Россия почти спасла игру со шведами, отыгравшись с 0:2. Это была яростная погоня 

Хоккей 09 февраля 2019 20:20 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Сборная России в Стокгольме ступила команде Швеции (2:4) и лишилась возможности побороться за победу в “Шведских играх”.

ПОЧЕМУ СВИСТЕЛ «ХО В ЕТ»?

Сборная России дожала-таки неуступчивых финнов в овертайме матча, который проходил в Ярославле, и отправилась в Стокгольм в хорошем настроении. А хозяевам «Шведских игр» первый матч радости не принес. На родном льду арены «Ховет» шведы с треском проиграли команде Чехии (2:5) и «заслужили» свист в свой адрес. Может быть, кто-то думает, что скандинавы немного заморожены и у них отсутствуют эмоции. Это – ошибка! Здесь болеют на зависть многим – громко, ярко и с душой. А еще очень справедливо – здесь вся страна разбирается в хоккее. И раз свистел «Ховет», значит, хозяева это заслужили.

… Самолет, на котором журналисты и многие болельщики в субботу прилетели в Стокгольм, был назван в честь великого хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Многие посчитали это хорошим знаком.

Столица Швеции встретила плюсовой температурой и дождем. А неделю назад здесь был снегопад, который вызвал локальные коллапсы на дорогах. Шипованной резиной в самом большом городе страны обзаводятся немногие (по некоторым дорогам на такой проезд запрещен), но на гладкой резине в многочисленные горки не подняться. Вот и буксовали. Примерно, как шведская хоккейная сборная в матче против чехов.

КАКИЕ ЯРКИЕ ЛИЦА!

На первом матче, в котором Чехия переиграла Финляндию 3:1, дня арена была полупустой. При этом большая часть зрителей шиковала в форме и шарфах сборной России. Они прилетели или утром, или накануне и, естественно, хотели за два дня максимально насытиться большим хоккеем.

Сборная России поселилась максимально близко от арены: до гостиницы «Квалити Отель Глобен» - метров 200-300. За 2,5 часа до стартового вбрасывания игроки спокойно спускались в холл, общались со знакомыми. Никакой закрытости и изоляции.

Тем временем, шведские болельщики собирались в ближайшем торговом центре. Поход на хоккей – целый ритуал с перекусом, раскрашиванием лиц детей в цвета национального флага. Делали это папы и мамы прямо в галереях. Покупка атрибутики – тоже обязательный пункт программы. Особенно потешно выглядят 5-6-летние мальчики и девочки в гигантской фуфайке 56-го размера. «На вырост», - хихикают папы и мамы. Ну, лет через 12-14 дорастут.

«5х5» - ЭТО МЕНЬШИНСТВО?

Наши появились на льду после шведов и получили свою порцию улюлюкания и свиста. А что вы хотели? Любой соперник хозяев автоматически становится врагом на два часа. И не только в Швеции.

На этот раз матч начинала пятерка Ильи Михеева с защитниками Александром Елесиным и Рушаном Рафиковым, а также крайками Денисом Зерновым и Сергеем Шумаковым. Всегда интересно слушать, как иностранные дикторы произносят наши российские фамилии, читая их в латинской транскрипции, а также расставляют ударения. На этот раз швед справился, только Сергея назвал «Жумаковым». Ну, думаю, ему не привыкать. Дебют встречи остался за парнями в красной форме. Все четыре тройки нагнетали и пару раз были близки к успеху. Порой создавалось впечатление, что «Тре крунур» постоянно играет в меньшинстве – так прижимали пятерки соперников к их воротам россияне.

Шведы подползли к воротам Игоря Бобкова только спустя четыре с половиной минуты после начала и сразу… получили удаление 2+2. Но выгоды извлечь не удалось. Во-многом из-за удаления Рафикова во второй половине этого отрезка.

В концовке первого периода, когда был выпущен на волю открытый хоккей, Александр Кадейкин выложил шайбу под бросок Антону Бурдасову – шикарно сыграл вратарь Адам Рейдеборн. Шведы ответили опасно. И даже дважды.

«ЭТО» И «ДОМИК»

Тревожные звоночки наши не заметили, а после перерыва громыхнуло по-настоящему. Нильссон бросил от синей линии, и шайба после небольшого рикошета от Линдквиста залетела в сетку ворот. Бобков при этом был закрыт и своими, и чужими. Арбитр отправился просматривать эпизод, а молодая парочка, сидящая чуть ниже ложи прессы, в два голоса повторяла: «только не это!» Но судья показал именно «это» - 1:0. Наставник сборной России Илья Воробьев что-то попытался сказать арбитру, размахивая руками, но до того было метров двадцать – не меньше.

Беда не приходит одна. Тут же попал под силовой прием Дмитрий Кагарлицкий – пришлось оказывать медицинскую помощь.

В середине периода Россия получила численное большинство и Бобков почти две минуты стучал по льду клюшкой, задавая темп и, словно напоминая, что нужно сравнивать.

Но забили вновь хозяева. Ларссон бросил мгновенно сходу и попал в «домик» - 2:0.

ДОГНАЛИ И УПУСТИЛИ

Со второго перерыва вся команда вышла более энергично. Илья Воробьев, проходя по тренерской скамейке что-то непрерывно говорил игрокам. Реализовывать большинство в начале третьего периода вышла ударная тройка Вадима Шипачева. И Анатолий Никонцев, в борьбе с двумя шведами размочил счет – 2:1! В воздух взметнулись десятки российских флагов в разных секторах трибун.

Это – первый гол спартаковца за сборную России. Шипачев, на правах старшего товарища и капитана команды, попросил шайбу и вручил партнеру по звену.

Наши понеслись отыгрываться. У ворот хозяев стало совсем бодренько и горячо. Илья Михеев едва не забил свой третий гол на этих «Шведских играх» - попал в щиток вратаря. Шведы же в ответке вывели нападающего одного к воротам – спас Бобков.

В середине периода огонь игры переместился в нашу зону. При игре 5 на 3 несколько раз выручил Бобков. А когда вышел четвертый игрок, с левого фланга умчался в атаку Михеев. Сначала в воротах оказался он. При активном участии защитника – буллит. «Давай, Илюша, сделай это!» - запричитала пара россиян, которая требовала отменить первый гол. «Это» пришло в виде реализованного буллита – 2:2!

Однако через две минуты серия ошибок и точный бросок Лундстерма «взорвал» «Ховет» и принес победу хозяевам. Впрочем, наша команда была близка к тому, чтобы сравнять счет. Команда Воробьева неплохо разыгрывала шайбу 6 на 5, но хозяев подтащил Рейдеборн. Шайба Хендемарка установила окончательный счет на табло – 4:2 в пользу шведов.

СТАТИСТИКА

Швеция – Россия - 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)