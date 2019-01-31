«Динамо» бьет «Магнитку»! Бело-голубые обыграли очередного неудобного соперника

Хоккей 31 января 2019 22:45 Источник: «Советский спорт»

Вслед за «Спартаком» и рижанами, бело-голубые в Москве заставили капитулировать и «Металлург», доставивший им в прошлом немало проблем.

РЕКОРД

Началась встреча с торжественной церемонии. Главному тренеру московского «Динамо» Владимиру Крикунову вручили памятный багет в честь небывалого рекорда на посту главного тренера в чемпионатах страны – 1303 матча! Установлен он был еще 6 января в матче с рижанами. Понятно, что с каждой игрой нынешнего сезона это число растет. На сегодняшний день рекорд равен уже 1311 встречам.

На масштабном багете расположены пять фотографий Крикунова в разные периоды его тренерской деятельности. Отмечены две его самых главных победы на клубном уровне. 2005 год – чемпион страны. 2006-й – победитель Кубка европейских чемпионов. Их Владимир Васильевич одержал вместе с московским «Динамо».

Также перечислены все клубы, где еще работал Крикунов. Ну и, конечно, представлены все атрибуты его тренерской деятельности – свисток, секундомер и, разумеется, автомобильный баллон. Последний, правда, не в натуральную величину.

Интересно, что вручить памятный багет тренеру хотели еще перед матчем со «Спартаком» - первой домашней игре «Динамо» после долгой выездной серии. Однако Крикунов отказался наотрез, чтобы не сбивать настрой команды перед ответственным матчем.

Но вот сегодня награда героя все же нашла. И принесла его команде удачу!

ИСТОРИЯ

Впрочем, и битву с «Магниткой» динамовцы вполне могли отнести к разряду принципиальных, с учетом того, что в последнее время уральцев им одолеть не удавалось. Последний раз победу над «металлургами» москвичи отпраздновали еще аж в сентябре 2015-го.

В плей-офф КХЛ соперники ни разу не пересекались. Но при этом Кубком Гагарина владели по два раза. А на таком элитном уровне у клубом свои счеты.

Поэтому, конечно, бело-голубым не с руки было позволять бить себя в очередной раз. Да еще и в Москве на новой арене. На Урале они в этом сезоне уступили уже дважды – 5:6 ОТ и 1:2.

Сейчас, судя по всему, динамовцев настало время реваншей. На этот раз и «Металлург» был повержен – 4:2.

ПРИМЕТА

В январе «Динамо» уже трижды провело домашние матчи в ретро-форме. И во всех трех добилось победы – над «Автомобилистом», «Спартаком» и рижским «Динамо» (29 января)!

Выходило, что форма весьма фартовая! Потому что стоило бело-голубым ее сменить, как они сразу уступали. Причем, даже не самым сильным соперникам - «Северстали» и опять же рижанами (6 января).

В матче с «Магниткой» приметами было решено не пренебрегать. И примета не подвела – помогла бело-голубым одержать еще одну победу.

ТУРНИРНЫЙ РАСКЛАД

«Магнитка» уже обеспечила себе участие в плей-офф, однако мотивации не утратила. Даже с учетом того, что выше третьего места на Востоке «металлургам» уже не подняться. «Автомобилист» отдавать своего лидерства в конференции никому не намерен – клуб из Екатеринбурга столь успешно пройдет регулярку впервые. На втором окажется «Барыс» либо «Авангард» - как победитель дивизиона Чернышева.

Однако и за третью строчку в конференции «Металлургу» стоит побороться. Ведь она выведет его в первом раунде плей-офф на явно нестабильный в этом сезоне «Салават Юлаев». А вот если спуститься ниже, на старте плей-офф светит битва с «Ак Барсом» или тем же «Авангардом». Но если начинать с таких соперников, то до финиша можно и не добраться!

«Динамо» же по-прежнему находится в зоне риска. Хотя вряд ли бело-голубые всерьез обеспокоены именно попаданием в плей-офф. Им стоит также сосредоточиться уже на более высоких задачах.

Обойти в таблице «Йокерит» или «Локомотив» - из области фантастики. А вот сохранить за собой пятое место и получить своих клиентов-финнов в первом раунде Кубка Гагарина – желанная реальность. Но главное не рухнуть ниже шестого места. Лезть в плей-офф, чтобы попасть в первом раунде на СКА или ЦСКА на сегодняшний день почти бессмысленно.

И пока у динамовцев все идет по плану!