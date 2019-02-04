Восьмое подряд поражение Овечкина, а Кузнецова опять воспитывают

Хоккей 04 февраля 2019 08:37 Источник: «Советский спорт» Автор: Славин Виталий

«Вашингтон» опять проиграл. В восьмой раз в девяти последних турах. Овечкин, пропустивший предыдущий матч из-за дисквалификации (4:3 с «Калгари»), проиграл в восьмой раз подряд. И в третий раз за сезон действующие чемпионы уступили на ноль.

Вообще игра в целом и «столичных», в частности, разочаровала. Это мягко сказать. Конечно, можно сослаться на раннее начало воскресного матча – 12.30, но гостям-то это не помешало выглядеть достойно. Сорок минут «Брюинз» доминировали – перебросали за два периода оппонентов более чем вдвое – 30 против 13. И это при том что вашингтонцы на 31-й минуте оказались в роли отыгрывающихся. Да, в заключительной трети они встрепенулись (11-9 по броскам), но скажем откровенно – даже на ничью не наиграли.

Причина тут отнюдь не в финском воротчике Раске, который добыл свою 253-ю победу в карьере и установил клубный рекорд. Ни в чем коллеге не уступал Холтби, и это исключительно его заслуга, что до середины матча счет держался сухим.

Расстроила игра «Вашингтона» в целом. Сложилось впечатление, что в поле у команды есть Овечкин и Кузнецов – и все остальные. Два разных абсолютно уровня. Не забьют русские, не забьет никто. Сколько «8» и «92» не будут выводить одноклубников на голевые позиции.

Да, на 8-й минуте Кузнецов допустил дешевый фол, и хозяева во второй раз в начале встречи остались в меньшинстве. Но разве это повод сажать безусловного лидера, основного диспетчера команды на лавку? Я никак не мог понять, куда делся Евгений – травму, что ли, где-то подхватил? Но нет: оказалось, тренер Рирден так воспитывает россиянина. Чтобы в дебюте второго периода он уже играл в двух звеньях, а в третьем – вообще со льда почти не уходил.

Ну и чего американский спец добился? Выбил только Женю из ритма. Что, он сам не видит, где порет? Тот же Овечкин регулярно допускает невынужденные потери, но никому и в голову не придет задвинуть его в запас!

Благо, в «Вашингтоне» была бы россыпь звезд, как в советском ЦСКА, или в «Детройте» времен русской пятерки. Но – нет же! Этого и близко не видно. Вчера даже Бэкстрем с Оши совсем сдулись, что говорить об остальных – примитивные безынициативные статисты из группы массового катания. Хотя на Оши, наверное, подействовал жесточайший хит от Вагнера, когда он в меньшинстве так приложил американца в центре поля, что у того шлем слетел. Но, в отличие от правил ИИХФ, в НХЛ можно играть без головного убора, и было чрезвычайно необычно наблюдать, как Оши в стиле лихих 60-70-х продолжил реализацию большинства без шлема.

К слову, вот доказательство того, что в хоккее важна любая деталь и ничто не остается без последствий. Этот жуткий стык еще больше придал уверенности «медведям». Именно тогда они и забросили единственную шайбу. Выстояли в меньшинстве, и спустя 88 секунд после «раздевания» Оши подловили хозяев на контрвыпаде: чешская связка Пастрняк – Крейчи с примкнувшим к ним американцем Крюгом попросту разорвали оборону «столичных».

У «Вашингтона» подобных размашистых скоростных коллективных атак с переводом шайбы с фланга на фланг я и не припомню. Как говорил выше, все уповают на то, что «отдаем шайбу Кузнецову – Овечкину, а они что-нибудь сотворят». Но Ови здорово прихватил главный гулливер мирового хоккея Хара. Капитан «Бостона», равно как его ассистент Бержерон постоянно выходили против русского вожака хозяев и развернуться ему особо не давали. Разве что на 14-й минуте Александр убежал от словака, но слишком сблизился с Раском, хотя мог попробовать исполнить «финт Форсберга» из олимпийского финала-1994. Сказался, видимо, длинный отпуск из-за звездного уик-энда и последовавшей затем дисквалификации.

Этот матч мне напомнил о том, что плей-офф уже не за горами. «Брюинз» – не «Сан-Хосе», не «Чикаго» с их разгуляй-полем и даже не «Калгари». Против системной обороны, строгой команды игры у «Вашингтона» шансов нет. Пока – нет?!