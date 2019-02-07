Коновалов победил, а буллиты Кагарлицкого – космос. Оценки сборной России

Хоккей 07 февраля 2019 22:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Экспериментальный состав сборной России провел вынесенный матч на шведском этапе Евротура. «Советский спорт» поставил оценки.

Илья Коновалов – 5,5

20-летний голкипер ярославского «Локомотива» дебютировал в главной сборной на родном льду и, по идее, это должно было придать ему уверенности. Но Коновалов пропустил первым же броском уже на 29-й секунде матча. Впрочем, предъявить претензии Илье за этот эпизод нельзя – чтобы среагировать на подставление Оямяки нужно обладать реакцией мангуста.

Самое главное, что после такого начала Илья не рассыпался, как это часто происходит с вратарями. Постепенно он смог успокоиться и вкатиться в игру. Стоит отдать должное и партнерам. Полевые помогли Коновалову – защитники яростно бросались блокировать броски, зачищали пятак, а нападающие агрессивно преследовали соперников на всех участках площадки.

Дальше Илье было гораздо проще. Ему оставалось подчистить за полевыми то, что в итоге долетало до его щитков. Суперопасных моментов финны не создали, но пару раз Коновалову все-таки пришлось напрячься, особенно когда Лааксонен бросал в касание в момент розыгрыша лишнего. Но с броском Лехтинена на последних секундах он, опять же, справиться не мог никак. Во время буллитов держался изо всех сил и выстрадал победу.

Алексей Василевский – Захар Арзамасцев – 5,5

Неплохо взаимодействовали на синей линии в большинстве, но в равных составах особенно в первом периоде не всегда справлялись с началом атак – много рисковали и ошибались в длинных передачах.

Но это характерная ситуация для сборной Ильи Воробьева. Здесь защитникам позволено играть чуть более смело, чем в схемах более консервативных тренеров. Индивидуальных ошибок за Василевским и Арзамасцевым замечено не было. Сыграли довольно надежно, учитывая атакующую манеру обоих.

Александр Елесин – Рушан Рафиков – 5,0

Самая жесткая пара защиты в этом составе сборной. Свой характер показали с первых смен, когда Елесин жестко встретил Лескинена на борту. В конце первого периода отличился и Рафиков, вырубив финна в центре площадки. Внешне хит выглядел чистым, но судьи решили по-другому и наказали ярославца малым штрафом.

Да и в остальном ошибок у Александра и Рушана хватало. Но позиционные промахи парни компенсировали запредельной самоотдачей. Воевали на пятаке, ложились под шайбу.

Артем Зуб – Алексей Береглазов – 6,0

Выдали практически образцовую игру за исключением парочки эпизодов в третьем периоде. Довольно быстро нашли общий язык с тройкой Андрея Светлакова. И в атаку подключались уместно, и в своей зоне выиграли всю борьбу.

Евгений Кулик – Андрей Миронов – 5,5

Много парили при начале атак на старте матча. И что странно, больше ошибок было у Миронова, а не у Кулика, проводившего первый матч за главную команду страны. Зато здорово проявили себя в меньшинстве, отлично сыграв позиционно.

Стоит отдельно выделить Евгения, который для дебюта выдал очень приличный матч. Кулик даже мог забить, но его бросок с ползоны в третьем периоде выловил Вехвилайнен.

Дмитрий Кагарлицкий – Вадим Шипачев – Анатолий Никонцев – 6,5

Стоит отметить, что Никонцев очень здорово вписался в компанию к сыгранным динамовцам. Несколько раз здорово выкатывался под бросок в большинстве, но так и не смог пробить молодого финского кипера. Хотя в первом периоде Шипачев отдавал ему «на убой». В завершении Анатолию не всегда хватает класса.

Что касается Кагарлицкого и Шипачева, то эти ребята сыграли на своем привычно высоком уровне. На самом деле, чтобы забить, им не хватило простоты. Иногда нужно было сыграть чуть более прямолинейно, без оставлений за спину и лишних передач. Зато Кагарлицкий мегачетко исполнил три буллита из четырех.

Сергей Шумаков – Денис Зернов – Илья Михеев – 6,5

А вот у омского звена не было проблем ни с креативом, ни с такой нужной силовой составляющей. Эта тройка быстрее всех летела в отбор в чужой зоне, благодаря чему родился первый гол. Шумаков на фланге прессанул соперника и быстро перевел отобранную шайбу на пятак к Зернову, который исполнил великолепный пас за спину на Михеева. Благодаря омичам сборная смогла довольно быстро сравнять счет, а потом и выйти вперед – Михеев оформил дубль.

И все бы хорошо, да вот только за 10 секунд до финальной сирены Зернов проиграл вбрасывание в своей зоне, а Шумаков не успел накрыть бросок Лехтинена, который позволил финнам уйти от поражения.

Андрей Кузьменко – Андрей Светлаков – Константин Окулов – 6,0

В этом сочетании ребята год назад ездили в «Звезду» разрывать ВХЛ. Сейчас они воссоединились в сборной на Евротуре. И, надо сказать, не растеряли своей химии. Парни явно были заточены на агрессивную вертикальную игру и комбинировали чуть меньше, чем топ-6. Зато постоянно держали в напряжении Вехвилайнена и смело шли в отбор в чужой зоне. Светлаков регулярно катил за чужие ворота, подгоняя начало финских атак, а Окулов с Кузьменко ловили соперников на бортах. Ну и в атаке парни показали себя очень неплохо. Один только Кузьменко нанес три броска по воротам финнов.

Григорий Денисенко – Александр Кадейкин – Антон Бурдасов (Денис Алексеев) – 5,5

У этой тройки целостной игры не получилось, зато эпизодами очень неплохо проявляли себя то Кадейкин, то Денисенко. Бурдасов несколько потерялся. Антон чуть меньше действовал индивидуально, а на бросок его практически не выводили, за исключением пары эпизодов в овертайме. Но за счет отдельных эпизодов заслужили в целом неплохую оценку. Чего только стоит прорыв Кадейкина в меньшинстве, который едва не завершился голом.