Анатолий Голышев: Очень удивило, что нашего тренера не пригласили на Матч звезд (видео)

Хоккей 18 января 2019 18:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Нападающий «Автомобилиста», победитель Кубка Карьяла Анатолий Голышев не стал искать оправдание поражению от лидера Западной конференции и общей таблицы чемпионата КХЛ ЦСКА (0:3).

- После матча с ЦСКА ваш тренер Андрей Мартемьянов пожурил атаку своей команды.

- Ничего удивительного. Когда ты забиваешь ноль, какой оценки заслуживают нападающие? Скажу честно, ЦСКА разобрал нас по винтикам. Ничего не дав сделать ни в большинстве, ни в равных составах. Соперник переломил ход игры во втором периоде, а в третьем додавил нас. Мы, к сожалению, не реализовали моменты, которых было не так много. Играли не так агрессивно в атаке.

- Почему? Сил не было или…

- Лично у меня силы были, два предыдущих матча я пропустил, чувствовал себя отлично. Но закончил игру в минусах – «-3». Нет, силы и эмоции были, все были заряжены на борьбу, на победу. Но сыграли беззубо. Скоро плей-офф, надо делать выводы. Недавно московское «Динамо», СКА и теперь ЦСКА все нам показали и доказали. Поэтому надо возвращаться на тот уровень, на котором мы держались в начале чемпионата.

- Мартемьянову тоже напомнили о нуле в графе «голы» в матчах с этими соперниками, на что он ответил, что в плей-офф «Автомобилист» сначала встретится не с топ-клубами…

- Ну да. «Динамо», СКА и ЦСКА – в другой конференции. А у нас, на Востоке, борьба идет за восьмое место. Но я, если честно, в таблицу не смотрю. Я озабочен нашей игрой. Мне безразлично, на кого мы попадем. Сейчас важно выработать дух победителей и с хорошими эмоциями, с хорошей игрой подойти к играм на вылет.

- ЦСКА – самый сильный для вас соперник?

- Один из них.

- Как готовились к матчу с лидером?

- Смотрели видео, тренеры обращали наше внимание на слабые стороны соперника. В первом периоде играли нормально. Создавали моменты. В большинстве Вася (Алексей Василевский – прим. ред.) в перекладину попал - сантиметр ниже и гол.

- После того, как Коварж вернулся в строй, Мартемьянов сказал: «Ребята, атаковать мы умеем. Давайте аккуратно играть сзади». Но что-то не получается…

- Сейчас я на взводе. Трудно давать какие-то оценки. Особенно если у тебя «-3». Перед тем, как вторая шайба зашла в ворота, я ведь сел под бросок, хотел его заблокировать, но…



- Не удивило, что тренер лидера Восточной конференции не приглашен на Матч звезд КХЛ?

- Очень сильно удивило. И не только меня, многих в команде. Переживали за него. Мы очень хотели, чтобы он поехал. Старались для него. Поэтому я сильно расстроился. Но это не самая важная проблема. Есть проблемы посложнее. Думаю, наш тренер с этим согласен.

- Вы говорите о проблемах, а ведь «Автомобилист» идет на рекордно высокий результат в истории чемпионатов…

- Я об этом не думаю, но расстроен последними результатами.

- После Кубка Карьяла вы как-то потеряли уверенность.

- Не согласен. Я уверен в себе. Сейчас больше играю в обороне, на команду, а не на свою статистику.

- На матч с вами ЦСКА поставил вратаря Юханссона, а не Сорокина.

- Ну и что? Юханссон – хороший вратарь, у него девять сухарей.

- Может, «ЦСКА Арена» для вас не фартовая?

- Да нет, хорошая арена. Как и новая у «Динамо». Наши поражения кроются не в аренах.

- Когда у «Автомобилиста» появится новая арена? Чемпионами ведь становится в новых дворцах.

- Не знаю. Я же не строитель. Сейчас у нас другие проблемы. Будем их решать. Очень соскучился по дому, семье.