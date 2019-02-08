Малкин пропускает матчи, Бобровский побеждает, Радулов не забивает. Наши в НХЛ

Хоккей 08 февраля 2019 12:59 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Краткий дайджест по играм россиян в НХЛ минувшей ночью.

Две передачи Свечникова

Второй номер последнего драфта Андрей Свечников набрал очки во втором матче подряд. Минувшей ночью он дважды ассистировал партнерам в игре против «Баффало». Его «Каролина» победила в овертайме – 6:5, в основное время не удержав преимущество в две шайбы.

К слову, Свечников и сам мог забрасывать, но в моменте с голом Макгинна у него сломалась клюшка.

Овечкин и Кузнецов раскатали Варламова, но он держался

Казалось, что у «Колорадо» нет шансов против очнувшегося «Вашингтона» и начало игры это подтвердило. Если бы не Семен Варламов, после первого периода «Эвс» бы летели в три шайбы минимум. Российский кипер дал шанс полевым зацепиться за положительный результат.

Да, Александр Овечкин дважды прошивал Варламова своими щелчками из левого круга вбрасывания, но так и не смог забить. У Ови – две передачи, у Евгения Кузнецова – два гола и голевой пас. У Семена – 39 сэйвов, очевидная ошибка в ситуации с третьим голом и поражение в овертайме.

Ковальчук забил буллит, а Воробьева посадили в первом периоде

«Лос-Анджелес» прервал победную серию «Филадельфии» из восьми матчей, но не Картера Харта, про которого вчера у нас вышел потрясный текст. Минувшей ночью ворота «летчиков» защищал Энтони Столарц.

От Ильи Ковальчука он пропустил только в серии буллитов, хотя россиянин был одним из самых бросающих в свое команде, четырежды потревожив кипера «Флайерз». «Короли» выиграли в серии штрафных бросков и продолжают занимать последнее место на Западе. Но от зоны «уайлд-кард» отрыв сократился до пяти очков. Для команды Ковальчука еще ничего не потеряно.

А вот форвард «летчиков» Михаил Воробьев совсем скоро отправится в АХЛ. Минувшей ночью его посадили по ходу второго периода и больше на лед не выпускали. Парень очень невнимательно играет в обороне.

Дадонов наконец-то забил, а Малкин пропустил 4-й матч подряд

Когда шайба долго не идет в ворота, нужно забить мусорный гол и дальше пойдет. Кажется, Евгению Дадонову это удалось. Он занял правильную позицию во время атаки и первым сыграл на добивании после броска Мэтсона. До этого Евгений не забивал восемь матчей подряд.

Это был первый матч «Питтсбурга» и «Флориды» после обмена, в результате которого Брассар и Шихан оказались в составе «Пантерз» а МакКанн и Бьюгстад стали партнерами Кросби и Малкина. Против своих бывших эти парни выложились по полной. У Брассара – две передачи, у Шихана – одна, у МакКанна – гол. В основное время – ничья, а в овертайме победила «Флорида».

Малкин из-за травмы пропустил уже четвертый матч подряд.

Василевский сыграл на ноль, но все равно проиграл

Российский голкипер «Тампы» выдал шедевральный матч против «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко. Там было несколько абсолютно невероятных сэйвов. Всего Василевский отразил 38 бросоков, стал первой звездой матча, но в овертайме не справился с выходом один на один от Брейдена Шенна. Обидная шайба. В основное время Андрей отражал броски поопаснее.

Радулов не забивает уже 11 матчей

Минувшей ночью «Даллас» с тремя россиянами в составе проиграл «Нэшвиллу». На этот раз «Предаторз» справились с Антоном Худобиным, который в двух предыдущих матчах против них отразил 87 бросков из 88. Но один из его сэйвов выглядел просто выдающимся! Как????

Очевидные проблемы и у Александра Радулова. Он вновь не смог забить. В 11-й раз подряд. Да, сильно переживать за него не стоит. Даже не забрасывая Радулов оказывает серьезное влияние на игру «Далласа» за счет своей энергии. Но факт отсутствия голов неприятен.

Анисимов набирает очки

Артем Анисимов скатился в четвертое звено «Чикаго», но все равно умудряется ковырять очки. В основном, конечно, за счет большинства, которое ему все еще доверяет тренер «Блэк Хоукс» Джереми Коллитон.

В игре против «Ванкувера» у Анисимова передача на Брендона Саада в момент розыгрыша лишнего и показатель полезности «-1», а у «Чикаго» - шестая победа подряд. Самый молодой тренер НХЛ постепенно осваивается в лиге и научил свою команду побеждать даже без вратаря.

У Бобровского 21 победа в сезоне

«Коламбус» пришел в себя после пяти поражений подряд. Сначала «Блю Джекетс» обыграли «Колорадо», а минувшей ночью проехались по «Аризоне» - 4:2. Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 31 и одержал 21 победу в сезоне, сравнявшись по этому показателю с Василевским. Теперь они делят шестую строчку в списке самых побеждающих вратарей этого сезона.

Артемий Панарин очков не набрал, впрочем, как и все первое звено «Коламбуса». Ничего страшного, зато подтащили другие.