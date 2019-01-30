Бобровского растерзали, Панарина освистали. Все о неудачах русских в «Коламбусе»  

Хоккей 30 января 2019 13:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

«Коламбус» может остаться без главных звезд, а «Рейнджерс» не смогли справиться с кипером «Филадельфии», которая выдала серию из пяти побед подряд.

БЕДНЫЙ БОБ

Тяжелая ночка выдалась у Сергей Бобровского. Он в пятый раз в сезоне пропустил пять и более шайб. На этот раз, правда, ограничился пятерой, которую вытащил дома от «Баффало». Его «Коламбус» обиднейшим образом проиграл 4:5, отыгравшись по ходу встречи с 1:3, но к российскому киперу вопросов быть не может.

Оборона «Блю Джекетс» довольно часто не выходит на матчи. То, что «Коламбус» до последнего сохранял шансы на то, чтобы спасти игру с «Баффало», целиком и полностью заслуга Боба. Достаточно просто посмотреть на голы, которые он пропускал. Выходы два в один, один в ноль, открытые броски из слота и из центра зоны. Выручить там было очень сложно. Да и то, в каждом моменте Бобровский боролся до конца. А в скольких эпизодах Сергей спас! Его сменщик Йонас Корписало с трудом сдерживал довольную улыбку от того, что ему не пришлось играть.

Тренер «Коламбуса» Джон Торторелла после матча сказал очень правильные слова.

- В какой-то момент матча мы могли проигрывать и 1:5, если бы Бобровский не выручал нас после тех провалов, которые мы допускали.

Я считаю, что обе команды сегодня сыграли небрежно. Но мы, конечно, превзошли «Баффало» в этом смысле. Не буду говорить, что все дело только в этом. У наших ворот были серьезные ситуации, – заявил Тортс.

ПРОБЛЕМЫ ПАНАРИНА

Артемий Панарин был по привычке активен, набрав два очка (0+2), но нельзя сказать, что матч у него получился. Он трижды угрожал воротам Картера Хаттона, но так и не смог пробить вратаря «Баффало».

Впрочем, самый негативный момент заключался в том, что Хлебушка освистали болельщики. Причем гул был не только во время объявления составов, но и в те моменты, когда российский нападающий касался шайбы. На днях агент Панарина Дэн Мильштейн объявил, что не намерен обсуждать будущее своего клиента в «Коламбусе» до окончания сезона, это и вызвало такую реакцию трибун.

- Мы сообщили команде, что готовы обсуждать будущее Артемия после сезона. Наш приоритет – сосредоточиться на оставшейся части сезона и попытаться выиграть Кубок Стэнли для «Коламбуса» и его болельщиков.Никаких дополнительных комментариев по этому вопросу не будет, – написал Мильштейн в твиттере.

1 июля Панарин и Бобровский могут стать неограниченно свободными агентами, если не подпишут новых контрактов с «Блю Джекетс» или другими клубами, в которые их могут обменять до дедлайна, намеченного на 25 февраля.

Оба хотят играть в командах, которые претендуют на Кубок Стэнли. «Коламбус» к таким можно отнести лишь с большой натяжкой. Да, «БлюДжекетс» выйдут в плей-офф, но пока их потолком видится второй раунд.

Поэтому генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен стоит на распутье. Очевидно, что с Бобровским договориться уже не удастся, но и обменять его перед дедлайном будет достаточно тяжело, ведь контракт россиянина тяжелый и истекающий. А вот с Панариным по ходу этого сезона он точно расставаться не намерен. Финн намекнул на это в своем последнем интервью.

- Мы всегда говорим, что примем трудные решения, если потребуется. Но мы сосредоточены на том, чтобы улучшить нашу команду и сделать ее максимально конкурентоспособной не только на эту весну, но также и в будущем.

Нам нравится Панарин, и мы хотели бы сохранить его, однако это его право – выйти на рынок свободных агентов.Если он сделает это – мы постучимся в его дверь 1 июля, - сказал Кекяляйнен.

Что ж, ситуация и впрямь довольно сложная. Будем следить за ее развитием. До 25 февраля еще много времени. Но пока руководство «Коламбуса» надеется зайти в плей-офф с русскими звездами и попытаться сыграть там хорошо, чтобы потом убедить кого-то из них продлить контракт.

УСПЕХИ НАМЕСТНИКОВА И ГЕОРГИЕВА

Владислава Наместникова подняли во второе звено «Рейнджерс» и минувшей ночью он выдал отличный матч против «Филадельфии», но не остался без очков только из-за того, что на краю у него играл Крис Крайдер, который решил сделать первой звездой игрового дня голкипера соперника Энтони Столарца. Он нанес по его воротам пять бросков, три из которых были просто убойными, но не смог забить ничего.

У Наместникова тоже был хороший момент, чтобы спасти «Рейнджерс» от поражения, но шайба после его подставления ушла выше перекладины. Помимо этого Влад нанес три броска, отвесил четыре хита, сделал один блок и сыграл почти 25 минут. Если россиянин продолжит так играть, то очки скоро придут.

Отличный перформанс выдал вратарь «Нью-Йорка» Александр Георгиев. Он вышел на лед впервые с 14 января и отразил 18 бросков из 19, став третьей звездой матча.

Налаживаются дела и у Ивана Проворова. Его «Филадельфия» впервые в сезоне оформила серию из пяти побед подряд. Хотя«летчикам» это вряд ли поможет подняться в плей-офф. В игре против «Рейнджерс» у Ивана «+1» и 26 минут на льду. Он постепенно выправляет свой чудовищный минус (уже «-13»), стал играть гораздо спокойнее, да и его команда в обороне действует гораздо более собрано, чем раньше. Посмотрим, к чему это приведет.