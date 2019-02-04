«Сибирь» ломится в плей-офф, а «Барыс» теряет двух лидеров! Обзор матчей Востока

Хоккей 04 февраля 2019 21:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Обозреватель «Советского спорта» анализирует ситуацию в Восточной конференции, которая прилично изменилась после матчей понедельника.

НА ВЕРШИНЕ

«Советский спорт» уже отмечал, что вернувшийся в КХЛ из-за океана форвард Николай Кулемин словно возродился в ударном звене «Магнитки». Вспомнив, что в 2008-м улетел в Торонто в качестве забивного форварда.

В понедельник в битве с лидером Востока Кулемин оформил дубль и принес своей команде два очка – 3:2. «Автомобилист», конечно, без боя не сдался. Его лидер Найджел Доус набрал свое 62 очков в сезоне. И канадец очень близок к тому чтобы обновить свой личный рекорд в нашей лиге – 63 очка. Ну а клубные достижения бомбардиров и снайперов уральского клуба Найджел превзошел уже давно.

Впрочем, исходя из турнирной ситуации на Востоке победа «Металлурга» вполне логична. «Автомобилист» имеет солидный отрыв от преследователей. Поэтому поражения в матчах с принципиальными соперниками для команды из Екатеринбурга – удар по самолюбию, но и только. Первого места на Востоке она никому не отдаст.

А вот «Магнитку» победа подбросила с пятой позиции на третью, весьма неплохую для старта плей-офф. Поскольку команда, очутившаяся на ней, получит в соперники по первому раунду крайне нестабильный в этом сезоне «Салават Юлаев». Так что бороться, помимо априори приятной победы над лидером, магниторцам было за что.

СКАЗАНО

- Сегодня моя команда дралась за результат. Мы сравняли счет, вышли вперед и преимущества уже не упустили. Действовали лучше, чем в прошлых матчах. Нужная победа перед перерывом. Почему в воротах играл Загидулин, а не Кошечкин? Нам нужны в следующих матчах два проверенных вратаря. Заги хорошо сыграл.

Йозеф Яндач, главный тренер «Металлурга»

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

Исходя из вышесказанного уместно продолжить наш обзор матчем «Барыса» с «Салаватом Юлаевым». Битва вышла упорной и нервной. Казахстанцы первый раз сравняли счет за 47 секунд. Уфимцы, когда им в свою очередь пришлось отыгрываться, вообще за 29!

Но надо сказать, что и голы влетали в ворота не совсем логичные. Были и внезапные потери шайбы, и не слишком удачная игра голкиперов. А как вам столкновение двух игроков ударного звена «Барыса» - Брэндона Боченски и Мэтью Фрэттина в конце первого периода? Форварды сошлись лоб в лоб на встречных курсах. Да так, что еле потом поднялись на ноги и продолжить игру не смогли.

Позже вратарь «Барыса» Хенрик Карлссон так и вообще врезал клюшкой по ногам лидеру атак «Салавата» Линусу Умарку! Но судьи оставили этот эпизод без внимания. Видимо, потому, что Умарк не упал.

В итоге встреча завершилась точным броском одного из лучших бомбардиров «Барыса» Андре Петерссона на первой же минуте овертайма – 3:2.

Казахстанцы укрепили свои позиции на второй строчке в таблице Востока. «Магнитке» и «Ак Барсу» их не сдвинуть оттуда в любом случае. «Барыс» - лидер дивизиона Чернышева. А «Авангард» отстает все дальше.

СКАЗАНО

- Немножко подкосило нас это столкновение Боченски с Фрэттином. Они не смогли продолжить, и что с ними я сказать не могу, потому что не знаю – выясним дома. Пришлось нам в три звена играть весь матч. Важно ли закончить регулярный чемпионат на втором месте? Если ты идешь в плей-офф и хочешь пройти как можно дальше, неважно с кем ты будешь играть. Но естественно, важно занять место как можно выше, чтобы начинать дома и подойти готовыми к играм на вылет.

Андрей Скабелка, главный тренер «Барыса»

БИТВА ЗА ПЛЕЙ-ОФФ

Хочется в очередной раз поаплодировать в «Сибири», которая рвется из подвала турнирной таблицы, действуя по принципу «делай то, что должен и будь, что будет». После сенсационной победы над СКА (1:0) в прошедшую субботу новосибирцы отнюдь не расслабились, а взяли еще два очка в матче с куда более податливым «Куньлунем» (3:2).

В последних десяти матчах у команды Александра Андриевского восемь побед. В пяти последних встречах она набирает очки.И вот вам результат – то, что еще пару недель назад казалось фантастикой, постепенно становится явью! «Сибирь» обосновалась на девятом месте в Восточной конференции и буквально ломится в плей-офф!

Выдержит ли ее напор «Трактор»? Челябинцы тоже в понедельник не дремали, дали бой «Йокериту», но в искусстве защиты уступили финнам с минимальным счетом – 0:1. И это хроническая проблема команды Алексея Тертышного. Всего 17 бросков против 47 у гостей. Понятно, почему у «Трактора» в этом сезоне результативность хуже всех на Востоке. Меньше забил только главный аутсайдер лиги «Слован».

Сейчас уральцы опережают новосибирцев всего на два очка! Правда, у «Трактора» еще и матч в запасе, но финиш регулярного чемпионата у челябинцев будет, как минимум, нервным.

А вот «Куньлунь» потерпевший восемь поражений в последних десяти встречах, еще раз подтвердил, что занимает в КХЛ чужое место. С каждым сезонов китайский клуб выступает в нашей лиге все хуже и хуже.

СКАЗАНО

- Домашнюю серию мы провели на одном дыхании. Все ребята сыграли здорово. Пауза нам сейчас очень кстати. Переведем немного дух. И будем готовиться к оставшимся матчам. После СКА никого дополнительно настраивать не пришлось. Все понимают, насколько нам важно каждое очко.

Александр Андриевский, главный тренер «Сибири»