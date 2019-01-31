Спасибо внуку за победу над дедом. ЦСКА победил «Ак Барс»

Хоккей 31 января 2019 22:03 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

ЦСКА выиграл и третий матч регулярного чемпионата у обладателя Кубка Гагарина. На этот раз 5:4.

Трижды хозяевам пришлось отыгрываться, перелом внес Александр Романов, внук Зинэтулы Билялетдинова, забросив свою первую шайбу.

КАПИТАНЫ

Соперники, которых снова сватают в финал плей-офф, переживают нелегкие времена. Верится, что это трудности временные.

- Готовимся, - предельно лаконично ответил на вопрос телевизионщиков о свежих неудачах главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

За поражениями от «Локомотива» и «Барыса» последовала волевая победа в овертайме над минским «Динамо». И если бы не ювелирная работа связок Капризов – Григоренко, Капризов – Вей, армейцы и в матче с одним из аутсайдеров могли бы не разжиться очками.

Поражение «Ак Барса», пятое в последних шести играх, не катастрофа. С лидером Востока «Автомобилиста» команда Зинэтулы Билялетдинов сражалась на равных и вполне могла зацепить победу, но уральцев выручил вратарь Коварж.

Если мощной игре хозяевам чего-то не хватало, так это тонких ходов хитрого татарина Зарипова, пропустившего все три встречи после Матча звезд. Сегодня он вышел на лед в тройке с Основиным и Лукояновым, которому в день матча исполнилось 30 лет. Появился и кадровый капитан команды Свитов.

Красно-синие с ответом медлить не стали и выпустили капитана Андронова. Он восстанавливался от повреждения с 11 января. Был у ЦСКА и свой именинник – форвард Шалунов вчера отметил свой 26-й день рождения.

АГРЕССИЯ

Гости сделали правильные выводы из домашнего поражения от «Автомобилиста». Тогда гости в дебюте едва не переехали «барсов». Теперь подопечные Билла удивили агрессией. С первых секунд.

При этом на стартовое вбрасывания вышли лучшие силы, на сдерживающие звенья. Секач – Ландер - Азведо против Григоренко – Вея – Капризова.

А как вам противостояние Попова и Попова. 38-летнего Сан Саныча из ЦСКА, за плечами которого более 1000 матчей в чемпионатах страны, и его 30-летнего однофамильца Андрея из «Ак Барса».

Ветеран, замещавший травмированного Андронова в должности капитана, заставил звенеть штангу. Его примеру последовал реактивный Телегин, угодивший в крестовину. А во втором периоде – «барс» Педан.

Неутомимый Азеведо выходил в большинстве и меньшинстве, так будет в плей-офф.

Защитник сборной Блажиевский сокрушил великана Свитова. А счет открыли гости – Клинкхаммер вогнал в сетку шайбу, отскочившую от лицевого борта на пятачок.

ЗЕМЛЯКИ

Капризов и Подъяпольский знакомы друг с другом давным-давно, по Новокузнецку. В предновогоднем матче, выигранном ЦСКА 4:2, армеец дважды поразил ворота земляка.

А Григоренко к дублю в Казани прибавил гол в Москве.

Лидеры красно-синих остались верны себе. Их шайбы после быстрых позволили хозяевам догонять гостей.

Я обратил внимание, как на презентации команд перед Матчем звезд в Казани кузнечане не могли наговориться. Их беседа осталась незаконченной.

Подъяпольский нервничал, схватил штраф за выброс шайбы, потом за воротами столкнулся с Телегиным (он ведь тоже из Новокузнецка), но без последствий.

РОМАНОВ

Лучший защитник МЧМ-2019 Романов, вызванный в олимпийскую сборную на турнир в Словакии, не ограничился ролью «кушать подано», как, скажем питерский армеец Подколзин.

В конце второго периода он зарубился за своими воротами с мощным Клинкхаммером. Канадец ответил цепкому юниору клюшкой, засветив по визеру. Стоявший рядом рефери из Чехии Франо поначалу проглотил свисток, а когда нарушение стало явью для всех, дал обоюдное удаление.

Внук Билялетдинова не стал спорить, отсидел две минуты и вернулся на площадку.

Рассерженный Клинкхаммер в третьем периоде ответил голом в меньшинстве. Больше всех голу обрадовался его уже бывший одноклубник Жека Савин. Бывший футболист, а теперь блоггер, на несколько дней подписавший контракт с «Ак Барсом».

Светлаков в третий раз сравнял счет. Потом отличился Романов. Открыв личный счет голам в КХЛ. На лице его деда не дрогнула ни единая мускула. Недавно в Казани он так хвалил внука. А победу оформил Окулов.