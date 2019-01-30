Алексей Терещенко: Карьеру хочу закончить в родном «Динамо»

Хоккей 30 января 2019 17:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

15 января заслуженный долгожитель КХЛ Алексей Терещенко провел 1000-й матч в чемпионатах страны. В этот день минское «Динамо» дома встречалось с «Витязем». А после московской игры с ЦСКА (гости уступили 2:3 в овертайме) он дал интервью обозревателю «Советского спорта».

В декабре 38-летний Терещенко подписал с минским «Динамо» просмотровый контракт. А уже с января он капитан команды, забивает и отдает. Три последних матча не уходит со льда без баллов за результативность.

Вот в игре с ЦСКА новый лидер «зубров» организовал первый гол армейцам, а в овертайме и вовсе мог принести победу. Но не сумел перебросить шайбу через щиток вратаря Ильи Сорокина.

– Мог же, мог, там щель оставалась между щитком и штангой, неправильно я сыграл, – сокрушался Терещенко.

– Алексей, раздевалку на арене в Парке легенд не перепутали? Ведь московское «Динамо» размещалось в той, где нынче ЦСКА.

– Нет, все нормально, – улыбается Терещенко. – Тем более я с Минском сюда недавно приезжал. Знаю правильную дорогу.

– Ваш родной клуб переехал в Петровский парк, на новую арену, которую называют лучшей в Москве. Заходили туда?

– Нет еще. А за «Динамо» рад. Это мой родной клуб, где бы я хотел завершить карьеру. Но сейчас я играю в Белоруссии, ловлю кайф от хоккея и стараюсь, чтобы моя новая команда выигрывала. В противном случае надо заканчивать.

– В вашем родном клубе ныне происходят перемены…

– Дай бог. Время покажет, что и как будет. Все должно встать на свои места. Я очень благодарен этому человеку – Андрею Николаевичу (гендиректору ОХК «Динамо» Сафронову – прим. ред.) за то, что дал мне шанс и я не закончил карьеру. То, что сейчас происходит в моем родном клубе, идет в нужном русле, в нужном направлении.

– С друзьями Александром Еременко, Владимиром Воробьевым на связи?

– Все нормально. Друзья есть друзья. Не понимаю, откуда такой вопрос.

– Тогда давайте о вашей новой команде. Каким ветром занесло в Минск?

– Прошлый сезон вышел сложным, из родного клуба меня ушли, не было контракта. Но играть надо было. Заканчивать не собирался. Возникли варианты. Звали в «Давос», вел переговоры. Но в Швейцарию не поехал.

– А почему не срослось с ХК «Сочи»? Там ведь вами интересовались?

– Даже не знаю. Рад, что в итоге оказался в Минске. Помог один человек, который раньше работал в московском «Динамо».

– На лавке во время матчей вы прямо как тренер – берете планшетку, показываете на ней, клюшку грызете…

– Нет, клюшку я, конечно, не грыз. Да, подсказывают ребятам. Но субординацию не нарушаю. Тренер есть тренер, а я капитан. Да и то им стал после того, как Саша Павлович получил травму. Считаю, что капитаном в Минске должен быть белорус.

– Как вас встретили в Минске?

– Поначалу были сомнения – смотрели в паспорт, возрастной. Да и мне было тяжело – долго не играл, хотя физически чувствовал себя хорошо. Но чтобы с головой окунуться в игру, вкатиться, быстро принимать решения нужно время. На это у меня ушел период, за который я заработал «минус 2».

– Что за команда в Минске? Она ведь давно потеряла шансы попасть в плей-офф. На повестке подготовка к чемпионату мира в группе В, где белорусской сборной предстоит борьба за возвращение в элиту…

– Ребята сплачиваются. В последних матчах у них горят глаза, они пластаются, принимают шайбу на себя. Команда стала другой, она хочет выигрывать, а не поставлять очки соперникам. У нас есть классные игроки. Тот же Кристиан Хенкель – молодой защитник, который ездил в Казань на Матч звезд. А Женя Лисовец какой гол ЦСКА забил!

– В матче с ЦСКА вы были душой бригад меньшинства, такого форварда оборонительного плана днем с огнем не сыскать.

– А я не оборонительного плана. Даже если взять мою нынешнюю статистику, она очень приличная. Бывало, я по 60 очков за сезон набирал, был в топе по победным голам. Многое здесь зависит от партнеров, с которыми выходишь. Должен быть баланс между атакой и обороной. А ловлю кайф от того и от другого.

– Так было на трех победных для вас чемпионатах мира – в Квебеке, Берне и Хельсинки?

– Да, вы правильно заметили.

– Ваши новые партнеры, среди которых есть прошедшие школу НХЛ, об этом знают?

– Не спрашивал. Кто-то, наверное, и знает.

– Как устроились в Минске?

– Отлично. В плане быта все на самом высоком уровне. Очень чистый и спокойный город. Не мегаполис, как Москва. На праздники ко мне приезжала семья. Настя ходит в третий класс, Саша в детском саду, но уже вовсю гоняет мяч.

– А клуб?

– Минское «Динамо» по организации ни в чем не уступает топовым клубам.

– Который из этих топовых произвел на вас самое сильное впечатление?

– «Йокерит», «Ак Барс», ЦСКА, с которым мы успели три раза сыграть.

– Кто завоюет Кубок Гагарина?

– Вопрос… Плей-офф – совсем другое, это не регулярный чемпионат. Много факторов влияют.