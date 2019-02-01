Россиянина задвинули в запас «Нью-Джерси» на полтора месяца, но он не сдался

Хоккей 01 февраля 2019 13:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Ночью олимпийский чемпион Егор Яковлев показал, как надо цепляться за свои шансы.

ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ

К Егору Яковлеву никогда не относились как к звезде первой величины. Он не врывался в топы защитников-бомбардиров КХЛ, не лидировал в лиге по показателю полезности, количеству хитов или заблокированных бросков. Но при этом большую часть взрослой карьеры Яковлев провел в двух первых парах обороны ярославского «Локомотива» и питерского СКА времен Олега Знарка.

Кроме того, Егор – олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и обладатель двух медалей чемпионатов мира: золота-2014 и серебра-2015. И на каждый из этих турниров он приезжал совсем не туристом.

В СКА у Яковлева была хорошая зарплата, место в составе, но летом прошлого года он решил уехать в НХЛ. Егор подписал минимальный контракт на год с «Нью-Джерси», где перед этим не получилось у Ярослава Дыбленко, который решил вернуться в Россию и транзитом через СКА оказался в «Спартаке».

Яковлев отправился в НХЛ с очень правильной установкой – терпеть, работать, ждать своего шанса в основе и не пытаться шантажировать кого-то отъездом в КХЛ. Кстати, руководство «Нью-Джерси» поведение российского защитника оценило. Егора хорошо приняли в системе, дали поиграть в выставочных матчах на предсезонке, а потом отправили в фарм-клуб для адаптации к североамериканскому хоккею.

И вот тут по идее должны были возникнуть трудности. Яковлев – не самый мощный защитник, любит контроль шайбы и не очень быстро принимает решения. Типичный европеец, тем более, не самый молодой – россиянину уже 27 лет, а в таком возрасте менять свою игру гораздо тяжелее.

Но Егор удивил – он уверенно смотрелся в АХЛ, особенно в том, что касается игры с шайбой и на чужой синей линии, стабильно набирал очки, однако в своей зоне ожидаемо испытывал проблемы – проигрывал борьбу в углах, на пятке, иногда не успевал откатываться после позиционных атак.

Тут надо отдать Яковлеву должное – парень работал, не ныл и уже в ноябре дебютировал в НХЛ. Правда, случилось это скорее из-за травм, которые серьезно ослабили оборону «Нью-Джерси», но Егор продержался в основе почти месяц, играя в среднем по 15 минут, что для новичка очень неплохо.

МОЩНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Но после ужасной игры против «Сан-Хосе» 11 декабря прошлого года, где Яковлев схватил «-3», он вылетел из состава. Полтора месяца он катался между основой и фармом, толком не играл и в основном тренировался. Но главный тренер «дьяволов» Джон Хайнс поддерживал россиянина.

– У него была мечта. Это европейский игрок, который приехал сюда и хочет играть здесь. Ему ничего не было гарантировано. Ему нужно было принять решение. У нас были разговоры с ним.Гарантий того, что он отправится в АХЛ, не было, однако он сказал, что понимает ситуацию, уважает создавшееся положение, хочет продолжать работать и верит в то, что способен играть в НХЛ, – заявил он в интервью официальному сайту лиги.

Минувшей ночью Егор наконец-то вышел на лед в третьей паре обороны «Нью-Джерси» и показал, как надо цепляться за свои шансы. Многие после такого длительного простоя не смогли бы зажечь, но Яковлев выдал великолепный матч.

Под конец стартового игрового отрезка он потерял лезвие конька и почти минуту защищался на пятаке, ползая на коленях и пытаясь блокировать броски «Рейнджерс», которые шмаляли из всех позиций. Смотрелось комично, но партнеры оценили. После сирены на перерыв Егора очень мило обнял вратарь Кит Кинкейд, а судьи помогли эвакуироваться с площадки. Думается, тренерский штаб «Нью-Джерси» тоже оценил желание россиянина биться до конца.

Ну а в третьем периоде Як грамотно подключился к атаке (качество, которым он всегда отличался) и забросил свою вторую шайбу в сезоне.

«Дьяволы» проиграли, не сумев справиться Микой Зибанежадом, который отгрузил им трешку, но Яковлев стал единственным защитником в составе своей команды с положительным показателем полезности. Смотрите на Егора и всегда боритесь до конца.