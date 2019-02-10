Скандал в Вашингтоне: лайнсмен не свистит айсинг, Кузнецов спасает, но канадец Коннолли все портит

Хоккей 10 февраля 2019 10:57 Источник: «Советский спорт» Автор: Славин Виталий

Ну вот мы и дождались, когда Овечкин и Кузнецов станут играть в одном звене. Для этого понадобилось, чтоб их «Вашингтон» безнадежно горел. Ничью россияне для столицы добыли, но в овертайме выйти на лед им так и не удалось…

Это был пятый подряд домашний матч «Кэпиталз», что не помешало собрать традиционный аншлаг – 18506 зрителей. В столицу США пожаловала «Флорида», еще сохраняющая шансы на плей-офф. То есть ей еще нужнее, чем «Вашингтону», очки, и набирать их надо в каждом туре. После этой виктории в овертайме и очередного фиаско без Малкина «Питтсбурга» южан отделяют от «пингвинов» 9 очков и две игры в запасе.

Другая любопытная деталь: сегодня на льду оказалось сразу трое не наших с русскими фамилиями, в том числе капитан «пантер» Барков. Он родился в Финляндии, его одноклубник Мальгин - в Швейцарии, форвард хозяев Яшкин – в Чехии. Все это отрыжка бесовских 90-х годов, когда все сколько-нибудь конкурентоспособные наши хоккеисты уезжали за границу, да и осели там. Яшкин-старший, игравший за «Химик» в суперсериях с клубами НХЛ, умудрился стать шестикратным чемпионом Чехии. Экс-спартаковец Барков брал финское золото с «Таппарой». Другой экс-воскресенец Альберт Мальгин попал в Швейцарию через Словению, когда в обеих этих странах была мода на русских.

Именно Барков-младший оказался напрямую причастен к решающему голу, когда за 4 секунды до конца третьего периода – в зоне «Флориды»! - у него зачем-то выбил клюшку из рук Коннолли. Разыграть «четыре на три» в овертайме гостям труда не составило: Хоффману после распасовки Барков – Яндл оставалось только не промахнуться по открытому углу. 4:5 – занавес!

Так канадец из героя вечера превратился в антигероя. Именно Коннолли возглавил погоню за почти всю игру лидировавшими в счете «пантерами» - две шайбы забросил сам, однажды ассистировал. И такая нелепая ошибка, когда, казалось бы, хозяева уже переломили ситуацию, а трио русских готово было добить гостей в овертайме, как это сделало в пятницу с «Колорадо»…

Несмотря на три победы в пяти матчах после паузы на Матч звезд, действующие обладатели Кубка Стэнли все еще ищут свою чемпионскую игру. По-прежнему нет одинаковой отдачи – по мере, конечно, их сил и способностей – от всех игроков: выпадают то одни, то другие. Плюс масса невынужденных детских ляпов. Какой, например, совершил в дебюте третьего периода защитник первой пары Кемпны. Чех не удержал шайбу после выигранного Бекстремом вбрасывания, его обокрал Дадонов - и спустя 7 секунд после начала периода счет стал 2:4.

На левом фланге ударного трио хозяев в этот момент Овечкина уже не было. Тодд Рирден свел вместе капитана и Кузнецова еще в конце второй трети, отправив к Бекстрему и Оши чеха Врану. Привычные партнеры Ови провалили игру. Швед и американец почему-то оказались совершенно не готовыми, что выяснилось еще в стартовом периоде. На шестой минуте «Вашингтон» получил первое – и, как потом окажется, единственное! – большинство, но пятерка Бекстрема даже встать в зоне Луонго не смогла?! А позже Оши еще и поучаствует в результативной атаке «Флориды», когда после щелчка от синей линии Яндла шайба срикошетит от клюшки Ти-Джея в сетку Холтби. Так спустя 35 секунд после первого гола южане на 13.30 удвоят перевес – 0:2.

А что же Овечкин и Кузнецов? Если Евгений еще пытался как-то встряхнуть партнеров своими фамильными скоростными рейдами и острыми передачами, то Александр, оставшийся без шайбы, попросту сник. Тренерам ничего не оставалось, кроме как свести своих лидеров вместе. И этот ход оправдал себя. Несколько смен россиянам потребовалось, чтоб разобраться, как взаимодействовать с силовиком Уилсоном. К середине третьего периода они уже доминировали на площадке и на 57-й минуте впервые в матче сравняли счет.

Прелюбопытный гол получился. Орлов из своей зоны вертикально отдал по левому флангу Кузнецову, но тот шайбы не коснулся. Защитник «Флориды» на своей синей линии попытался коньком остановить шайбу, но тоже ее не задел и она проскользнула до ворот гостей. Евгений при этом усердно сигнализировал судьям, разводя руки в стороны, проброса нет – и лайнсмены его послушались: айсинг не зафиксировали! Шайбу в правом углу подобрал Овечкин, скинул Кузнецову, а тот вернул на синюю Орлову. Замах от ушей, все выкатывают на Дмитрия, а он по диагонали выкладывает под бросок Кузнецову. Луонго переместиться в воротах не успевает, и россиянин с острого угла поражает ближний угол.

Наставник «Пантерз» Боб Бугнер сперва попытался протестовать. Но, посоветовавшись с ассистентом, который уже успел изучить повтор момента на планшете, запрашивать челлендж не стал. Хотя и продолжал искрить на скамейке. И, наверное, не зря. Южане бились до конца, их финско-русский капитан заставил-таки хозяев допустить фатальный просчет…

Интересно, оставит ли Рирден в одном звене Овечкина и Кузнецова во вторник, когда «Кэпиталз» завершат домашнюю серию рандеву с Ковальчуком и его «королями» из Лос-Анджелеса?

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Флорида» – 4:5 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)

Голы: Ватрано (Трочек, Экблад), 12:55 – 0:1; Яндл (Мальгин, Шихан), 13:30 – 0:2; Коннолли (Бураковски), 25:02 – 1:2; Севьюр (Экблад), 29:17 – 1:3; Эллер (Дауд, Коннолли), 39:19 – 2:3; Брассар, 40:07 – 2:4; Коннолли (Бураковски, Эллер), 46:12 – 3:4; Кузнецов (Орлов, Овечкин), 56:54 – 4:4; Хоффман (Яндл, Барков), 61:31 – 4:5.