Сергей Шумаков: У нас с Плотниковым свои терки

Хоккей 05 февраля 2019 16:18 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Новичок «Авангарда» Сергей Шумаков заслужил приглашение в сборную. Нападающий возвращается в национальную команду после годичного перерыва.

В последнем матче против СКА Шумаков результативных баллов не набрал. Но дважды заработал для «Авангарда» численное преимущество (всего гости набрали 6 минут штрафа). Сначала заставил сфолить опытного Антона Белова, и «ястребы» забили в большинстве. А спустя три с копейками минуты не повелся на провокации Сергея Плотникова – сначала увернулся от его «шлагбаума», потом стерпел удар клюшкой по конькам и не стал отвечать, когда форвард гостей захватил рукой его голову. Можно только догадываться, чего стоило Шумакову не ввязаться в потасовку. Судьи бы наверняка выписали обоюдный штраф. Потрясающая выдержка! Недаром после игры главный тренер победителей Боб Хартли игры не без гордости отметил идеальную дисциплину своей команды.

После победы (2:0) тихий герой матча ответил на вопросы.

- Что вы знаете о Жозе Моуриньо?

- Как что? Топовый тренер. Один из самых известных в мире. Две лиги чемпионов выиграл.

- Какие напутствия он дал «Авангарду» перед матчем со СКА?

- Никаких напутствий и наставлений. Просто побывал в команде и не стал мешать.

- Падение португальца после символического вбрасывания видели?

- Видел. Страшно, конечно. Никто от такого не застрахован.

- «Авангарду» дважды удалось победить СКА, записного претендента на Кубок Гагарина…

- Приятно, конечно. Мы хорошо настраиваемся, понимаем, против кого выходим. Главное в таких матчах сыграть строго. Думаю, нам это удалось. Спасибо Бобу (вратарю Игорю Бобкову – прим. ред.) – подтащил. Да и мы пластались, шайбу на себя принимали.

- Думаете, Бобкова специально поставили на матч против СКА, чтобы его увидели в деле тренеры сборной России? Ведь в последнее время в «Авангарде» чаще играет Иван Налимов.

- Наверное. Ему важно было показать себя, что не случайно его вызывают в сборную. Бобу это удалось.

- Вас ведь тоже пригласили на Шведские игры?

- Да, - Шумаков улыбается. - Всегда приятно ездить в сборную. Надо показать себя, доказать, что достоин.

- Откуда в матче со СКА такая жесткость, переходящая в жестокость? Выбитые зубы, два сотрясения мозга…

- Эта была игра, как в плей-офф. Такие матчи всегда так проходят. Ничего необычного.

- Резанул глаз ваш конфликт с Плотниковым в конце второго периода. Он вас настойчиво провоцировал. Потом схватил рукой за голову, но вы не стали отвечать…

- Да у нас свои терки. Не хочу о них рассказывать. Мы выигрывали 2:0, зачем отвечать?

- В конце декабря перейдя в «Авангард», вы сказали, что приехали в клуб НХЛ. По-прежнему так считаете?

- Ничего не изменилось. Система практически такая же.

- Только площадка в Балашихе великовата…

- Да нет. Все нормально. Зато времени подумать маленько больше.

- И все-таки канадский стиль канадский больше подходит для узких площадок, согласны?

- Да почему? Мы в матче со СКА все показали и доказали.

- Удивились обмену Андрея Кузьменко в СКА?

- Удивился, да. Но так в ЦСКА решили. Хотя это давно было, еще летом.

- Но вы ведь впервые вышли против него?

- Впервые.

- Желания поквитаться с ЦСКА не осталось? Или даже чувства мести? Вы ведь пока ни разу не сыграли против своей бывшей команды.

- Да нет никакой мести. Здесь, в «Авангарде», у меня все нормально, хорошо. Мысли только об игре.

- После вашего ухода из ЦСКА как-то сник Максим Шалунов, с которым играли в связке еще в «Сибири»…

- Почему сник? Играет, забивает…

- Как вы устроились после командировки за океан? Живете в Москве или Балашихе?

- Живу посерединке. Снимаю квартиру в Москве, но близко от Балашихи. Мне ведь без разницы, где играть – в Москве, Балашихе или Омске. Главное – получать удовольствие.