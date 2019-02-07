Владислав Третьяк: Взял бы Ковальчука в Братиславу

Хоккей 07 февраля 2019 19:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

В интервью «Советскому спорту» президент ФХР, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк рассказал о щелчке Александра Овечкина, молодых российских вратарях, а также вспомнил Игры-2014 в Сочи.

РОДНИНА РВАНУЛА И СПЕКЛАСЬ

– Ровно пять лет назад, 7 февраля 2014 года, вы зажигали олимпийский огонь в Сочи. Помните?

– А как же! Я сильно нервничал. Хотя Эрнст (генеральный продюсер Первого канала – прим. ред.) за месяц предупредил, что зажигать огонь буду я и. Попросил никому не говорить, даже жене. Несколько раз летал на репетицию. Татьяна все время спрашивала: «Что ты там делаешь?» Пришлось рассказать ей за неделю до открытия. Но дети до последнего не знали. Роднину подключили за два дня до Олимпиады. Приехала в полночь. Пробежать с факелом нам надо было метров 800. Попросил ее: «Ты особенно не рви, потому что организаторы будут нас раз пять гонять туда-сюда». Она не послушала и как побежит. А потом призналась: «Устала, тяжело». Еще нас предупредили, чтобы не обращали внимания на огонь. Он будет гореть всегда.

– К сожалению, в Сочи Александра Овечкин и Ко не смогли завоевать для России даже плохонькие медали. Сейчас у наших болельщиков есть повод для радости. Капитан «Вашингтона» стал самым результативным российским игроком в НХЛ за всю историю…

– Прекрасно, что у нас есть такой нападающий. Овечкин – настоящий патриот, им гордиться вся хоккейная семья. Да, Саша не всегда много забивал за сборную, но это вопросы к тренерам, которые приглашали его в состав. Но ведь Овечкин всегда приезжал в сборную. В 2013-м прилетел в Хельсинки с трещиной в ступне, вышел на четвертьфинал с американцами (3:8 – прим. ред.) и даже гол забил.

Саша болеет за команду, он душа раздевалки. Замечательно, что он покорил эту вершину. Знаю, что перед матчами против «Вашингтона» все настраиваются на Овечкина, думают, как его нейтрализовать. Хорошо известно, откуда он забивает большинство голов, где его точка. Но вратари все равно не справляются. Овечкину идет точный сильный пас, и Александр бьет с ходу. Запускает шайбу, словно стрелу из лука. Со скоростью 180 километров в час. Вратарь не успевает переместиться, забывает о своей клюшке. Как тут отобьешь шайбу?

У САШИ НЕ ПРОПАЛ АЗАРТ

– Сергей Федоров в интервью «Советскому спорту» признался, что сейчас Овечкин сильнее того, с которым он играл десять лет назад в «Вашингтоне».

– Самое удивительное, что у Саши не пропал азарт, за столько-то лет карьеры. Даже у больших спортсменов может потухнуть в глазах огонь.

– Можете сравнить щелчки у мастеров прошлого – Виктора Блинова, Анатолия Фирсова, Александра Гусева, Владимира Петрова и у Овечкина?

– Против Блинова я не играл. Но думаю, что у Овечкина сильнее. В мое время ведь играли деревянными клюшками. Из дерева не выжать такую скорость. Современные композитные клюшки позволяют. При щелчке они изгибаются дугой, шайба летит как из катапульты. Овечкин же еще и атлет. Груда мышц! Видели его без одежды?

– Да, в чемпионской раздевалке на ЧМ в Минске.

– Да по Овечкину можно изучать анатомию.

– В 70-е сильнее всех бросал канадец Бобби Халл. За один первый период матча Суперсерии-74 в Ванкувере забил вам три!

– Да, он тоже бросал сильно. Раньше я его не знал, видео не было, соперников мы не изучали. В Канаде он мне четыре забил. Халлу отдавали пас из-за ворот, и он бросал с ходу. Но я понял, как с ним бороться. В Москве стал выкатываться на него, как только отдавали ему шайбу. Всем телом бросался вперед и закрывал ворота. Так в Москве Халл мне не забил.

– За Ильей Ковальчуком в «Лос-Анджелесе» следите?

– Илья – истинный профессионал, обретает форму, какое-то время из-за травмы не играл, его даже опустили в четвертое звено. Если вы берете такого игрока, то надо его использовать по полной, искать правильных партнеров, чтобы могли шайбу отдать, с которыми он чувствовал бы себя комфортно.

– «Лос-Анджелес» – аутсайдер Запалной конференции, в плей-офф не попадет. Стоит ли брать Ковальчука, самого ценного игрока Пхенчхана, на чемпионат мира в Бритиславу?

– Я не тренер, но лично взял бы с удовольствием. Ковальчук приносит победы.

– Ему же 36 лет! А сборная начала подготовку к Олимпиаде-2022 в Пекине…

– И что? Горди Хоу в 46 играл за сборную в Суперсерии-74. И картины не портил. А Сергей Федоров в 38 приехал в Квебек на чемпионат мира. Все на него равнялись, смотрели, как он готовится к матчам, в шапочке. И на Дацюка так же смотрят. Молодым важно, когда Паша им даже одно слово скажет. И на Ковальчука в сборной будут всегда смотреть. Это очень важно. В команде должен быть батяня.

ЗАИГРАТЬ В ЦСКА МНЕ ПОМОГ СЛУЧАЙ

– Поговорим о российских вратарях. Начнем с Петра Кочеткова.

– Я забыл, когда наш вратарь становился лучшим на молодежном чемпионате мира. Наверное, очень давно. Кочетков играет в «Рязани», в Высшей лиге. Ничего страшного. Набоков пять лет пробивался в НХЛ через фарм-клуб. Брызгалов тоже. Василевский начинал с низов. Да и Гашек хотел уехать в Европу, но я уговорил руководство «Чикаго» обменять его.

Кочетков – наш золотой запас. Ему надо играть. А в «Сочи» решают задачу попасть в плей-офф, ставят опытных вратарей.

Думаете, я легко прорвался в ЦСКА?

– Как?

– Помог случай. Мне было 17 лет, я считался лучшим на юниорском уровне. А в ЦСКА были опытные Толмачев, Пашков, Толстиков. Нет мест! Думал уйти в «Динамо». И вдруг Тарасов отпускает Толмачева и Пашкова. Я стал вторым, а вскоре первым.

– Тарасов после ЧМ-1969 приглашал в ЦСКА Виктора Пучкова из «Автомобилиста». Если бы он согласился, то вы могли бы так и остаться запасным…

– Вот видите, какой запутанный клуб, стечение обстоятельств. Вот и в Ярославле тренер доверяет молодому Коновалову, а не опытному Салаку.