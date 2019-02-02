Красиков шокировал СКА, а Красоткин – «Динамо». Итоги дня в КХЛ

Все, что нужно знать об игровом дне в нашей любимой лиге.
«Сибирь» и в предыдущих сезонах могла зарубиться на своей площадке против СКА. Правда, в основном за счет геройств Александра Салака, у которого осталась серьезная обида на питерский клуб после скандального обмена на Микко Коскинена. Теперь чех не попадает в заявку ярославского «Локомотива» после конфликта с Дмитрием Квартальновым, а новосибирцы, как и в прошлом сезоне, отчаянно борются за плей-офф.
Это значит, что настало время для геройств, когда на соперника смотреть не приходится – надо обыгрывать любого, потому что отрыв от «Трактора» в последних матчах перестал сокращаться. Обыграть СКА без подвигов от вратаря невозможно.
Алексей Красиков это понимал и на заказ выдал гениальную игру, которая удостоилась отдельного материала от нашего автора. Он отразил 36 бросков, 21 из которых – в третьем периоде. Полевые тоже помогли, заблокировав еще 19. «Сибирь» выиграла – 1:0 – благодаря раннему голу Шейна Принца. Но есть одна проблема – «Трактор» тоже выиграл и новосибирцев от плей-офф по-прежнему отделяют четыре очка, но челябинцев игра в запасе.
Но лучше просто насладиться сэйвами Красикова. Вас особенно восхитит тот, что сделан на Никите Гусеве.
В матче «Барыса» и «Йокерита» просматривалась очевидная интрига. Команда Андрея Скабелки великолепно провела три матча против армейских клубов на коротком отрезке, отобрав очки на выезде у СКА и уделав ЦСКА в гостях – 5:2. «Йокерит» Лаури Марьямяки, хоть и играет сериями, все равно очень системный и крепкий.
Но в этом матче интриги хватило только на два периода. Перед началом третьего игрового отрезка «Барыс» вел со счетом 3:2, а вот дальше финнов накрыло затмение. Астанчане очень быстро оформили две шайбы на старте игрового отрезка, после чего «Йокерит» просто перестал играть.
«Барыс» делал на площадке, что хотел и забивал очень комичные голы. Чего только стоит рывок Егор Петухова в эпизоде с седьмой заброшенной шайбой. Парня даже никто не пытался догнать. В общем, смотрите хайлайты – игра была очень веселая.
Кстати, после этого матча «Барыс» вышел на второе место на Востоке. Привет, «Авангард», ты теперь четвертый!
Вчера мы немного поругали лучшего бомбардира последнего МЧМ Григория Денисенко за фол на Кирилле Уракове в чужой зоне. Судьи удалили молодого форварда до конца игры, а «Локомотив» после этого упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Торпедо» за две секунды до конца овертайма.
Эпизод был спорный, но в момент принятия решения судьи наверняка учли агрессию, с которой Денисенко полетел в этот стык. В теории все могло закончиться тяжелой травмой.
Поэтому сегодня этот момент рассмотрел дисциплинарный комитет КХЛ и дисквалифицировал Григория на два матча. С одной стороны, наказание кажется чрезмерным, с другой, – против Денисенко его кредитная история. В этом сезоне он уже толкал Владислава Калетника на борт в чужой зоне и удалялся до конца матча. Если после этого он не отправится в фарм, то у него будет время посидеть и подумать, стоит ли так поступать в подобных эпизодах в дальнейшем.
Одно из самых горячих дерби прошло в Челябинске. «Трактор» бежит от «Сибири» как будто от гепарда. Новосибирцы преследуют челябинцев в битве за восьмую строчку на Востоке. Но в гости к команде Алексея Тертышного приехала «Магнитка», которая является мощнейшим раздражителем.
«Трактор» в любом состоянии навяжет борьбу принципиальнейшему сопернику, поэтому итоговый счет удивлять не должен. Челябинцы выиграли – 3:1, не дав толком разойтись первому звену гостей. Да, Сергей Мозякин в прекрасном стиле забил свой 21-й гол в сезоне, но больше его команде сделать не позволили.
У челябинцев забил Виталий Кравцов, а Антон Глинкин отметился двумя передачами. Особенно эффектной получилась та, что была отдана на Александра Шарова. Ник Шор, добрый вечер!
Отдельно стоит выделить Василия Демченко. 38 сэйвов за вечер – парень определенно хорош!
Знаете почему невозможно вспомнить, когда «Адмирал» последний раз не пропускал? Потому что это было 14 сентября прошлого года – тогда Никита Серебряков засушил «Амур». После этого дальневосточники если и играли на ноль, то исключительно в атаке.
Сегодня же свои 60 минут славы получил Антон Красоткин. 21-летний кипер, находящийся во Владивостоке в аренде из Ярославля, зачехлил «Динамо» Владимира Крикунова в Петровском парке, отразив 40 (!) бросков.
Антон – очень талантливый парень, но стабильности на уровне КХЛ ему пока не хватает. Он может тащить весь матч, но в какой-то момент рассыпаться на ровном месте. Сегодня под давлением «Динамо» Красоткин-младший не сломался. Этот матч должен стать хорошим толчком для развития его карьеры.
«Витязь» рвется в плей-офф на Западе и стремится всячески укрепить позиции. Сегодня подольчане играли без одного из своих лидеров – Александра Семина, но смогли затащить «Авто» в овертайм. В основном, конечно, за счет усилий кипера – Йонни Ортио. Вот только на буллитах финн не помог, хоть и сражался.
Основная претензия этого сезона к уфимцам заключается в том, что они проигрывают все топовые матчи. Но фишка в том, что свои очки они все равно добирают. В матчах против «Амура», например.
Как бы мы ни восхищались «Северсталью» Андрея Разина, пока она не может навязать равную борьбу армейским клубам. Здесь был разбор на классе.
Очень плохая игра для Риги, которая еще не рассталась с шансами на плей-офф. Проигрывать демотивированному Минску, пусть даже в гостях, вообще нельзя.
Это мог быть красивый камбэк. С 0:4 москвичи за четыре минуты смогли выйти на 3:4, но вместо героического возвращения получили в пустые ворота, играя в большинстве. У Казани не все в порядке перед плей-офф, но это классика Зинэтулы Билялетдинова. Грузить свою команду он начинает за месяц до игр на вылет.