Богдан Якимов: В «Северстали» я расту как игрок

Хоккей 28 января 2019 18:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Кузютина Елена

Форвард «Северстали» Богдан Якимов – о работе с Назаровым, Хартли и Разиным, а также о череповецком клубе, который в новом году приятно удивляет болельщиков своей игрой.

«Северсталь» ударно начала год – 8 побед подряд, новый клубный рекорд. Остановить желто-черных смог «Спартак», а потом и «Витязь», реванш у которого команда Андрея Разина попытается взять сегодня. В преддверии встречи нападающий череповецкого клуба Богдан Якимов пообщался с корреспондентом «Советского спорта».

– Богдан, вы начали сезон в «Нефтехимике», затем было пять игр за «Авангард», а сейчас – вы форвард «Северстали». Как вы оказались в череповецком клубе?

– После одной из тренировок в Балашихе меня подозвал к себе Боб Хартли и сказал, что пока не видит меня в команде. Я слишком поздно приехал и не успею понять все нюансы, чтобы приносить пользу «Авангарду», поэтому пока мы расстались. Меня обменяли в «Северсталь». Я хорошо воспринял эту новость. Созвонился с генеральным менеджером череповецкого клуба Михаилом Щедриным, посоветовался с агентом – мы поняли, что на данном этапе это прекрасный вариант. При хорошей игре я смогу получать достаточно игрового времени, у меня будут «развязаны руки». В Череповце все комфортно. Я сразу понял, чего от меня требует тренер.

– И что от вас требует Разин? В «Нефтехимике» вы выступали в третьем звене, на которого часто падает силовая работа. Тут же вы в первом, креативном.

– Действительно. Здесь у меня немного другая роль. Нужно забивать, отдавать передачи, но и про оборону не забывать, уметь быстро вернуться при необходимости. Я чувствую, что в Череповце расту как игрок, приобретаю новый качества при игре в нападении, мне доверяют большинство. При этом, стараюсь сохранить свои положительные качества, которые наработал в «Нефтехимике». Андрей Викторович Назаров сыграл большую роль в моем становлении. Благодарен ему за это. Мы провели хорошие сезоны в «Нефтехимике», побили несколько клубных рекордов.

– Какие его слова или, может быть, совет запомнился надолго?

– То, что в нашем спорте любят только победителей, и результат – во главе всего. Нужно побеждать в каждом матче, в каждой смене выкладываться по полной. Только так можно достигнуть цели.

– Какое впечатление произвел на вас Хартли? Недолго, но все же удалось вам с ним поработать. В начале сезона «Авангард» удивлял и нагонял страх на соперников своей мощной игрой. Сейчас же команды-соперники раскусили тактику этого специалиста, научились играть против омского клуба. На ваш взгляд, насколько схемы Хартли применимы для нашей лиги?

– Он уделяет большое внимание нюансам и мелочам. Для него важен детальный разбор, просмотр видео. Схемы есть у каждого тренера, ведь хоккей – это не только физика. Тут больше головой думать надо. И в этом плане у Боба все четко, вплоть до того, куда должен смотреть конек или клюшка. У меня остались положительные впечатления от работы с ним. Желаю ему удачи.

«ЧЕРЕПОВЕЦ НАПОМИНАЕТ РОДНОЙ НИЖНЕКАМСК»

– Каким видится вам ваш сегодняшний тренер Андрей Разин?

– Строгий, требовательный, но справедливый.

– Эмоциональный?

– Куда ж без этого! Хоккей, вообще, игра эмоциональная! Тут по-другому никак.

– «Северсталь» уже третий клуб за этот сезон. Как вам даются переходы-переезды в другую команду и город?

– На самом деле, не очень легко. Я много времени провел в своем родном клубе и чувствовал себя там, как рыба в воде. Я всех знал, меня все знали. Поэтому переезды вызывают некоторые трудности, но это часть моей профессии. Хоккеисты меняют клубы и должны подходить к этому профессионально – быстро осваиваться, понимать схемы тренера и вливаться в коллектив.

– Здесь у вас получилось это сделать? Знали уже кого-то из играющего состава «Северстали»?

– Знал Алексея Михнова, Ваню Лекомцева, Мегалинского. С остальными познакомился. Тут сложился дружный коллектив. Да и город уютный. Освоился быстро, потому что он напоминает мой родной Нижнекамск.

– В Нижнекамске все мальчишки хотят стать хоккеистами?

– Город небольшой, но с командой, играющей во второй лиге в мире – конечно многие ребята хотят играть в хоккей. Это престижно и шанс выбиться в люди.

– Приезжаете туда во время отпуска?

– Всегда езжу. Там семья и друзья. И сам город быстро развивается – появились парки, места отдыха. Есть все для качественной жизни.

«ПОДПИСАТЬ НОВЫЙ КОНТРАКТ С «СЕВЕРСТАЛЬЮ»? ЛЕГКО!»

– Некоторые специалисты отмечают, что вы рано уехали пробовать свои силы за океаном. Говорят, что там из вас стали лепить «канадского силовика», что не лучшим образом на вас сказалось.

– Никто там силовика из меня не делал. Я также играл в первой тройке, получал много времени, большинство, набирал очки. Не люблю гадать «если бы да кабы» – я получил большой опыт. Раз так сложилось, значит так надо. Много почерпнул там для себя – с тренерами по физической подготовке научился быстро восстанавливаться, правильно разминаться, узнал, как продлить здоровье и максимально минимизировать травмы.

– В бытовом плане как чувствовали себя там? Знали английский язык?

– Совсем не знал. Потом выучил базовые слова. Затем, каждый раз приходя домой, я искал и запоминал те слова, с которыми столкнулся за день и не мог сказать.

– Недавно у вас было общекомандное мероприятие – на Крещение вы всей командой окунулись в ледяную воду в проруби. Вы впервые купались в крещенский вечер? Смысл ведь в вере в Бога, в очищении. Вы верите в Бога?

– Я верю в Бога. Серьезно к этому отношусь, в меня с детства заложили веру. Для меня это было второе крещенское купание. В первый раз искупался в семнадцать лет. Я тогда играл в Ижевске в Высшей лиге. Потом не получалось – то Америка, то выезды. Рад, что в этом году все получилось.

– Вас не смущают разговоры о возможном исключении «Северстали» из лиги?

– Не вижу смысла думать об этом. Надо просто выходить на лед и доказывать, что команда достойна играть в КХЛ. Я провел здесь не так много времени, то уже могу сказать, что здесь активные болельщики, город живет хоккеем, и, если вдруг команда исчезнет, многие просто потеряют часть себя.

– Вы готовы подписать контракт с «Северсталью» на следующий сезон?

– Конечно! У нас хорошая команда, готовая показывать результат и добывать победы для болельщиков и города.