«Авто» завелся. «Автомобилист» взял реванш у «Ак Барса»

Хоккей 29 января 2019 22:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Команда из Екатеринбурга в буллитной перестрелке взяла верх над казанцами (2:1). Лидеру Востока наконец удалось победить топ-клуб.

ЖЕСТКИЙ ФИНИШ

«Автомобилист» – дома, ЦСКА – в гостях и в Казани, дважды «Магнитка», «Спартак» – в Москве, «Торпедо» – в родных стенах, «Салават Юлаев» – в Уфе. Такой жесткий график уготован «Ак Барсу» на финише регулярного чемпионата. С одной стороны, команде Зинэтулы Билялетдинова можно посочувствовать. А с другой – позавидовать. Ведь плей-офф «барсы» встретят в тонусе. Мало кто сомневается, что действующий и трехкратный обладатель Кубка Гагарина и теперь будет претендовать на главный трофей КХЛ.

Ну и что с того, что в последних пяти матчах казанцы одержали одну лишь победу, дважды уступив «Трактору».

Вернулся после двухмесячного лечения центрфорвард ударного звена Ландер и тут же принялся забивать. Пробуждается к кульминации сезона Азеведо, самый ценный игрок Кубка Гагарина-2018. Прорезались зубы у казанского большинства. Клинкхаммер реализовал численное преимущество и сравнял счет за три секунды до перерыва.

Свежими должны подойти к плей-офф Свитов и Зарипов, капитан и его помощник, пропустившие последние матчи. А также ветеран Марков, которому в игре против «Автомобилиста» дали отдохнуть.

Ждут взлета от Ткачева и Галиева, памятуя об их подвигах в чемпионском плей-офф.

ПОДЪЯПОЛЬСКОГО – В СБОРНУЮ…

Но вытащит ли в одиночку кубковый этап 23-летний вратарь Подъяпольский? Без опытного сменщика? Или Билл все-таки намерен вернуть на пост номер один Гарипова, который пока лечится. Как известно, в плей-офф редко встретишь равноправие между вратарями.

Воспитанник новокузнецкой школы продолжает восхищать. В дебюте матча он парировал сложнейшие броски Да Косты и Голышева, а после перерыва не позволил второму из них развить успех. И нет вратарской вины в пропущенной после добивания Голышевым шайбе.

Странно, что на способного голкипера, в которого поверил сам Билялетдинов, не положили глаз тренеры сборной. И вызвали на Шведские игры гренадера Бобкова, который в «Авангарде» облюбовал скамейку запасных.

…И ГОЛЫШЕВА

После недавнего поражения от ЦСКА Голышев в интервью «Советскому спорту» с надрывом говорил, что его команда проиграла буквально всем топ-клубам, в том числе дважды «Ак Барсу» и надо выходить на уровень, который позволил «Автомобилисту» выйти в лидеры.

После перерыва на Матч звезд Голышев дважды забил и столько же раз отдал. Но завершил матч в Магнитогорске с ассистентском дублем, но в глубоких «минусах» – с полезностью «-3».

А ведь в боевом настрое победителю Кубка Карьяла не откажешь. Голышев играет, как любят говорить за океаном, сердцем – ловит на себя шайбу, не чурается силовой борьбы.

Однако приглашения на Шведские игры он не получил. Вряд ли Голышев слабее того же Кручинина.

КУЛАКАМИ И КОПЬЯМИ

Соперники не щадили друг друга. Новичок уральцев Казионов-младший, которого в свое время пытались навязать юбиляру Петру Воробьеву, задался целью расколоть «барсов». Выбирая жертв погабаритнее. От его силовых приемов пострадали Клинкхаммер (190 см, 102 кг) и защитник Абросимов (195 см, 101 кг).

А в середине второго периода едва не завязалось побоище. Защитник гостей и сборной Василевский прямо у казанской лавки жестко встретил Азеведо. Миниатюрный канадец отмахнулся. На помощь ему пришли защитники-гренадеры Педан (196 см, 103 кг) и Абросимов и пустили в ход… копья-клюшки. Они готовы были заколоть старшего брата вратаря «Тампы». Его защитил великан Трямкин (200 см, 120 кг).

– Выходи на лед, поговорим, – вызвал он мужской разговор Абросимова.

«Барс» предпочел остаться. Какой бой сорвался!

Не повезло защитнику гостей Бодрову. После броска в упор он принял шайбу лицом и на льду больше не появился.

Главными героями можно смело назвать вратарей – Подъяпольского и Коваржа, который оправился от полученной в Магнитогорске травмы. Справедливо, что исход борьбы решали буллиты. Билл, как на Матче звезд, не бил. Удача улыбнулась гостям.