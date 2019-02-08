Александр Кожевников: Коновалову с его обалденной реакцией и я бы не забил

Хоккей 08 февраля 2019 15:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Обсуждаем матч Россия – Финляндия, в котором наши победили 3:2 в серии буллитов, с двукратным олимпийским чемпионом Александром Кожевниковым.

– Кто и что зацепило?

– Что? Победа над сильным соперником. Финны хорошо обучены, мастеровиты, хорошо катаются, быстры. Разобрали наших игроков. У них опытный тренер, который работал в КХЛ и отлично знает наш хоккей и игроков. Да, мы выиграли по буллитам. Но главное – победа. Через год все забудут детали, в памяти останется конечный результат.

А если кого-то выделять персонально, то это Коновалов. Замечательный воротчик. Реакция у него обалденная, как у этого – из ЦСКА…

– Сорокина?

– Сорокина! И Шестеркина. Коновалов такой объемный, закрывал все ворота, когда надо – выкатывался. Такому вратарю и я бы не забил. И пусть Третьяк не примазывается к успехам молодых голкиперов. Это вообще не его заслуга. Они продукт системы, тренерского доверия. А кое-кто вернулся оттуда. Поняв, что не смысла сидеть-ждать.

– Вы о Бобкове?

– И о нем тоже. Смотрел, как он играл против СКА. Очень сильно. Пусть теперь покажет себя на Евротуре, где уровень выше, чем в КХЛ.

– Как сыграли записные лидеры – Шипачев и Ко?

– Достойно! Пусть и не забили. Но начало атаки у них было хорошее, и продолжение было. Кто-то считает, что выпадал Никонцев. Не согласен, забей он в большинстве с передачи Шипачева – спартаковца оценивали бы по-другому. Кагарлицкий здорово бил буллиты. Мне тройка понравилась!

– Но две шайбы забила омская линия.

– И ее похвалю. Особенно Михеева. Он опытный парень, на чемпионате мира играл. Знает, какие там скорости. Его партнеры только привыкают к ним. Матчи со шведами и особенно с чехами покажут, чего стоят Зернов и Шумаков. Да и не только они.

– Почему выделяете чехов?

– Они к нам неравнодушно дышат. У их тренера Ржиги старые счеты с Россией. Я говорил, что чехи обыграют шведов. Посмотрим на вернувшегося из НХЛ Коваржа. Он шведам три забил. Будет интересно.

– Молодые не разочаровали? Денисенко, Алексеев?

– Совсем нет. Алексеев играл мало, а Денисенко молодец. Старался, много двигался, заработал численное преимущество. Ребята не дрогнули, хотя ошибки совершали. Но эта наше будущее, перспектива. На четыре года, на олимпийский цикл. Могу предполагать, кто сейчас или в ближайшее время уедет – Шестеркин, Гусев, Гавриков, Сорокин… Вся надежда на Коновалова, а также Денисенко, Слепца, Романова и других парней, которыми мы восхищались на молодежном чемпионате мира.