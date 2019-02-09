Хитрый Михей, незаменимый Светлый. Оценки игрокам сборной России 

Вратарь

Игорь Бобков – 5,5

Победи сборная России, премьеру вратаря-гренадера можно было бы считать успешной. «Ястреб» подчистил все огрехи сзади в первом периоде, в конце второго и почти весь третий по-настоящему выручил.

Первую шайбу пропустил издалека, но сыграть правым щитком ему помешал шведский конек. Соперник явно въехал в площадь ворота, в КХЛ такой гол наверняка отменили бы, а в «дикой» Европе засчитали.

Вторая шайба забивалась почти с «усов», хлестким броском низом. Теоретически вратарю должна была помочь клюшка, но не помогла.

Выходя из ворот остановить шайбу, иногда заставлял тренеров хвататься за сердце.

Защитники

Александр Елесин – Рушан Рафиков – 4,0

На рафике ему ездить! Ярославская пара в конце второго периода выдала каскад ошибок. Спасибо Бобкову, выручил. Рафиков к тому же порой выходил из берегов, схватил глупое удаление за блокировку на чистом льду, ввязался в потасовку. Он же подельник шведов в третьем и четвертом голах.

Перед тем, как хозяева забросили третью шайбу, оба защитника оказались за воротами. А это вопиющее нарушение законов игры.

Алексей Василевский – Захар Арзамасцев – 4,5

О Василевском мы вспомнили в начале третьего периода. Именно после его щелчка Никонцев добил шайбу в ворота и вернул нас в игру. А потом «Вася» оплошал в своей зоне, выпустив соперника на свидание с Бобковым. Вратарь исправил оплошность.

Артем Зуб – Алексей Береглазов – 4,5

В первом периоде рейд питерца за ворота во время позиционной атаки шведов едва не закончился голом. Выручил Береглазов, успев лечь на клюшку готовому броску с пятачка соперника. В третьем периоде ценой фола сорвал выход один на один с Бобковым.

Выходивший в бригаде большинства Зуб редко брал ответственность на себя, получая шайбу в козырной позиции. А как иначе, если рядом мастер броска, как Бурдасов.

Евгений Кулик – Андрей Миронов – 4,5

На динамовца легла серьезная нагрузка в меньшинстве. Кулик, подустав, едва не привез в конце третьего периода гол, увы, лишь отсрочив приговор.

Нападающие

Сергей Шумаков – Денис Зернов – Илья Михеев – 5,0

Омская тройка вышла на стартовое вбрасывание. Ей удавались позиционные атаки. А отличился вновь Михеев. Его рывок в меньшинстве к шведским воротам смотрелся не менее эффектно, чем забеги Русской Ракеты Павла Буре в олимпийском Нагано.

Хитрого Михея срезали под самый корешок. В КХЛ дали бы удаление, а здесь – буллит, который сам пострадавший и реализовал. Жаль, что этот гол не стал переломным.

Не успел накрыть соперника, когда шведы забрасывали победную шайбу.

Дмитрий Кагарлицкий – Вадим Шипачев – Анатолий Никонцев – 4,5

Череповецкое звено сыграло хуже, чем в Ярославле. Шипачев растворился на фоне техничных шведов. Кагарлицкий после зубодробительного силового приема во втором периоде сник. Кстати, в Ярославле он, упав, больно ударился плечом в борт. А Никонцев запомнился разве что удачным добиванием.

Андрей Кузьменко – Андрей Светлаков – Константин Окулов – 5,0

Игра у армейского звена шла. Не хватало точного броска. Окулов с убойной позиции не попал в ворота. Светлаков у чужих ворот все время искал партнеров. Хотя в решительности, особенно на пятачке, ему не откажешь. Недаром тренеры выпустили его на последних минутах, когда надо было навалиться на ворота вшестером. В конце второго периода позволил обыграть себя в средней зоне, и шведы забросили вторую шайбу после волшебной контратаки.

А в третьем ценой удаления спас от верного гола. Его игровое время (19:35) говорит само за себя. Второй по этому показателю Кагарлицкий уступил почти две минуты.

Алексей Кручинин - Александр Кадейкин – Антон Бурдасов (Кирилл Слепец) – 4,0

Быстроногий Кручинин суетился, Кадейкин не совладал с темпом, предложенном шведами. А Бурдасова так и не удалось вписать – ни в тройку, ни в бригады большинства. В первом периоде уфимец в одиночестве оказался прямо перед воротами, но бросил прямо во вратаря.

Молодогвардеец Слепец вышел на 3 секунды. Тренеры не рискнули бросить его в такую «мясорубку».