Борис Майоров: Игнорировать Шипачева и Кагарлицкого в сборной больше не могли

Хоккей 30 января 2019 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал приглашение в сборную двух форвардов из ударной тройки московского «Динамо».

Перед февральским этапом Евротура тренеры сборной наконец-то обратили внимание на лидеров московского «Динамо» Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого.

– Почему самую результативную связку КХЛ в сборной на предыдущих этапах в упор не замечали?

– Тут наверняка вмешалась некоторая психологическая составляющая, - рассуждает Борис Майоров. - Ведь тренеры сборной прекрасно знают Шипачева. И его уровень мастерства, и вообще на что он способен. Но в прошлом сезоне у Вадима, несмотря на то что он стал олимпийским чемпионом, было сразу несколько неприятных обстоятельств. Тут и отъезд в НХЛ, скоропостижное возвращение оттуда, какое-то время он был без контракта. Потом все же подписал его со СКА. Весной вновь покинул питерский клуб, пропустил чемпионат мира…

Этот нервный и несколько беспорядочный сезон, видимо, несколько подорвал доверие к игроку со стороны штаба сборной. Но сейчас Шипачев с Кагарлицким так здорово выступают за московское «Динамо», что закрывать на это дальше глаза было просто невозможно.

– А разве одного Кагарлицкого в сборную раньше нельзя было вызвать?

– Что касается Кагарлицкого, то Дмитрий сейчас рассматривается тренерами именно в связке с Шипачевым. Вызывать в сборную его одного было бы не совсем логично. Это два игрока, которые делают погоду в «Динамо», поэтому и в сборную их надо брать готовым звеном.

Хотя не исключаю, что это отчасти уступка общественному мнению. Которое, впрочем, основано на совершенно объективных обстоятельствах. В конце концов, оба форварда входят в тройку лучших российских бомбардиров нынешнего чемпионата. Больше них очков набрал только нападающий СКА Никита Гусев. Одним этим они заслужили внимание со стороны тренеров сборной России.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ШВЕДСКИХ ИГРАХ

Вратари: Илья Коновалов (Локомотив), Игорь Бобков (Авангард), Пётр Кочетков (ХК Сочи).

Защитники: Захар Арзамасцев (Салават Юлаев), Артём Зуб (СКА), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба - Металлург), Андрей Миронов (Динамо М), Алексей Василевский (Автомобилист), Рушан Рафиков, Александр Елесин (оба - Локомотив), Андрей Педан (Ак Барс), Николай Демидов (Сибирь).

Нападающие: Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачёв (оба - Динамо М), Анатолий Никонцев (Спартак), Сергей Шумаков, Денис Зернов, Илья Михеев (все - Авангард), Андрей Кузьменко, Алексей Кручинин (оба - СКА), Андрей Светлаков, Константин Окулов (оба - ЦСКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба - Салават Юлаев), Григорий Денисенко, Денис Алексеев, Кирилл Слепец (все - Локомотив).