и упрочил свое лидерство в списке лучших снайперов КХЛ. Правда, его личный рекорд в регулярках нашей лиге значительно выше – 36 шайб. Так что и Доусу есть к чему стремиться.

Другое дело – как он забивает. Ведь казалось бы простой проход по флангу, передача из угла, наудачу в центр. А шайба в касание переправлена в сетку. Причем, Найджел ее не ждал, а забил как бы мимоходом, прокатываясь мимо ворот.

Вот только героем в этом матче стал отнюдь не Доус…

ТРАВМА КОВАРЖА

Переломить ход поединка хозяевам помогла роковая потеря в составе «Автомобилиста». На 30-й минуте его голкипер Якуб Коварж после прямого попадания шайбой в грудь попросил замены.

Со стороны ничего особенного не произошло. Якуб даже поймал в итоге шайбу. Но затем оперся на ворота и продолжить матч не смог. Потом Коварж некоторое время пытался прийти в себя на скамейке. Но испытанный нашатырь прийти в себя не помогал. Голкиперу становилось все хуже. И в раздевалку его уводили уже поддерживая под руки с обеих сторон. Больше он на льду не появился. Зато появилась информация, что удар шайбой пришелся вратарю прямо в сердце, что и вызвало резкое ухудшение самочувствие.

Дублер Коваржа Владимир Сохатский был явно не готов к такому повороту событий. Как минимум, даже разогреться не успел. И до второго перерыва пропустил две шайбы, позволив магнитогорцам вновь выйти вперед – 3:2.

Но тут надо сказать, что и гости явно дрогнули, неожиданно потеряв своего основного вратаря. Вместо того, чтобы подстраховать Сохатского, они позволили его расстреливать.

Сперва беспрепятственный бросок Максима Матушкина с полузоны. Затем вчистую проигранное вбрасывание у своих ворот и выцеленный бросок лучшего снайпера страны Сергея Мозякина. Опять же без помех. С такими атаками и Коварж мог бы не справиться.

В тоге матч закончился 6:3 в пользу хозяев.

АНТУРАЖ ХОЗЯЕВ

Форма «Магнитка» – подарок «Металлурга» городу и болельщикам!

Только 4 домашних матча января! Приходи на матчи, болей за Магнитку! pic.twitter.com/Ck0F4nnxll — HCMETALLURG (@MetallurgMgn) 18 января 2019 г.

Матч против «Автомобилиста» магнитогорцы провели в весьма необычной форме. Прямо на груди игроков красовался крупный фрагмент шестеренки, с надписью «Магнитка» поверху. Причем, элемент был сшит не из обычных для хоккейной формы материалов, а из самой настоящей суконки, из которой делают рабочие костюмы настоящих сталеваров. Она защищает тело человека от ожогов на производстве.

Почему именно шестеренка? В клубе посчитали, что именно она была символом индустриализации в нашей стране в 30-х годах прошлого века.

При чем тут 30-е? А при том, что в 2019 году Магнитогорск празднует 90 лет с того момента, как получил статус города. И по этому случаю хоккейный клуб сделал вот такой подарок своему металлургическому комбинату, которому, собственно, полностью обязан и своим созданием, и процветанием в КХЛ.

Кстати, под шестеренкой вышиты цифры 1929 – дата основания города Магнитогорска (станица Магнитная появилась еще аж в 1743-м). А логотип ММК красуется на рукавах хоккейных свитеров.

То, что у фрагмента именно пять направленных вверх зубцов – тоже не случайность. Впрочем, эту загадку любители хоккея наверняка разгадают без труда. Пять раз «Металлург» становился чемпионом страны – 1999, 2001, 2007, 2014, 2016.

Что ж, для игроков «Магнитки» спецодежда сталеваров оказалась фартовой.