Ярко, интригующе, победно! Как сборная России выиграла у финнов

Хоккей 07 февраля 2019 22:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Сборная России в Ярославле одержала волевую победу в вынесенном матче Шведских игр над финнами (3:2 бул.).

НЕТ МОУРИНЬЮ, ЕСТЬ ТЕРЕШКОВА

– Дорогие земляки! – обратилась к болельщикам приглашенная на открытие матча легендарная Валентина Терешкова, которая родилась под Ярославлем.

Накануне «Советский спорт» сообщил, что на матч звали знаменитого футбольного тренера Жозе Моуринью, но португалец не поехал, попав в список травмированных.

Увидеть на хоккее первую женщину-космонавта было особенно приятно. И даже удивительно – помнится, на заре рождения КХЛ Валентина Владимировна не стала комментировать это значимое событие.

Вынесенный матч Шведских игр был приурочен к 70-летию ярославского хоккея. Стоит ли говорить об аншлаге-ажиотаже. 19 апреля прошлого года наша сборная на «Арене-2000» принимал шведов, только в рамках чешского этапа Евротура. И уступила 1:2. Из участников тех не самых радостных событий вчера на лед вышли Елесин, Береглазов, Кагарлицкий и Михеев. Да, матч стал премьерой Ильи Воробьева на посту главного тренера сборной. Которая готовилась к чемпионату мира в Дании в авральном режиме.

КОНОВАЛОВА ЗНАЮТ ВСЕ

Сейчас на Шведских играх у нас экспериментальная команда, с двумя олимпийскими чемпионами – Шипачевым и Зубом, вратарями-дебютантами, 18-летним героем МЧМ в Ванкувере Денисенко.

Из памяти не стерлась премьера в сборной олимпионика Сорокина. 9 ноября 2014 года наша сборная победой над чехами (4:2) чуть скрасила мрачную картину после двух поражений на Кубке Карьяла. Генеральный менеджер нашей команды Андрей Сафронов даже забыл фамилию своего вратаря.

Коновалова же знают все. С его-то десятком сухарей. Его сильная сторона – выверенный выбор позиции. Шайба, словно намагниченная, притягивается к его экипировке. Но вот конфуз – уже на первой минуте финны открыли счет. После несильного кистевого броска от синей линии и рикошета . Хотя мгновениями раньше наш вратарь справился с броском в упор защитника Каски, на удивление легко обыгравшего лоб в лоб Василевского. Шайба из раздевалки не вывела Коновалова из равновесия.

Вскоре омская тройка ответила голом-красавцем на раз-два-три. Похвалим всех участников трехходовки: Шумакова – за то, что отобрал шайбу, Зернова – за слепой пас-конфетку с лопаты себе за спину, Михеева – за неотразимый бросок с пятачка.

А вот большинство у россиян хромало на все клюшки. Тренеры выпускали три бригады. Ближе всех к голу был новый спартаковский капитан Никонцев, которого нашел на пятачке капитан сборной Шипачев.

ХИТРЫЙ МИХЕЙ

А потом финны по горлышко загрузили работой российские бригады меньшинства. Серию удалений открыл Рафиков, на чистом льду расколов финского капитана Бьернинена. Подобным сомнительным приемом завоевывал доверие тренера Олега Знарка Шипачев. На ЧМ-2014 в Минске Вологодский Кросби испытал на прочность голову финна Йормакки. Пострадавший очухался ближе к финалу, а россиянин схлопотал трехматчевую дисквалификацию.

Во втором периоде хозяева трижды подряд посетили штрафной бокс. А как известно, оборона отнимает много сил.

Воробьеву пришлось временно посадить на лавку Денисенко и переместить на место Никонцева в первом звене Бурдасова.

– Нам незнакома финская команда, там всего четверо представителей КХЛ, – признался старший тренер сборной Алексей Жамнов.

В третьем периоде наши добавили в полезной агрессии, убрав глупые удаления, и взяли под контроль среднюю зону.

А отличился опять Михеев. На ЧМ-2019 он забил три гола, в том числе и в четвертьфинале «Кленовым листьям» с Макдэвидом. Что для омича европейские канадцы? Михеев в средней зоне умыкнул шайбу с крюка финской клюшки, по левому флангу выкатился к воротам, чуть качнул вратаря из системы «Коламбуса» и расчетливо бросил низом ему в домик. Хитрый Михей! Так называли у нас знаменитого футбольного тренера Михаила Якушина.

Кузьменко мог забить в пустые ворота, но не решился бросить с бэкхенда и переложил ответственность на Окулова, А может, хотел сыграть красиво и спижонил. Финны ответили голом-близнецом за 8 секунд до сирены.

Овертайм наши заканчивали в большинстве. Михеев был близок к хет-трику – финнов выручил голкипер. Тот самый из системы «Блю Джекетс».

Героем затяжной серии буллитов (18) стал Кагарлицкий, трижды в четырех попытках поразив ворота.