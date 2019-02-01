Звезду российской молодежки удалили до конца игры. Это стоило победы его команде

Хоккей 01 февраля 2019 22:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Кажется, Григорий Денисенко скоро снова поедет в «Ладу».

Второй раз

В единственном матче игрового дня КХЛ нижегородское «Торпедо» принимало ярославский «Локомотив». Это одно из самых принципиальных противостояний российского хоккея, поэтому от игры было справедливо ждать мощной зарубы. И семиматчевая победная серия команды Дмитрия Квартальнова в этом дерби точно не учитывалась. Было понятно, что торпедовцы, с трудом собирающие очки в последних встречах, не отдадут сопернику ни один стык.

Так оно и вышло, хотя первая половина встречи складывалась в пользу «Локомотива». В стартовом периоде Данил Юртайкин открыл счет броском и правого круга вбрасывания, а в начале второго большинство реализовал Максим Осипов, отлично накатившийся под передачу Дениса Алексеева.

Но не прошло и двух минут как лучший бомбардир МЧМ-2019 Григорий Денисенко сотворил глупость. В чужой зоне он полетел на Кирилла Уракова, который завозился с шайбой, и подсек его клюшкой, за что через пару секунд получил от судей 5+20.

С одной стороны, кажется, что этот эпизод не заслуживал столь жесткого наказания. С другой, Денисенко пора начинать думать головой. Так жестко фолить в чужой зоне нельзя ни при каких обстоятельствах.

Гриша – потрясающе одаренный игрок, который без проблем может играть в топ-6 «Локомотива», а в следующем сезоне и в НХЛ. Но надо что-то делать с дисциплиной. У Денисенко не наберется и трех десятков матче в основе ярославского клуба, но он уже заработал второе удаление до конца игры.

В ноябрьском матче против ХК «Сочи» молодой нападающий, опять же, в чужой зоне зачем-то толкнул на борт Владислава Калетника. «Локомотив» к тому моменту вел – 2:1, но после удаления Денисенко не смог удержать победный счет и уступил в овертайме.

Через пару дней Григория в качестве воспитательной меры отправили в ВХЛ, чтобы он не терял игровую практику перед МЧМ. В основу же вернули только после великолепного выступления в Канаде, то есть уже после Нового года.

Его практически сразу поставили во второе звено к Алексееву и Степану Санникову, дали время в большинстве. Денисенко забил «Амуру», отметился передачами в матчах с «Куньлунем» и «Слованом».

Но после сегодняшнего матча молодой форвард снова может отправиться в «Ладу». Его удаление сломало игру «Локомотива» в матче с «Торпедо», хоть по факту и не было реализовано. Ярославцы сбились с темпа, тренерскому штабу пришлось перекраивать тройки, из-за чего пошли ошибки, за которые хозяева в итоге и зацепились.

Команде Дэвида Немировски удалось сравнять счет. В основное время отличились Эндрю Кэйлоф и Владимир Галузин, который чуть позже принес торпедовцам победу за три секунды до конца овертайма.

Думается, Денисенко должен ощущать свою вину за это поражение. А если не ощущает, то Дмитрий Квартальнов и Игорь Горбенко ему лишний раз напомнят, с чего начался камбэк соперника.

Денисенко против Питера

При этом Григорий никакой не силовик, как можно было бы предположить, исходя из его «подвигов». У него потрясное катание, отличные руки, классный бросок. Безоговорочный топ-проспект.Но свои эмоции он контролирует далеко не всегда.

Играя за «Локо» в МХЛ Денисенко не раз получал дисциплинарные «десятки» за споры с судьями, толкал на борт соперников, удаляясь практически на ровном месте. И эту же манеру он перенес в матчи КХЛ.

Его дебют в главной команде состоялся во время прошлогодней серии плей-офф против СКА. Тогда в Питере Денисенко мог забить, а в Ярославле сначала расколол Николая Прохоркина, отловив того на чистом льду, и через пару десятков секунд подрался с Виктором Тихоновым, заступившимся за партнера.

Следом на льду ярославской «Арены-2000» состоялось еще несколько драк. Сперва 18-летний Николай Коваленко подрался с Вячеславом Войновым, а потом Александр Елесин избил Егора Рыкова так, что не выдержал даже Роман Ротенберг – «тим-лидер» СКА спустился из вип-ложи и оказался рядом со скамейкой команды.

Как выяснилось позже, это была первая серия противостояния Денисенко с питерскими командами. Через пару недель в матче плей-офф МХЛ Григорий атаковал коленом форварда «Динамо» СПб Владимира Барабанова, за что получил три матча дисквалификации, хотя на площадке судьи не обратили внимания на этот эпизод.

После этого его скандальным образом отчислили из юниорской сборной, где он был одной из главных звезд. Денисенко проехал мимо домашнего ЮЧМ, а национальная команда – мимо медалей. Потом мы месяц выслушивали оправдания тренеров и генерального менеджера, что, мол, у этого игрока проблемы с дисциплиной, он регулярно всех выносит коленом, ненадежный и т.д.

Но всем было понятно, кто за этим стоит. По информации осведомленных источников Денисенко выгнали из сборной с подачи «тим-лидера»СКА и сборной России с формулировкой: «Грязные игроки нам не нужны».

Опять же, эта история должна была научить Григория чуть лучше контролировать свои эмоции на льду. Пока не получается, но сделать это нужно, потому что в НХЛ, куда Денисенко безусловно стремится, такие вещи терпеть никто не будет.