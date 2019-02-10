Кузьменко сокрушил чехов, он – лучший вместе с партнерами. Оценки сборной России

Хоккей 10 февраля 2019 16:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Сборная России в заключительном матче Шведских игр обыграла команду Чехии – 3:1. «Советский спорт» поставил оценки.

Илья Коновалов – 7,0

С одной стороны, бросковая нагрузка на ярославского кипера в матче против Чехии была меньше, чем в дебютной для него встрече с финнами. С другой, игра против команды Милоша Ржиги получилась сложнее. Чехи атаковали эпизодами, но все равно умудрялись создавать очень неприятные моменты.

Держать себя в тонусе весь матч и справляться в таких ситуациях – очень непросто задача для любого вратаря. Коновалову, очевидно, пока еще не хватает опыта, но он держится изо всех сил. Несколько раз кипер «Локомотива» отбивал шайбу перед собой прямо на пятак, но защитники успевали подчищать.

В ситуации с пропущенной шайбой может разделить вину с полевыми, которые устроили смену во время атаки чешской сборной. Коновалов почти справился с броском Томаша Зогорны, но атака шла на высокой скорости, поэтому скорости реакции немного не хватило. Зато Илья отлично справился с буллитом и одержал вторую победу на Евротуре.

Захар Арзамасцев – Артем Зуб – 6,5

Арзамасцев выдавал вполне приличную игру на протяжении всех Шведских игр и вчера проваливался гораздо реже, чем Алексей Василевский, в итоге вылетевший из состава. Зуб же всегда был хорош в подстраховке, с ним играть очень удобно.

Получилась хорошая, сбалансированная пара, которая и атаки поджимала и в обороне не проваливалась.

Рушан Рафиков – Александр Елесин – 6,5

Сумели стабилизировать свою игру после неудачной игры против шведов. Рафиков стал действовать менее эмоционально, перестал удаляться на ровном месте и пытаться бить все, что движется. В общем, сыграл в том стиле, в котором чаще всего действует в клубе. Все-таки чисто силовая игра – не его отличительная черта. Рафиков хорош с шайбой и сегодня он это в очередной раз доказал, несколько раз отлично разогнав атаки сборной.

У Елесина был отличный шанс, чтобы забить, но его убойный кистевой пришелся в штангу. Сыграл с оглядкой на партнера. Сегодня скорости были пониже, чем в игре против Швеции, поэтому Рушану и Александру удалось восстановить привычный уровень взаимодействия.

Андрей Миронов – Евгений Кулик – 6,0

Миронов зачастую принимал неудачные решения в атаке, но в своей зоне эти парни были одними из лучших. Кулик провел очень качественные матчи, справлялся со скоростями, быстро разбирался в ситуациях, когда на него оказывалось давление, и уверенно действовал в меньшинстве. Да и в атаку Евгений подключался очень уместно.

Алексей Береглазов – Иван Мищенко – 6,5

Особый интерес вызывала игра Мищенко, который впервые вышел в форме национальной сборной. Защитник «Адмирала» не потерялся. Их пара с Береглазовым сыграла неброско, зато допустила минимум ошибок. Понравилось, что Мищенко довольно быстро разбирался в игровых ситуациях, чаще всего имея готовое решение.

В общем, парень очень грамотный. Не зря его так доверяет Сергей Светлов.

Григорий Денисенко – Александр Кадейкин – Илья Михеев (Денис Алексеев) – 6,5

Илья Воробьев решил разбить омское звено после не самых удачных действий в обороне в игре против Швеции. Кадейкин своими действиями в предыдущих матчах заслужил перевод в первое звено, однако с Денисенко и Михеевым взаимодействие у него не сложилось.

Каждый из игроков в этом сочетании был автономен и пытался создавать моменты за счет индивидуальных действий. Эпизодами это удавалось. Кадейкин в своем стиле шел в обыгрыш и продавливал чехов низко к воротам, Денисенко много играл один в один, но чаще терял шайбу, нежели доставлял ее на свободный лед. А вот лучший игрок сборной в предыдущих матчах – Михеев несколько потерялся. Сегодня мы не увидели привычной остроты в его исполнении.

С начала третьего периода Денисенко в первом звене заменил Алексеев, отметился голевой передачей в моменте с голом Кадейкина. Но вообще, Денис гораздо интереснее смотрится в центре, где он играет за «Локомотив».

Дмитрий Кагарлицкий – Вадим Шипачев – Анатолий Никонцев – 6,5

Вновь показали приличный уровень взаимодействия и классно разыгрывали большинство, но с точки зрения реализации, к сожалению, опять не блеснули. Отчаянно не везло Никонцеву, который упустил несколько шансов в большинстве, а потом не смог поразить ближний угол ворот Грубеца после потрясной комбинации, которую удалось разыграть Кагарлицкому и Шипачеву с подключением защитника. Не забросил Анатолий и после выхода 2 в 1 по ходу третьего периода.

Не очень здорово смотрелись при игре в собственной зоне. И если Никонцев здесь ожидаемо выглядел лучшим, то его партнеры моментами не дорабатывали, из-за чего чехи создали несколько хороших шансов, чтобы забить.

Андрей Кузьменко – Андрей Светлаков – Константин Окулов – 7,5

Абсолютно лучшая тройка сборной на этом этапе Евротура. Очень понравилось, что у этих ребят был ярко выраженный стиль, который им удалось продемонстрировать во всех трех матчах. Молодые армейцы действовали очень агрессивно и смело, атакуя соперников в чужой зоне и сегодня это дало плоды. Первый гол Кузьменко родился после отличных действий защитника на синей линии. Вторая шайба форварда СКА – с одной стороны, чистое везение, с другой – награда за смелость, дерзость и нацеленность на ворота.

Великолепный матч провел Окулов, который сохранял шайбу в тяжелейших ситуациях, обыгрывая двух-трех соперников за раз. Хорош был и Светлаков, уверенно отбивавшийся в меньшинстве вместе с Михеевым и смело воевавший на чужом пятаке. В общем, парни – лучшие!

Кирилл Слепец – Денис Зернов – Антон Бурдасов – 6,0

Несмотря на отсутствие сыгранности, все равно создавали моменты. Зернов попал в перекладину после того, как Бурдасов грамотно пропустил шайбу в зону на ход нападающему «Авангарда».

Антона вновь подключали на розыгрыш большинства, выпуская на месте защитника, но со всеми бросками форварда «Салавата» справился Грубец.

Слепец несколько потерялся, но это стоило ожидать. Парень в КХЛ-то толком не поиграл. По мысли Кирилл вроде бы пытался делать все правильно, однако получалось далеко не всегда. Впрочем, с точки зрения уверенности и опыта уик-энд в сборной пойдет Слепцу только в плюс.