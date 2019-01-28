Главный спец по резерву. Петру Воробьеву – 70 лет

Хоккей 28 января 2019 16:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Сегодня у прославленного тренера Петра Ильича Воробьева юбилей. «Советский спорт» вспоминает яркие эпизоды из яркой биографии именинника, связанные с нашей газетой.

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ

Когда «Локомотив» оформил под руководством Владимира Вуйткека второе подряд чемпионства, обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев написал колонку. Журналист образно сравнил ярославскую команду с ракетой-носителем с тремя ступенями. Первую олицетворял Сергей Николаев, поднявший местное «Торпедо» в класс сильнейших и сделавший из нее крепкую команду, грозу авторитетов. Вторую – Воробьев, покоривший с «Торпедо» (предтеча «Локомотива») чемпионский Эверест, а третью – чех пан Владимир.

Петр Ильич не согласился с таким распределением ролей в истории, позвонил автору и принялся отстаивать свою точку зрения.

«АРТИСТ МАЛЫХ ТЕАТРОВ»

– За все время я подержал в руках всего один бриллиант – Александра Семина, – признался Воробьев. – Не считаю, что в этом большая моя заслуга, но приятно, когда он говорит, что я его учитель.

Семин ныне переживает вторую молодость, тащит «Витязь» в плей-офф. А в 2005-м после победы «Лады» над ЦСКА (1:0) на пресс-конференции в ледовом дворце на Ленинградке Петр Ильич на мой вопрос об «артисте Семине» пробубнил:

– Да уж, артист – малых театров.

Сидевшего рядом с наставником «Лады» Вячеслава Быкова передернуло. Какое-то время спустя Петр Ильич после победы над симпатичным ЦСКА сказал:

– Играть и выигрывать не одно и тоже.

Быков запомнил эти слова. В первом раунде плей-офф-2009 (уже в истории КХЛ) ЦСКА с превеликим трудом сломил сопротивление молодой вазовской команды 3-2. Если б не ошибки Василия Кошечкина, армейцы вряд ли бы выиграли серию.

САМАЯ ЦЕННАЯ ПОБЕДА

Осенью 2005-го «Ладу» накрыл дефолт. Команда Воробьева в Москве победила чемпионское «Динамо», а на следующий день сообщили о резком сокращении финансирования клуба. Пришлось отдать богатым клубам лидеров. В середине января «детский сад» сенсационно выиграл в Венгрии Континентальный кубок, впервые в российской истории. Наш корреспондент Кирилл Беляков встречал победителей в аэропорту. Лучшим нападающим признали Евгения Кетова, ныне капитана СКА и сборной, чемпиона мира. У «Лады» даже не было второго вратаря, его не выпустили в Венгрию из-за проблем с документами. В запас раздевали… нападающего Алексея Воробьева, младшего сына Петра Ильича.

Эту победу Воробьев считает самой для себя ценной.

«МОДНЫЙ ТРЕНЕР»

…В начале одного из рядовых матчей в Мытищах рефери удалил наставника «Химика» Петра Ильича с лавки за мат. В репортаже я написал: «Удивительно, но несколькими днями ранее в концовке игры с ЦСКА этот же судья закрыл глаза и проглотил свисток, когда модный тренер показал ему средний палец руки и запустил в него фляжку с водой». Редактор в цейтноте не понял, кто такой «модный тренер» и написал «Воробьев». На следующий день, открыв газету, я набрал номер Петра Ильича и извинился.

– Ничего страшного, – успокоил меня Воробьев. – Мы же знаем, о ком речь. А что же ты не написал, как этому судье на предсезонке дал по физиономии президент восточного клуба?

Вот это был поворот. Сведущие в хоккее люди наверняка вычислили судью президента-боксера, да и модного тренера. Поэтому не стану называть их фамилии…

P.S. Сейчас юбиляр работает в системе СКА, занимая пост заместителя генерального директора по подготовке резерва. Его старший сын возглавляет сборную и СКА, а младший – в тренерском штабе «СКА-Невы».