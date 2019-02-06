10 голов Овечкина, подчеркивающих его величие (видео)

Хоккей 06 февраля 2019 19:20 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Важные, красивые, трудовые и просто невероятные.

1. «Добро пожаловать на борт, Александр Овечкин!» – первый гол в НХЛ в первой же игре против «Коламбуса». Это было 5 октября 2005 года. Кипер «Блю Джекетс» Паскаль Леклер ничего не смог поделать с мощным щелчком Ови с ползоны.

2. Мы до сих пор не понимаем, как он умудрился забить этот гол в ворота «Финикса»? В падении, прокрутившись на льду, из-за головы. Пересмотрите 100 раз и вы тоже не поймете.

3. А это 11 апреля 2008 года. Ови еще ассистент и это его первый гол в плей-офф. Перехват на борту в чужой зоне, молниеносный рывок на пятак и неотразимый бросок. Вот это называется – доминировать!

Александр тогда стал MVP сезона, но «Вашингтон» вылетел в первом раунде, проиграв «Филадельфии» – 3:4.

4. Просто объясните, как остановить эту машину???

5. Чаще других от Овечкина страдает голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист. Алекс забивал знаменитому шведу 20 раз. Один из этих голов просто шедевральный!

6. Подумать только, у кого-то хватало ума называть Овечкина дуболомным игроком. Специально для этих ребят он периодически исполняет вот такие штуки.

7. Все знают, что коронное оружие Алекса – щелчок из левого круга вбрасывания. Но и с кистей он может направить шайбу совершенно неуловимым образом. Просто последите за реакцией Кэри Прайса! Шайба попала в ту точку, где один из лучших голкиперов НХЛ просто не мог ее достать.

8. «Соло, наша жизнь – это соло» – напевал Овечкин по пути к воротам Кори Шнайдера. Бам, вынимайте!

9. Классика от Александра. Все знают, что он будет делать, но никто не может его отловить. Это уже финал Кубка Стэнли.

10. В тот момент, когда казалось, что серия «Вашингтона» и «Вегаса» будет затяжной, Ови приехал на пятак и заковырял гол, который обозначил преимущество его команды в этом противостоянии. «Кэпс» упорно копали на чужом пятаке в каждой встрече и выкопали чашку.