Борис Майоров: Игнорировать Шипачева и Кагарлицкого в сборной больше не могли

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал приглашение в сборную двух форвардов из ударной тройки московского «Динамо».
Перед февральским этапом Евротура тренеры сборной наконец-то обратили внимание на лидеров московского «Динамо» Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого.
– Почему самую результативную связку КХЛ в сборной на предыдущих этапах в упор не замечали?
– Тут наверняка вмешалась некоторая психологическая составляющая, - рассуждает Борис Майоров. - Ведь тренеры сборной прекрасно знают Шипачева. И его уровень мастерства, и вообще на что он способен. Но в прошлом сезоне у Вадима, несмотря на то что он стал олимпийским чемпионом, было сразу несколько неприятных обстоятельств. Тут и отъезд в НХЛ, скоропостижное возвращение оттуда, какое-то время он был без контракта. Потом все же подписал его со СКА. Весной вновь покинул питерский клуб, пропустил чемпионат мира…
Этот нервный и несколько беспорядочный сезон, видимо, несколько подорвал доверие к игроку со стороны штаба сборной. Но сейчас Шипачев с Кагарлицким так здорово выступают за московское «Динамо», что закрывать на это дальше глаза было просто невозможно.
– А разве одного Кагарлицкого в сборную раньше нельзя было вызвать?
– Что касается Кагарлицкого, то Дмитрий сейчас рассматривается тренерами именно в связке с Шипачевым. Вызывать в сборную его одного было бы не совсем логично. Это два игрока, которые делают погоду в «Динамо», поэтому и в сборную их надо брать готовым звеном.
Хотя не исключаю, что это отчасти уступка общественному мнению. Которое, впрочем, основано на совершенно объективных обстоятельствах. В конце концов, оба форварда входят в тройку лучших российских бомбардиров нынешнего чемпионата. Больше них очков набрал только нападающий СКА Никита Гусев. Одним этим они заслужили внимание со стороны тренеров сборной России.
Вратари: Илья Коновалов (Локомотив), Игорь Бобков (Авангард), Пётр Кочетков (ХК Сочи).
Защитники: Захар Арзамасцев (Салават Юлаев), Артём Зуб (СКА), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба - Металлург), Андрей Миронов (Динамо М), Алексей Василевский (Автомобилист), Рушан Рафиков, Александр Елесин (оба - Локомотив), Андрей Педан (Ак Барс), Николай Демидов (Сибирь).
Нападающие: Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачёв (оба - Динамо М), Анатолий Никонцев (Спартак), Сергей Шумаков, Денис Зернов, Илья Михеев (все - Авангард), Андрей Кузьменко, Алексей Кручинин (оба - СКА), Андрей Светлаков, Константин Окулов (оба - ЦСКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба - Салават Юлаев), Григорий Денисенко, Денис Алексеев, Кирилл Слепец (все - Локомотив).