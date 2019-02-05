Знакомьтесь, Мищенко! Топ-5 интересных персон в сборной России

В четверг стартует третий этап Евротура – Шведские игры. В Ярославле сборная России встретится с финнами.
Вратарь
28 лет, «Авангард»
Недавно рассерженный главный босс омского клуба грозился отправить Бобкова в «Югру», выступающую в ВХЛ. Чемпион мира среди молодежи уступил пост основного вратаря сменщику Налимову. Но на матч против СКА наставник «ястребов» Боб Хартли поставил Боба. Тот ответил «сухарем». С поразительным хладнокровием поймал в ловушку шайбу после броска с «усов» Прохоркина, даже не опустившись на щитки. Как на раскатке! На Кубке Первого канала Бобкову сыграть не довелось. На Шведских играх он должен получить шанс.
Защитник
24 года, «Динамо» М
Несколько лет назад на этапе Евротура защитник бело-голубых носил капитанскую нашивку. Дважды сыграл на чемпионате мира. Из Праги вернулся с серебром, из Кельна –с бронзой. Но приглашения на эти турниры все-таки были авансом. Теперь Миронову предоставляется новый шанс закрепиться в национальной команде. Возможно, именно его тренеры назначат капитаном экспериментальной сборной.
Защитник
23 года, «Адмирал»
Вряд ли на этого защитника обратили бы внимание, не забрось он шайбу динамовцам на «ВТБ-Арене». Гости сенсационно выиграли 3:0. А накануне Мищенко неожиданно получил вызов на Шведские игры. Он заменил травмированного Демидова из «Сибири». В мае 2017 года Мищенко перешел в «Адмирал» из клуба МХЛ «Омские ястребы» в результате обмена на форварда Фисенко. Новичок «моряков» ровным счетом ничем не выделялся. Поначалу играл мало, но без серьезных ошибок. В этом сезоне закрепился в составе и получает в среднем 19:39 за матч. В недавнем дерби с «Амуром» расколол нападающего Железкова, за что был удален до конца игры.
Нападающий
31 год, «Динамо» М
Лидера «Динамо» пригласили на Шведские игры по многочисленным просьбам трудящихся. После Олимпиады в Пхенчхане лучшего бомбардира ЧМ-2016 в сборной упорно банили. При дефиците на креативных российских центрфорвардов шансы Шипачева поехать на ЧМ в Братиславу выше, чем у его одноклубника Кагарлицкого. Только как бы не повторилась история Александра Семина, которого три года назад взяли в февральскую сборную дядькой-наставником для молодых, назначили ее капитаном, нахваливали, а перед чемпионатом мира свежеиспеченного обладателя Кубка Гагарина отцепили.
Нападающий
26 лет, «Авангард»
Форвард «ястребов» будто стремится взять реванш за неудачи прошлого сезона, когда о нем забыли тренеры сборной. Один из них даже сказал, что Шумаков не достоин национальной команды. Потом, правда, заявил, что его слова вырвали из контекста и ретранслировали с искажениями.
Перейдя в «Авангард», нападающий с первого же матча принялся забивать и отдавать. В ответ на доверие канадского наставника Боба Хартли. На Шведских играх ждем фееричной игры от омской тройки Михеев – Зернов – Шумаков.