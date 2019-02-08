Панарин поменял агента. Возможно, его обменяют перед дедлайном

Хоккей 08 февраля 2019 21:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Кажется, Хлебушку надоело в «Коламбусе».

ЗАЯВЛЕНИЕ МИЛЬШТЕЙНА

Мы уже писали о тяжелой ситуации, в которую угодили две российские звезды «Коламбуса» - Сергей Бобровский и Артемий Панарин. Впрочем, часть проблем удалось решить. Два последних матчах «Блю Джекетс» выиграли, а наши парни смотрелись довольно неплохо.

Но определенности по-прежнему нет. Дедлайн по обменам в НХЛ все ближе (25 февраля), но свои планы генеральный менеджер «мундиров» Ярмо Кекяляйнен не раскрывает. С Бобровским ситуация более понятная. С 80-процентной вероятностью он доиграет сезон в «Коламбусе», а летом выйдет на рынок свободных агентов и будет выбирать себе команду, исходя из имеющихся предложений.

А вот в случае с Панариным все не так просто. На прошлой неделе своим жестким заявлением в твиттере его по сути подставил собственный агент Дэн Мильштейн, который продюссирует всю карьеру Хлебушка за океаном. Он заявил, что никаких переговоров «Коламбусом» о продлении контракта вести не намерен и готов вернуться к этому вопросу только после окончания сезона.

Для чего это было сделано – не совсем понятно. Можно же было не писать в твиттере, а просто скинуть войс в вотсап Кекяляйнену, например. И, опять же, неизвестно, было ли согласовано это заявление с самим Панариным?

По факту Артемий попал под раздачу. Его жестко захейтили болелы «Коламбуса», «забукав» во время одной из домашних игр. Хорошо, что Панарин – мегапозитивный парень, поэтому не раскис и на негатив в свой адрес ответил семью (1+6) очками в четырех матчах.

ИНТЕРЕС «ФЛОРИДЫ»

Но желание Артемия давно понятно. Он хочет играть за команду с большого рынка и в идеале бороться за Кубок Стэнли. При этом Панарин будет просить не меньше 8-10 миллионов по новому контракту. Клубов, которые способны удовлетворить его запросы, не так много.

Пока единственным очевидным претендентом на Хлебушка является «Флорида», которая начала расчищать платежку под россиян из «Коламбуса». С Бобровским они наверняка попытаются договориться летом, а Панарина по слухам готовы выменять до дедлайна. Один из самых известных инсайдеров НХЛ Боб Маккензи заявляет, что Артемия этот вариант вполне устраивает:

- На мой взгляд, существует огромный список команд, где мог бы продолжить карьеру Панарин. Насколько я понимаю, хоккеист заинтересован в переходе в любой клуб из штата Флорида. Помимо этого он может оказаться в крупной команде восточного побережья, к примеру в «Рейнджерс».

Были признаки того, что Панарин может вернуться в ряды «Чикаго Блэкхоукс». Не думаю, что Артемия привлекает вариант с канадскими командами, хотя ему нравится идея с переходом в клуб «Оригинальной шестерки». Я бы не стал исключать вариант с «Детройтом» с учетом того, что в прошлом российские игроки регулярно защищали цвета этого клуба. У Панарина обширный список, но мне кажется, что для 10-12 команд лиги двери уже закрыты, - заявил он в эфире TSN.

СМЕНА АГЕНТА

Но куда более интересная информация заключается в том, что сегодня Хлебушек сменил агента. Он прекратил сотрудничество с Мильштейном, и теперь его делами будет заниматься Пол Теофанос, который является агентом Бобровского.

К слову, Панарин не единственный из россиян, кто ушел от Мильштейна за последнее время. Ранее от сотрудничества с ним отказались: Александр Хохлачев, Андрей Педан, Клим Костин и Андрей Миронов.

У каждого из них, вероятно, были свои причины. Как и у Панарина. Вряд ли Артемию понравилась ситуация, в которой он оказался, после жесткого заявления своего агента. Вполне вероятно, что у россиянина появились сомнения в том, что Мильштейн способен выбить ему соответствующий контракт в нужной команде следующим летом.

Также не стоит исключать вариант, что таким образом Панарин соглашается на обмен и через Теофаноса начинает пробивать условия во «Флориде». У каждого агента ведь своя сфера влияния. Скорее всего, у нового менеджера Панарина есть связи с генменеджером «Пантерз» Дейлом Теллоном. В таком случае переговоры о новом контракте, который придется заключать летом, нужно вести уже сейчас – перед обменом.