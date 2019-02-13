Виктор Тихонов: Хабиб посмотрел мой бой на «Классике»

Нападающий СКА Виктор Тихонов – об уроках с бойцами ММА.
- Что случилось? Почему сцепились с защитником «Спартака» Максимом Гончаровым? Заступились за Наиля Якубова?
- Я не видел, что там произошло. Просто он вцепился в нашего игрока, и я подлетел на помощь партнеру.
- Несколько лет назад в шутейном матче ваша жена подралась с первым президентом КХЛ Александром Медведевым. Кто тогда победил?
- Она по-прежнему занимается боксом. Мы с ней и дома иногда проводим спарринги.
- Кто чаще пообедает?
- Обычно жена.
- Артем Дзюба тот еще универсал. Форму СКА примерял…
- Он очень сильный спортсмен.
- Вам как фанату ММА было в диковинку, когда на «Классике» в раздевалку СКА пришел сам Хабиб? Это как приход к футболистам Марадоны?
- Это было что-то нереальное. Так получилось, что Хабиб стоял на «Классике» рядом с нашей лавкой и видел мой бой с Корнауховым. Потом захожу в раздевалку и отбиваю кому-то «пятак». Только потом понял, что это Хабиб. Вау! Это же он! Разворачиваюсь, но… Жаль, что поговорить с ним не получилось. Народ повалил. Обычно ведь я смотрю его бои, а здесь наоборот.
- Хабиб же не фартовый для СКА. Как приходит на матчи, ваша команда проигрывает.
- Я в это не верю. Хочу, чтобы Хабиб приходил на наши матчи всегда.
- Ваш бой с Карнауховым из ЦСКА на футбольном стадионе получился скучным. Мало ударов, вы быстро вошли в клинч…
- Разве? Нет, нормальный бой. Пересмотрите его и поймете. Все было.
- Кто победил?
- Дружба.
- С кем вы совершенствуетесь в боевых искусствах?
- С бойцами ММА Михаилом Малютиным и Алексеем Бутуриным. Они пришли к нам на базу в «Хоккейном городе» в гости. Я с удовольствием с ними потренировался. Веселые ребята. Многому меня научили.
- Это была разовая акция?
- Надеюсь, нет. Хочу продолжать. Мне очень понравилось.
- Николай Прохоркин на летнем турнире в Сочи тоже показал себя первоклассным боксером. Он ведь тоже тренируется в «Хоккейном городе»?
- Слушайте, он в детстве боксом занимался. Руки длинные, сила есть. Удар поставленный, серьезный. Лучшим с ним в паре не вставать.
- Почему на лидеров СКА началась охота? Кормье из «Барыса» ударил в пах Кузьменко, омич Фисенко расколол Бывальцева, спартаковец Талалуев ударил клюшкой Гусева...
- Сейчас по всей лиге много таких удалений. Не только на игроках СКА. Просто у нас пошли травмы. Надо терпеть и готовиться к плей-офф.