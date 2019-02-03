Они теснят из ворот легионеров! В КХЛ назрела революция молодых голкиперов

Хоккей 03 февраля 2019 16:37 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

В этом году о себе громко заявило сразу несколько молодых вратарей. И это заставило задуматься о феномене голкиперов, родившихся в 1995-м.

Мы уже привыкли к тому, что юные голкиперы Илья Сорокин и Игорь Шестеркин прописались в сборной России и считаются в ней основными. Ведь, тот же Сорокин сражается за нашу национальную команду уже пятый год.

Парни, перешедшие в армейские топ-команды из проблемных клубов, казались самородками, которых жизнь заставила бороться за выживание в элитном хоккее. И отчасти это так. Но только отчасти. Потому что практика показали, что с каждым новым сезоном в воротах клубов КХЛ появляются их не менее крутые ровесники, родившиеся в лихие 90-е. Перечислим же всех членов этого «вратарского синдиката-95».

Илья Сорокин. Родился 4 августа 1995 года. Воспитанник новокузнецкой школы. Первый матч в КХЛ провел в 17 лет за «Кузню». Сейчас выступает за ЦСКА. Чемпион ОИ-2019, бронзовый призер ЧМ-2016 и 2017.

2. Игорь Шестеркин. Родился 30 декабря 1995 года. Воспитанник «Крыльев Советов». Первый матч в КХЛ провел в 17 лет за «Спартак». Сейчас выступает за СКА. Чемпион ОИ-2019, бронзовый призер ЧМ-2016 и 2017.

3. Иван Бочаров. Родился 18 мая 1995 года. Воспитанник «Динамо» (Москва). Первый матч в КХЛ провел в 22 года за «Динамо», чьи ворота защищает и сейчас наравне с опытным Александром Еременко. Чемпион ВХЛ-2017 в составе «Динамо» (Балашиха). Вызывался в сборную России на этапы Евротура.

4. Владислав Подъяпольский. Родился 4 июня 1995 года. Воспитанник новокузнецкой школы. Первый матч в КХЛ провел в 20 лет за «Кузню». С этого сезона выступает за «Ак Барс», неожиданно сумев потеснить в воротах героя Кубка Гагарина-2018 Эмиля Гарипова. Вызывался в Олимпийскую сборную России.

5. Алексей Красиков. Родился 14 декабря 1995 года. Сменил несколько московских школ. Первый матч в КХЛ провел в 20 лет за «Сибирь». Сейчас он основной вратарь новосибирского клуба, наравне с канадцем Дэнни Тейлором.

6. Никита Серебряков. Родился 1 ноября 1995 года. Воспитанник «Динамо» (Москва). Первый матч в КХЛ провел в 20 лет за «Адмирал». Сейчас – основной голкипер дальневосточного клуба.

7. Тимур Билялов. Родился 28 марта 1995 года. Воспитанник казанской школы. Первый матч в КХЛ провел в 22 года за «Ак Барс». Сейчас выступает за рижское «Динамо», с ходу сумев стать основным голкипером в иностранном клубе.

Как видим, четверо из парней начали свой хоккейный путь в Москве, хотя потом разлетелись по всей России. Два представителя – из Новокузнецка, который в 21 веке долгое время был поставщиком кадров в сборную России. И еще один казанец.

Но всех их объединяет 1995 год рождения. Их становление в юношеском хоккее совпало с реформой Владислава Третьяка, боровшегося с засильем иностранных голкиперов в чемпионате России.

Первыми ласточками того нововведения стали Сергей Бобровский, Семен Варламов, Андрей Василевский… Сейчас настало время новой, более масштабной волны, которая сулит жесткую конкуренцию не только в клубах КХЛ, но и в сборной России.

А вслед за ней уже набирает мощь следующая. Ведь и нынешним 23-летним есть на кого уже оглядываться. За «Вашингтон» сражается 21-летний Илья Самсонов. А в «Локомотиве» зажигает 20-летний Илья Коновалов, на которых в национальной команде уже обратили внимание. В «Адмирале» матереет 21-летний Антон Красоткин…

Битва за ворота в КХЛ только начинается. И, похоже, что легионерам вновь придется потесниться.