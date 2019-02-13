Виктор Тихонов: Хабиб посмотрел мой бой на «Классике»

Хоккей 13 февраля 2019 23:11 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Нападающий СКА Виктор Тихонов – об уроках с бойцами ММА.

- Что случилось? Почему сцепились с защитником «Спартака» Максимом Гончаровым? Заступились за Наиля Якубова?

- Я не видел, что там произошло. Просто он вцепился в нашего игрока, и я подлетел на помощь партнеру.

- Несколько лет назад в шутейном матче ваша жена подралась с первым президентом КХЛ Александром Медведевым. Кто тогда победил?

- Она по-прежнему занимается боксом. Мы с ней и дома иногда проводим спарринги.

- Кто чаще пообедает?

- Обычно жена.

- Артем Дзюба тот еще универсал. Форму СКА примерял…

- Он очень сильный спортсмен.

- Вам как фанату ММА было в диковинку, когда на «Классике» в раздевалку СКА пришел сам Хабиб? Это как приход к футболистам Марадоны?

- Это было что-то нереальное. Так получилось, что Хабиб стоял на «Классике» рядом с нашей лавкой и видел мой бой с Корнауховым. Потом захожу в раздевалку и отбиваю кому-то «пятак». Только потом понял, что это Хабиб. Вау! Это же он! Разворачиваюсь, но… Жаль, что поговорить с ним не получилось. Народ повалил. Обычно ведь я смотрю его бои, а здесь наоборот.

- Хабиб же не фартовый для СКА. Как приходит на матчи, ваша команда проигрывает.

- Я в это не верю. Хочу, чтобы Хабиб приходил на наши матчи всегда.

- Ваш бой с Карнауховым из ЦСКА на футбольном стадионе получился скучным. Мало ударов, вы быстро вошли в клинч…

- Разве? Нет, нормальный бой. Пересмотрите его и поймете. Все было.

- Кто победил?

- Дружба.

- С кем вы совершенствуетесь в боевых искусствах?

- С бойцами ММА Михаилом Малютиным и Алексеем Бутуриным. Они пришли к нам на базу в «Хоккейном городе» в гости. Я с удовольствием с ними потренировался. Веселые ребята. Многому меня научили.

- Это была разовая акция?

- Надеюсь, нет. Хочу продолжать. Мне очень понравилось.

- Николай Прохоркин на летнем турнире в Сочи тоже показал себя первоклассным боксером. Он ведь тоже тренируется в «Хоккейном городе»?

- Слушайте, он в детстве боксом занимался. Руки длинные, сила есть. Удар поставленный, серьезный. Лучшим с ним в паре не вставать.

- Почему на лидеров СКА началась охота? Кормье из «Барыса» ударил в пах Кузьменко, омич Фисенко расколол Бывальцева, спартаковец Талалуев ударил клюшкой Гусева...

- Сейчас по всей лиге много таких удалений. Не только на игроках СКА. Просто у нас пошли травмы. Надо терпеть и готовиться к плей-офф.