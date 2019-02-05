Ковальчук крушит, несмотря на придирки тренера, а Проворов блокирует «Ванкувер»

Хоккей 05 февраля 2019 11:22

В НХЛ ночью было не так много матчей, зато россияне везде себя проявили.

КОВАЛЬЧУК ЗАБИЛ НА ДЕЖАРДЕНА

Приключения Илья Ковальчука в «Лос-Анджелесе» продолжаются. Главный тренер «Кингз» Уилли Дежарден гоняет его по разным звеньям, то дает большинство, то отбирает, но в последних матчах Кови начал стабильно набирать очки вне зависимости от времени, которое ему доверяют. Играет Илья не так много – 13-15 минут, но делает это крайне эффективно.

В предыдущем матче против «Айлендерс» Ковальчук забил и нанес восемь бросков по воротам соперника, минувшей ночью отметился двумя передачами. «Лос-Анджелес» отчаянно отыгрывался на выезде против «Рейнджерс», трижды сравнивая счет, и по итогу вырвал победу в овертайме.

В этот раз Илья был нацелен на то, чтобы ассистировать партнерам, потревожив Хенрика Лундквиста лишь дважды. Он вышел в звене с двумя шведами – Кемпе и Хагелином, получилось очень круто. Эта тройка забросила две шайбы «Лос-Анджелеса».

Что касается россиян из «Рейнджерс», то они по традиции последних матчей выглядели не очень здорово. Павел Бучневич вроде бы опять вышел во втором звене, но под конец матча его время подрезали. Воротам соперника он не угрожал, зато оформил три хита при отрицательном показателе полезности «-1».

Владислав Наместников играет вроде бы полезнее, регулярно создает моменты для партнеров, но очков это ему не приносит. Райан Строум минувшей ночью не использовал несколько хороших возможностей, которые предоставил ему российский центр.

ОЖИГАНОВ СЕЛ НАДОЛГО

После прихода Джейка Маззина в «Торонто» Игорь Ожиганов ожидаемо присел в запас. Теперь ему придется долго ждать своего шанса. Как минимум до тех пор, пока кто-то из нынешней шестерки жестко не провалится. В принципе, накосячить могут все, но есть неприкасаемые. Моргайн Райлли, тот же Маззин, Никита Зайцев и Джейк Гардинер вряд ли вылетят из состава.

Поэтому Ожиганову нужно терпеливо тренироваться и ждать, когда устанет и начнет привозить 37-летний Рон Хайнси или какую-нибудь дичь сотворит Трэвис Дермотт, в паре с которым Игорь чаще всего выходил по ходу сезона.

Минувшей ночью «Торонто» разгромил тонущий «Анахайм» - 6:1, но порадоваться за единственного россиянина из «Мэйпл Лифс» - Зайцева мы не можем. Он опять сыграл достаточно много, однако именно при нем «Дакс» забросили свою единственную шайбу в игре. В том эпизоде не было прямой ошибки российского защитника, но, согласитесь, неприятно заканчивать матч, в котором твоя команда выносит соперника, с «-1».

ПРОВОРОВ ЗАБЛОКИРОВАЛ «ВАНКУВЕР»

«Филадельфия» Ивана Проворова воскресла. По-другому и не скажешь. Еще недавно оборона «летчиков» напоминала тщательно прокрученный фарш, а вратари «Филли» горько плакали после матчей в раздевалке. Сам Проворов в тот период забрался в дикий минус и практически перестал набирать очки.

Все изменила победа над «Далласом». После нее «Филадельфия» начала набирать ход и одержала восемь побед в девяти последних матчах. Минувшей ночью «Флайерз» обыграли дома «Ванкувер» - 2:1 и снова уверенно сыграли в обороне. В очередной раз круто себя проявил 20-летний воротчик Картер Харт, который сейчас переписывает рекорды для молодых киперов в НХЛ. Он отразил 41 бросок из 42.

Проворов вновь сыграл больше всех в составе своей команды – почти 26 минут, но к сожалению словил минус, не набрав при этом очков. Зато на счету россиянина целых шесть блоков и по этому показателю он лидер «Филли» в игре против «Ванкувера» наряду с партнером по первой паре обороны Трэвисом Сэнхаймом. 12 заблокированных бросков на пару – это мощно. Неудивительно, что «летчики» стали меньше пропускать.

РУССКИЕ ИЗ «ДАЛЛАСА» ПАСУЮТ

В какой-то момент «Старз» превратились в самый русский клуб НХЛ. На игру против «Нэшвилла» в составе «Далласа» появилось четверо россиян. Но минувшей ночью в их ростере осталось лишь две фамилии, знакомые нашим болельщикам. Антон Худобин уступил место в воротах первому номеру Бену Бишопу, а Валерий Ничушкин опять сел в запас, что, в общем-то, уже никого не удивляет.

Против «Аризоны» сыграли Александр Радулов и Денис Гурьянов. Оба заработали по одному очку за голевые передачи, но Денис при этом умудрился получить «-2» за девять с половиной минут, проведенных на площадке. После такого перфоманса можно уехать обратно в АХЛ, учитывая, что основная задача Гурьянова – отзащищаться и дать отдохнуть лидерам.

Зато защитник «Койотов» Илья Любушкин окончательно закрепился в основе. Да, ему дают меньше времени, чем всем остальным игрокам обороны, но россиянин старается воспользоваться им по максимуму. В этот раз он не стал лидером команду по количеству хитов, зато отметился голевой передачей и сохранил нулевой показатель полезности при том, что «Аризона» пропустила от «Далласа» пять штук.