Игорь Есмантович: Проблемами «Спартака» с "ЦСКА Ареной" не интересуюсь - Советский спорт
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Хоккей06 февраля 2019 14:33Источник: «Советский спорт»Автор: Домрачев Владислав

Игорь Есмантович: Проблемами «Спартака» с "ЦСКА Ареной" не интересуюсь

В чемпионате КХЛ наступил перерыв. Президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о подготовке к плей-офф, стартующему 25 февраля.

- До конца регулярного чемпионата командам остается провести по 5-7 матчей. В Западной конференции уже шесть клубов оформили прописку в плей-офф. Как ЦСКА готовится к кульминации сезона?
- Готовимся полным ходом. Очень приятно сообщить, что наш лазарет опустел. Ведущий защитник Никита Нестеров уже занимается в обще группе без ограничений. Он мог выйти на лед в последних матчах в Череповце и Минске. Но тренерский штаб решил не рисковать. Нестеров сыграет уже в ближайший понедельник против «Слована» в Братиславе. До плей-офф он наберет спортивную форму.

- Недавно ЦСКА вернул лидерство в Западной конференции и общей таблице регулярного чемпионата. Важно ли для московских армейцев удержать первое место и завоевать Кубок Континента?
- Такой задачи нет. Чтобы кровь из носу. И раньше не стояло. Не раз повторял, что наша цель – Кубок Гагарина. Но это не означает, что последние матчи мы проведем вполсилы. Будем выходить и сражаться за победу. Как в Минске, где тренеры дали отдохнуть ведущей тройке. Не секрет, очень важно вкатиться в плей-офф в отменном игровом тонусе. А что случится – то случится. Если выиграем регулярный чемпионат – будет хорошо. У меня на этот счет предрассудков нет.

- «Спартак» обратился к КХЛ с просьбой изменить график плей-офф. Связано это с проведением на ЦСКА АРЕНЕ домашних матчей двумя московскими клубами. Ваше отношение к этим попыткам?
- Ничего не слышал о намерениях «Спартака». Узнал об этой теме, когда просматривал спортивные сайты. Мне эта тема неинтересна. К тому же ПХК ЦСКА не владелец арены в Парке легенд. Поэтому комментировать здесь нечего.

#кхл#есмантович игорь
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