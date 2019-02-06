На Ярославль! Как сборная России провела открытую тренировку 

Хоккей 06 февраля 2019 21:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

В среду утром сборная провела открытую тренировку, после которой покинула Новогорск.

– Петр, когда переходите в СКА? – приставал с провокационным вопросом к лучшему вратарю молодежного чемпионата мира в Ванкувере Петру Кочеткову мой коллега.

Кочетков с невозмутимым видом продолжал крутить педали велотренажера.



Буквально за пару минут до этой забавной сцены стало известно: Петр на Шведских играх не выступит. Из-за микротравмы.

– Не огорчайтесь, вы знаете Николая Хабибулина? Того самого, кто делал первый удар по мячу перед матчем Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» Мадрид?

– Вратарь. За «Тампу» играл, Кубок Стэнли брал.



– Недавно вы сыграли против «Нефтехимика» и проиграли 0:1. Еще на один вызов в Сочи надеетесь?

– Как будет, так и будет.



– В команде ныне не до экспериментов. В плей-офф бы попасть…

– Все будет нормально, бог даст попадем.



– И выходите на ЦСКА. Это мы видели-проходили в 2015-м. Кстати, тогда ставку сделали не на опытного Барулина, а на его дублера Шикина, и чемпион мира среди молодежи-2011 доверие тренеров оправдал. А вдруг Сергей Зубов бросит вас на ЦСКА. Не испугаетесь?

– Да нет. А Шикин и Барулин сильные вратари.



– Шикин к тому же амбициозный. Обижался, когда в СКА его мариновали в золотом запасе.

– Это нормально. Все хотят быть первыми.



Вратарскую тему продолжил президент ФХР Владислав Третьяк. Я напомнил ему, как ровно пять лет назад он в Сочи зажигал олимпийский огонь. Лучший хоккеист XX века по версии ИИХФ поведал подробности.

Разговор зашел о Коновалове, Кочеткове и Третьяке-младшем, внуке легенды.

– Знаете, чтобы молодому вратарю заиграть, нужен толчок, – убежден глава ФХР. – Когда я пришел в ЦСКА, в команде было несколько опытных вратарей. Но Тарасов расчистил для меня место. Так и с Коноваловым в Ярославле. Кто теперь вспоминает Салака? Я в свое время продвигал Брызгалова. И не напрасно.

– Владик, как ты? – к нам подошел Владимир Юрзинов-старший, главный тренер российской дрим тим в Нагано-1998.

Он-то уж всегда возился с молодежью. В том же Ярославле, когда дошел до полуфинала плей-офф-2006. Мэтр похвалил молодых железнодорожников.



– Илья Воробьев сказал, что все идет к тому, что ярославское звено в полном составе сыграет против финнов, – сообщил я «по секрету» Юрзинову. Он по-прежнему консультант сборной, едет в Ярославль, летит в Швецию.

Врач Егор Козлов рассказывает про травму Бывальцева в матче с «Авангардом». Форвард СКА в столкновении с омским боевичком Фисенко лишился зуба.

– Передний зуб не просто выбили, а будто вырвали клещами. К тому же у Бывальцева сотрясение мозга, так что будет лечиться.

«Ястреб» Зернов только познает таинства канадского стиля от Хартли. Центрфорвард уже выиграл Кубок Карьяла, но в Хельсинки ушел в тень. На Шведских играх намерен реабилитироваться. – Денис, почему пожадничали и не отдали шайбу Широкову в матче против СКА?

– Сам хотел забить. Но получилось удачно. Вратарь отбил, Широков добил, а мне передачу записали.

