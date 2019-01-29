«Авто» завелся. «Автомобилист» взял реванш у «Ак Барса»

Команда из Екатеринбурга в буллитной перестрелке взяла верх над казанцами (2:1). Лидеру Востока наконец удалось победить топ-клуб.
«Автомобилист» – дома, ЦСКА – в гостях и в Казани, дважды «Магнитка», «Спартак» – в Москве, «Торпедо» – в родных стенах, «Салават Юлаев» – в Уфе. Такой жесткий график уготован «Ак Барсу» на финише регулярного чемпионата. С одной стороны, команде Зинэтулы Билялетдинова можно посочувствовать. А с другой – позавидовать. Ведь плей-офф «барсы» встретят в тонусе. Мало кто сомневается, что действующий и трехкратный обладатель Кубка Гагарина и теперь будет претендовать на главный трофей КХЛ.
Ну и что с того, что в последних пяти матчах казанцы одержали одну лишь победу, дважды уступив «Трактору».
Вернулся после двухмесячного лечения центрфорвард ударного звена Ландер и тут же принялся забивать. Пробуждается к кульминации сезона Азеведо, самый ценный игрок Кубка Гагарина-2018. Прорезались зубы у казанского большинства. Клинкхаммер реализовал численное преимущество и сравнял счет за три секунды до перерыва.
Свежими должны подойти к плей-офф Свитов и Зарипов, капитан и его помощник, пропустившие последние матчи. А также ветеран Марков, которому в игре против «Автомобилиста» дали отдохнуть.
Ждут взлета от Ткачева и Галиева, памятуя об их подвигах в чемпионском плей-офф.
Но вытащит ли в одиночку кубковый этап 23-летний вратарь Подъяпольский? Без опытного сменщика? Или Билл все-таки намерен вернуть на пост номер один Гарипова, который пока лечится. Как известно, в плей-офф редко встретишь равноправие между вратарями.
Воспитанник новокузнецкой школы продолжает восхищать. В дебюте матча он парировал сложнейшие броски Да Косты и Голышева, а после перерыва не позволил второму из них развить успех. И нет вратарской вины в пропущенной после добивания Голышевым шайбе.
Странно, что на способного голкипера, в которого поверил сам Билялетдинов, не положили глаз тренеры сборной. И вызвали на Шведские игры гренадера Бобкова, который в «Авангарде» облюбовал скамейку запасных.
После недавнего поражения от ЦСКА Голышев в интервью «Советскому спорту» с надрывом говорил, что его команда проиграла буквально всем топ-клубам, в том числе дважды «Ак Барсу» и надо выходить на уровень, который позволил «Автомобилисту» выйти в лидеры.
После перерыва на Матч звезд Голышев дважды забил и столько же раз отдал. Но завершил матч в Магнитогорске с ассистентском дублем, но в глубоких «минусах» – с полезностью «-3».
А ведь в боевом настрое победителю Кубка Карьяла не откажешь. Голышев играет, как любят говорить за океаном, сердцем – ловит на себя шайбу, не чурается силовой борьбы.
Однако приглашения на Шведские игры он не получил. Вряд ли Голышев слабее того же Кручинина.
Соперники не щадили друг друга. Новичок уральцев Казионов-младший, которого в свое время пытались навязать юбиляру Петру Воробьеву, задался целью расколоть «барсов». Выбирая жертв погабаритнее. От его силовых приемов пострадали Клинкхаммер (190 см, 102 кг) и защитник Абросимов (195 см, 101 кг).
А в середине второго периода едва не завязалось побоище. Защитник гостей и сборной Василевский прямо у казанской лавки жестко встретил Азеведо. Миниатюрный канадец отмахнулся. На помощь ему пришли защитники-гренадеры Педан (196 см, 103 кг) и Абросимов и пустили в ход… копья-клюшки. Они готовы были заколоть старшего брата вратаря «Тампы». Его защитил великан Трямкин (200 см, 120 кг).
– Выходи на лед, поговорим, – вызвал он мужской разговор Абросимова.
«Барс» предпочел остаться. Какой бой сорвался!
Не повезло защитнику гостей Бодрову. После броска в упор он принял шайбу лицом и на льду больше не появился.
Главными героями можно смело назвать вратарей – Подъяпольского и Коваржа, который оправился от полученной в Магнитогорске травмы. Справедливо, что исход борьбы решали буллиты. Билл, как на Матче звезд, не бил. Удача улыбнулась гостям.