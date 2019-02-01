Иван Бочаров: Не ожидал получить коньком по горлу! Но обошлось

Хоккей 01 февраля 2019 21:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров – о неприятном моменте в матче с «Магниткой», победной серии бело-голубых и коллегах из КХЛ.

Вернувшись в Москву, динамовцы одержали три победы кряду – над «Спартаком», рижанами и «Магниткой». После этого обозреватель «Советского спорта» побеседовал с молодым голкипером бело-голубых Иваном Бочаровым, сражавшимся против маститых уральцев (4:2) и латвийцев (3:2).

- В матче с «Магниткой» динамовцы уверенно повели 3:0. Но в третьем периоде все едва не перевернулось, когда уральцы отыграли две шайбы.

- Нам надо учиться спокойнее доигрывать такие матчи. Ведь скоро плей-офф. И там, зачастую одна шайба решает судьбу всей серии. Удалились мы. Потом нас обрезали, забили гол. Еще и при «6 на 5» в концовке «Магнитка» забросила. Хорошо, что Микс продолжил свою серию (Нападающий «Динамо» Микс Индрашис забросил четыре шайбы в последних трех матчах. – Прим. ред.). И победа в итоге все равно нам досталась.

- Еще один гол Индрашиса в третьем периоде судьи не засчитали. И создалось впечатление, что «Магнитка» почувствовала уверенность в себе?

- Микс забросил ту шайбу при счете 3:1. А Уральцев, я думаю, их первый гол больше вдохновил. После этого они нажали на наши ворота. Но у нас в защите все тоже здорово сыграли.

- В концовке выстояли. Но вот в первом периоде у вас был очень неприятный момент. А с трибуны это выглядело так и вовсе страшно – когда свой же нападающий поскользнулся и въехал вам прямо под маску…

- Действительно попало мне коньком прямо вот сюда, под горло, - показывает Иван. – Я в первый момент вообще не понял, что произошло. Потому что шайба ушла в центр, и я уже на нее переключился. А на штанге наш игрок продолжал бороться с соперником, вот и попал мне коньком! Но, как видите, все в порядке.

- Просто дыхание перебило?

- Скорее, просто удар был очень неожиданный, со стороны. Я почувствовал конек у горла. А как там, что конкретно, в горячке было не разобрать. Поэтому взял паузу. Но просить замену не собирался.

- В последних матчах «Динамо» убирает со своего пути неудобных в прошлом соперников. С чем это связано?

- Это все наши новая ретро-форма. У нас в ней уже четыре из четырех! Надеюсь, что и дальше продолжим в ней играть.

- После такого сложного соперника, как «Магнитка» не трудно будет переключаться на «Адмирал»?

- Бывает такая недооценка соперника, особенно после трудных матчей. Но я надеюсь, все ребята понимают, что сейчас уже непростое время, началась подготовка к плей-офф. Надо набирать свои очки, получать уверенность. Чтобы с хорошим настроением уйти на перерыв. Одни отдыхать, другие в сборную.

- Кстати, матч пройдет в хорошо известной для вас лично Балашихе. Сердце екнет?

- Конечно, мы же чемпионами там становились (В 2017 году фарм-клуб «Динамо», базировавшийся в Балашихе, стал обладателем Братины. – Прим. ред.). Правда, мы там уже играли против «Авангарда». И пусть это был выездной матч, но наших болельщиков было очень много. Я не чувствовал, что играю в гостях. Потому что у нас еще с прошлых времен там много болельщиков осталось. Так что вернуться на знакомую арену будет здорово. Вот только не знаю, как в пятницу по пробкам на сбор туда доеду. Вот тут могут быть проблемы, - смеется Бочаров.

- Если вернуться к теме плей-офф, «Динамо» важно зацепиться за пятую строчку? Или все еще мечтаете подняться выше?

- Насчет выше – сильно сомневаюсь. Отпустили соперников далековато. Надо настраиваться, что выступление в Кубке Гагарина начнем в гостях. Но надо продолжать набирать очки. Не ради высокого места, а ради уверенности, духа победителя. Надо выходить и выигрывать, а не подгадывать с кем лучше встретиться в первом раунде.

- Но ведь сезон диктует, что «Йокерит» для «Динамо» куда более желанный соперник, чем «Локомотив».

- Согласен, матчи с финнами у нас пока лучше складываются, нежели с «Локомотивом». Там Коновалов вон чего творит! Парень первый полноценный сезон в КХЛ проводит. И так выстрелил.Салака съел! А это ведь тоже очень хороший вратарь. Но Илья его переиграл, все по-честному. Сейчас вот его даже к сборной подключают. Слежу за этим парнем и желаю ему удачи!

Ну а про «Динамо» еще раз скажу, что если нацеливаться на Кубок, то на соперников смотреть нечего. Надо обыгрывать всех.

- Вызов в олимпийскую сборную уверенности добавит?

- Да, едем туда вместе с Володей Брюквиным. Наконец-то надеюсь доехать до туда и сыграть. А то осенью, когда меня тоже в олимпийскую команду вызывали, не очень красиво получилось.