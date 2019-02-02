Красиков шокировал СКА, а Красоткин – «Динамо». Итоги дня в КХЛ

Хоккей 02 февраля 2019 22:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Все, что нужно знать об игровом дне в нашей любимой лиге.

Красава – Алексей Красиков

«Сибирь» и в предыдущих сезонах могла зарубиться на своей площадке против СКА. Правда, в основном за счет геройств Александра Салака, у которого осталась серьезная обида на питерский клуб после скандального обмена на Микко Коскинена. Теперь чех не попадает в заявку ярославского «Локомотива» после конфликта с Дмитрием Квартальновым, а новосибирцы, как и в прошлом сезоне, отчаянно борются за плей-офф.

Это значит, что настало время для геройств, когда на соперника смотреть не приходится – надо обыгрывать любого, потому что отрыв от «Трактора» в последних матчах перестал сокращаться. Обыграть СКА без подвигов от вратаря невозможно.

Алексей Красиков это понимал и на заказ выдал гениальную игру, которая удостоилась отдельного материала от нашего автора. Он отразил 36 бросков, 21 из которых – в третьем периоде. Полевые тоже помогли, заблокировав еще 19. «Сибирь» выиграла – 1:0 – благодаря раннему голу Шейна Принца. Но есть одна проблема – «Трактор» тоже выиграл и новосибирцев от плей-офф по-прежнему отделяют четыре очка, но челябинцев игра в запасе.

Но лучше просто насладиться сэйвами Красикова. Вас особенно восхитит тот, что сделан на Никите Гусеве.

Разгром – «Барыс»

В матче «Барыса» и «Йокерита» просматривалась очевидная интрига. Команда Андрея Скабелки великолепно провела три матча против армейских клубов на коротком отрезке, отобрав очки на выезде у СКА и уделав ЦСКА в гостях – 5:2. «Йокерит» Лаури Марьямяки, хоть и играет сериями, все равно очень системный и крепкий.

Но в этом матче интриги хватило только на два периода. Перед началом третьего игрового отрезка «Барыс» вел со счетом 3:2, а вот дальше финнов накрыло затмение. Астанчане очень быстро оформили две шайбы на старте игрового отрезка, после чего «Йокерит» просто перестал играть.

«Барыс» делал на площадке, что хотел и забивал очень комичные голы. Чего только стоит рывок Егор Петухова в эпизоде с седьмой заброшенной шайбой. Парня даже никто не пытался догнать. В общем, смотрите хайлайты – игра была очень веселая.

Кстати, после этого матча «Барыс» вышел на второе место на Востоке. Привет, «Авангард», ты теперь четвертый!

Дисквалификация – Григорий Денисенко

Вчера мы немного поругали лучшего бомбардира последнего МЧМ Григория Денисенко за фол на Кирилле Уракове в чужой зоне. Судьи удалили молодого форварда до конца игры, а «Локомотив» после этого упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Торпедо» за две секунды до конца овертайма.

Эпизод был спорный, но в момент принятия решения судьи наверняка учли агрессию, с которой Денисенко полетел в этот стык. В теории все могло закончиться тяжелой травмой.

Поэтому сегодня этот момент рассмотрел дисциплинарный комитет КХЛ и дисквалифицировал Григория на два матча. С одной стороны, наказание кажется чрезмерным, с другой, – против Денисенко его кредитная история. В этом сезоне он уже толкал Владислава Калетника на борт в чужой зоне и удалялся до конца матча. Если после этого он не отправится в фарм, то у него будет время посидеть и подумать, стоит ли так поступать в подобных эпизодах в дальнейшем.

Дерби – «Трактор» – «Металлург»

Одно из самых горячих дерби прошло в Челябинске. «Трактор» бежит от «Сибири» как будто от гепарда. Новосибирцы преследуют челябинцев в битве за восьмую строчку на Востоке. Но в гости к команде Алексея Тертышного приехала «Магнитка», которая является мощнейшим раздражителем.

«Трактор» в любом состоянии навяжет борьбу принципиальнейшему сопернику, поэтому итоговый счет удивлять не должен. Челябинцы выиграли – 3:1, не дав толком разойтись первому звену гостей. Да, Сергей Мозякин в прекрасном стиле забил свой 21-й гол в сезоне, но больше его команде сделать не позволили.

У челябинцев забил Виталий Кравцов, а Антон Глинкин отметился двумя передачами. Особенно эффектной получилась та, что была отдана на Александра Шарова. Ник Шор, добрый вечер!

Отдельно стоит выделить Василия Демченко. 38 сэйвов за вечер – парень определенно хорош!

Сухарь – Антон Красоткин («Адмирал»)

Знаете почему невозможно вспомнить, когда «Адмирал» последний раз не пропускал? Потому что это было 14 сентября прошлого года – тогда Никита Серебряков засушил «Амур». После этого дальневосточники если и играли на ноль, то исключительно в атаке.

Сегодня же свои 60 минут славы получил Антон Красоткин. 21-летний кипер, находящийся во Владивостоке в аренде из Ярославля, зачехлил «Динамо» Владимира Крикунова в Петровском парке, отразив 40 (!) бросков.

Антон – очень талантливый парень, но стабильности на уровне КХЛ ему пока не хватает. Он может тащить весь матч, но в какой-то момент рассыпаться на ровном месте. Сегодня под давлением «Динамо» Красоткин-младший не сломался. Этот матч должен стать хорошим толчком для развития его карьеры.

О других матчах в паре предложений

«Автомобилист» – «Витязь» – 2:1 (бул)

«Витязь» рвется в плей-офф на Западе и стремится всячески укрепить позиции. Сегодня подольчане играли без одного из своих лидеров – Александра Семина, но смогли затащить «Авто» в овертайм. В основном, конечно, за счет усилий кипера – Йонни Ортио. Вот только на буллитах финн не помог, хоть и сражался.

«Салават Юлаев» – «Амур» – 3:1

Основная претензия этого сезона к уфимцам заключается в том, что они проигрывают все топовые матчи. Но фишка в том, что свои очки они все равно добирают. В матчах против «Амура», например.

«Северсталь» – ЦСКА – 0:4

Как бы мы ни восхищались «Северсталью» Андрея Разина, пока она не может навязать равную борьбу армейским клубам. Здесь был разбор на классе.

«Динамо» Минск – «Динамо» Рига – 3:1

Очень плохая игра для Риги, которая еще не рассталась с шансами на плей-офф. Проигрывать демотивированному Минску, пусть даже в гостях, вообще нельзя.

«Спартак» – «Ак Барс» – 3:5

Это мог быть красивый камбэк. С 0:4 москвичи за четыре минуты смогли выйти на 3:4, но вместо героического возвращения получили в пустые ворота, играя в большинстве. У Казани не все в порядке перед плей-офф, но это классика Зинэтулы Билялетдинова. Грузить свою команду он начинает за месяц до игр на вылет.