Кулик попал в сборную под песни МакSим в удивительном матче «Спартака»

Хоккей 05 февраля 2019 22:05 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Перед матчем «Спартака» с ХК Сочи защитник красно-белых Евгений Кулик получил вызов в сборную и отметил это событие победой – 3:1.

Очередную встречу с ХК Сочи «Спартак» превратил в любопытный эксперимент. Во вторник в Парке Легенд прошел так называемый матч болельщиков. Это означало, что поклонники клуба сами срежиссировали весь антураж на домашнем матче.

На деле это вылилось в то, что пол часа перед началом игры прямо на фанатской трибуне пела МакSим. А для стартового вбрасывания на лед пригласили 83-летнего фаната, с очень хоккейными, хотя и не совсем спартаковскими именем и фамилией – Николай Макаров. В отличии от растянувшегося накануне на льду в Балашихе Мауриньо, ветеран спартаковского движения обошелся без ковровой дорожки и эффектных падений. Уронил шайбу на лед, деловито пожал руки капитанам и отправился на трибуну.

Были сюрпризы и в перерыве. Кто-то орал песни под гармошку, кто-то играл в лото у самовара. А лично меня больше всего потрясла 8-летняя сестренка одного из голкиперов «Спартака» Александра Трушкова, которая на равных рубилась с мужиками в шахматы.

Кстати, два прошлых матча против ХК Сочи спартаковцы провели в оранжевой форме и добились победы в дополнительное время – 3:2 ОТ и 2:1 бул. Однако в третий раз испытывать ее на фарт москвичи отказались. Вместо этого форма, в которой красно-белые играли в памятном декабрьском ретро-матча во вторник была продана с аукциона, а все вырученные средства отправлены в помощь больным детям.

«Спартак» же вышел на лед в еще более причудливом историческом наряде периода 40-х годов прошлого века – красных свитерах без ромба и черных трусах.

Ну а новостью дня стал неожиданный вызов в сборную России защитника Евгения Кулика, которого пригласили в состав вместо травмированных магнитогорца Виктора Антипина и казанца Андрея Педана. Теперь спартаковцев на Шведских играх в сборной России будет двое – кроме Кулика туда ранее был вызван нападающий Анатолий Никонцев, который в клубе дорос уже до капитана.

Кстати, Кулик до этого несколько раз проходил проверку в нашей олимпийской сборной. А вот в главную национальную команду, как и Никонцев, получил приглашение впервые. Евгений отпраздновал это событие мощным броском от синей линии. После которого лучший бомбардир «Спартака» Александр Хохлачев подправил шайбу и вывел хозяев вперед – 2:1. Третью шайбу в ворота черноморцев отправил Никонцев. Дополнительное время москвичам на этот раз не понадобилось.