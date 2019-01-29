Павел Буре: При строительстве этой арены я  оставил частичку победного духа

Хоккей 29 января 2019 14:28 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Знаменитый форвард ЦСКА, сборных СССР и России, чемпион мира, капитан нашей олимпийской дрим тим в Нагано-1998 Павел Буре в интервью «Советскому спорту» рассказал об игре родной команды, ее перспективах в плей-офф и арене, на которой она в этом сезоне проводит домашние матчи.

- Как оцените игру ЦСКА в преддверии плей-офф?

- Очень приятно, что в этом сезоне мой родной клуб, в Наблюдательный совет которого я вхожу, показывает очень мощный и яркий хоккей. В команде собрано много неординарных исполнителей, которые в нужный момент могут взять игру на себя. Просматривается капитальная работа тренерского штаба во главе с Игорем Никитиным, которому удалось создать единый коллектив из мастеров высокого класса. Можно провести параллель с ЦСКА Виктора Тихонова, в котором играл я. В той команде тоже были хоккеисты высочайшего класса, объединенные одной целью. А временных трудностей, поражений никому избежать не удавалось, даже непобедимому в мое время ЦСКА. Надеюсь, в плей-офф команда еще прибавит и добудет для своих болельщиков Кубок Гагарина.



- С этого сезона московские армейцы проводят домашние матчи на ЦСКА АРЕНЕ. По поводу переезда было много споров. Некоторые болельщики считают, что стоило остаться в старом дворце на Ленинградском проспекте или перебраться в «Мегаспорт», с которым соседствует метро «ЦСКА»…

- Я рад, что ЦСКА сейчас играет в одном из самых современных дворцов в нашей стране. Такой великий клуб достоин этого. Тем более, я сам принимал участие в строительстве этой арены и подготовке ее к чемпионату мира 2016 года.



- Что скажете об атмосфере на домашних матчах ЦСКА? Поначалу говорили, что на трибунах непривычно тихо…

- Что вы! Атмосфера фантастическая. Очень приятно видеть, как трибуны заполняются практически под завязку на каждом матче, и люди приходят на хоккей семьями, с детьми, активно поддерживают ЦСКА. На недавней игре с «Барысом», несмотря на сильный снегопад в Москве, на арене собралось более десяти с половиной тысяч зрителей. Любая команда хочет играть при полных трибунах и чувствовать поддержку болельщиков. Надеюсь, к концу сезона ЦСКА АРЕНА полностью погрузиться в армейскую атмосферу. Во всяком случае, при строительстве этого дворца я старался оставить здесь частичку победного армейского духа.

