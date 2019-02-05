Знакомьтесь, Мищенко! Топ-5 интересных персон в сборной России

Хоккей 05 февраля 2019 18:03 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

В четверг стартует третий этап Евротура – Шведские игры. В Ярославле сборная России встретится с финнами.

Игорь Бобков

Вратарь

28 лет, «Авангард»

Недавно рассерженный главный босс омского клуба грозился отправить Бобкова в «Югру», выступающую в ВХЛ. Чемпион мира среди молодежи уступил пост основного вратаря сменщику Налимову. Но на матч против СКА наставник «ястребов» Боб Хартли поставил Боба. Тот ответил «сухарем». С поразительным хладнокровием поймал в ловушку шайбу после броска с «усов» Прохоркина, даже не опустившись на щитки. Как на раскатке! На Кубке Первого канала Бобкову сыграть не довелось. На Шведских играх он должен получить шанс.

Андрей Миронов

Защитник

24 года, «Динамо» М

Несколько лет назад на этапе Евротура защитник бело-голубых носил капитанскую нашивку. Дважды сыграл на чемпионате мира. Из Праги вернулся с серебром, из Кельна –с бронзой. Но приглашения на эти турниры все-таки были авансом. Теперь Миронову предоставляется новый шанс закрепиться в национальной команде. Возможно, именно его тренеры назначат капитаном экспериментальной сборной.

Иван Мищенко

Защитник

23 года, «Адмирал»

Вряд ли на этого защитника обратили бы внимание, не забрось он шайбу динамовцам на «ВТБ-Арене». Гости сенсационно выиграли 3:0. А накануне Мищенко неожиданно получил вызов на Шведские игры. Он заменил травмированного Демидова из «Сибири». В мае 2017 года Мищенко перешел в «Адмирал» из клуба МХЛ «Омские ястребы» в результате обмена на форварда Фисенко. Новичок «моряков» ровным счетом ничем не выделялся. Поначалу играл мало, но без серьезных ошибок. В этом сезоне закрепился в составе и получает в среднем 19:39 за матч. В недавнем дерби с «Амуром» расколол нападающего Железкова, за что был удален до конца игры.

Вадим Шипачев

Нападающий

31 год, «Динамо» М

Лидера «Динамо» пригласили на Шведские игры по многочисленным просьбам трудящихся. После Олимпиады в Пхенчхане лучшего бомбардира ЧМ-2016 в сборной упорно банили. При дефиците на креативных российских центрфорвардов шансы Шипачева поехать на ЧМ в Братиславу выше, чем у его одноклубника Кагарлицкого. Только как бы не повторилась история Александра Семина, которого три года назад взяли в февральскую сборную дядькой-наставником для молодых, назначили ее капитаном, нахваливали, а перед чемпионатом мира свежеиспеченного обладателя Кубка Гагарина отцепили.

Сергей Шумаков

Нападающий

26 лет, «Авангард»

Форвард «ястребов» будто стремится взять реванш за неудачи прошлого сезона, когда о нем забыли тренеры сборной. Один из них даже сказал, что Шумаков не достоин национальной команды. Потом, правда, заявил, что его слова вырвали из контекста и ретранслировали с искажениями.

Перейдя в «Авангард», нападающий с первого же матча принялся забивать и отдавать. В ответ на доверие канадского наставника Боба Хартли. На Шведских играх ждем фееричной игры от омской тройки Михеев – Зернов – Шумаков.