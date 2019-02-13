Малкина дисквалифицировали, а Кучеров врубил режим урагана. Наши в НХЛ

Хоккей 13 февраля 2019 12:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Никиту Кучерова не остановить, Иван Проворов выступил, как в песне группы «Тату», два российских кипера засушили матчи, а Иван Барбашев задвинул Владимира Тарасенко. Все это – в обзоре ночных подвигов российских хоккеистов в НХЛ.

Дисквалификация Малкина

Как мы и писали вчера, Евгения Малкина дисквалифицировали. Впрочем, ситуация была довольно простой и очевидной. Джино не сдержался, опасно махнул клюшкой над головой Михаэля Раффля и лига выписала ему один матч бана. Кроме того, Малкин теперь заплатит штраф размером 51 075 долларов, который будет направлен в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ. Можно сказать, легко отделался.

Два очка Радулова и второй шатаут Худобина

Кипер «Далласа» Антон Худобин недавно сказал, что не считает себя бэкапом и хочет играть в каждом матче. Вот только его карьера в НХЛ складывается так, что он редко проводит больше 35 встреч за сезон.

Впрочем, сейчас играя за «Старз» он выходит на лед достаточно регулярно, хотя первый номер Бен Бишоп выглядит достаточно уверенно. Минувшей ночью Худобин вновь вышел в старте и остановил в общем-то неплохое нападение «Флориды». Как остановил? Да очень просто – не пропустил. Ни от Баркова, ни от Дадонова, ни от Брассара. Еще и парочку симпатичных сэйвов совершил. Как этот, например.

Кстати, Худобин же еще и третьей звездой игрового дня стал!

«Даллас», очевидно, выиграл – 3:0. При этом Александр Радулов отметился двумя голевыми передачами и застал на площадке все три гола своей команды. А вот безголевая серия Валерия Ничушкина, который вернулся в состав «Старз», достигла 40 матчей. Об этой катастрофе на нашем сайте сегодня выйдет отдельный материал.

Впервые за месяц в составе «Флориды» появился Богдан Киселевич, которого вроде бы хотели обменять. Вероятность того, что это случится, по-прежнему существует, но до дедлайна остается все меньше времени. Сегодня Богдан довольно неплохо провел свои 15 с небольшим минут. Аккуратно, спокойно, без риска. При нем «Флорида» не пропустила.

Боб и Хлеб остановили Овечкина и Кузнецова

О самом русском матче дня мы написали отдельный материал. «Коламбус» в очень красивом стиле раскатал «Вашингтон». Вы только посмотрите на эти голы! Шайбу Артемия Панарина в пустые ворота мы возьмем за скобки.

Сергей Бобровский солидаризировался с Худобиным и выдал отличный матч, отразив все 20 бросков по своим воротам. Кто-то скажет, что нагрузка небольшая, но против него вообще-то играли Бэкстрем, Овечкин, Кузнецов. А эти парни умеют бросать очень опасно. Так что Боб – красавчик! Это его третий шатаут в сезоне. У Панарина 22-я шайба в сезоне.

Кучеров опять ураганил

Никита так разозлился из-за «-4» в матче против «Питтсбурга», что сокрушил сначала «Флориду», а теперь и одного из лидеров Запада – «Калгари». Его взаимодействие в большинстве с Поинтом и Миллером – просто фантастика. Позавидуют даже Шипачев с Кагарлицким.

Кучеров вообще настоящий император нападения в «Тампе». Даже Стивен Стэмкос не оказывает на игру «Лайтнинг» такого влияния. Сегодня у Никиты четыре (1+3) очка, а у защитников «Калгари» – ровно ноль шансов на то, чтобы его остановить. Что они могли с ним сделать? Ник творил, что хотел и стал первой звездой игрового дня.

Полчаса Проворова

Накануне «Филадельфия» была убрана с площадки «Питтсбургом» – 1:4, а минувшей ночью устроила перестрелку в гостевой игре с «Миннесотой». «Флайерз» не оставляют надежд на попадание в плей-офф, поэтому борются даже в самых безнадежных ситуациях.

Сегодня «Филли» летели после первого периода 1:3, но камбэкнулись во втором. Не смутила этих парней и шайба Сперджена на старте третьего игрового отрезка. Жиру довольно быстро сравнял счет, а Ван Римсдайк забил победный гол за четыре с половиной минуты до сирены.

В матче с «Питтсбургом» Ивану Проворову не повезло – он отхватил «-3». Но сегодня россиянин решил по полной отыграться. Иван открыл счет хорошим броском с кистей и провел на льду полматча и еще 19 секунд. У «Тату» было полчаса хотя бы на двоих. А тут на одного!

Только вдумайтесь! Больше 30 минут на площадке в такой качельной изматывающей игре! Просто фантастика! И это уже второй раз в сезоне. Показатель полезности Проворову тоже удалось немного поправить. Сегодня у него «+2».

Когда Тарасенко в тени Барбашева

Ночью под горячий «Сент-Луис» попал «Нью-Джерси». На итоговый счет (8:3 в пользу «блюзменов») больно смотреть. А вот на суперперформанс Ивана Барбашева – нет. Россиянин из четвертого звена «Блюз» умудрился набрать три (2+1) очка и стать второй звездой матча. При этом свой второй гол Иван забил в меньшинстве!

Понятно, что к тому времени шел дикий разнос и хоккеисты «Нью-Джерси» просто докатывали без особого энтузиазма, но это не проблемы Барбашева. Он уже установил свой личный рекорд по количеству очков за сезон (сейчас их 18 (8+10)) и близок к отметке в 10 заброшенных шайб. Это в четвертом звене, если что.

Владимир Тарасенко, переехавший в прошлом матче «Нэшвилл», сегодня сыграл поспокойнее, ограничившись двумя голевыми передачами. Но самое главное, что его результативная серия продолжилась. Тарасенко набрал очки в девятом матче подряд, установив новый личный рекорд.

Варламов попал под большинство «Торонто»

Как Берлиоз под трамвай. Это видео принесет массу страданий поклонникам Семена. «Торонто» трижды забросил ему в большинстве, потратив на это две с небольшим минуты. Да, Варламов в итоге поехал отдыхать, но испил чашу унижения до дна. Ему вновь не оставили никаких шансов. Игроки «Мэйплс Лифс» просто безжалостно разорвали его, словно дикие псы.

И нет, «Колорадо» не вернулся. Варламова сменил Филипп Грубауэр, но максимум, что он смог сделать – пропустил еще один гол.